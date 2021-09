Videojuegos en YouTube alcanzaron más de 100 mil millones de horas de visualización

Logo de YouTube Gaming

Ya sea como red social o como plataforma de videos, YouTube siempre será vista como una de las páginas web más importantes en la historia del internet. De acuerdo con cifras ofrecidas por esta empresa, son más de 100 mil millones de horas de video las que se visualizan a diario en esta plataforma por los más de 2,290 millones de usuarios registrados.

Con ayuda de videos de toda clase (cocina, vida diaria, trucos, tutoriales, noticias, etc.), esta compañía propiedad de Google se ha posicionado como una de las más visitadas por grupos de personas de toda índole y cultura, incluyendo los ‘gamers’.

Según un reporte de YouTube, solo en 2020 los videos de gaming (o videojuegos) alcanzaron más de 100 mil millones de horas de visualización en medio de la crisis sanitaria que trajo consigo la pandemia por covid-19.

"Among Us", el considerado fenómeno viral de los videojuegos del pasado año, es uno de los títulos con mayor contenido relacionado en YouTube. EFE/Foto cedida

Tres juegos en específico se tomaron los espacios de YouTube Gaming con toda clase de contenidos: gamers jugando en vivo, trucos para pasar un nivel, explicación sobre la historia de los videojuegos, entre otras temáticas que aun estando relacionadas con el mundo de los juegos de video fueron vistas por diferentes públicos el año pasado.

Con el protagonismo de Fall Guys, Among Us y Garena Free Fire, estos son los datos más importantes que dejó el ‘planeta videojuegos’ durante el 2020 en YouTube:

1. Con la llegada de Fall Guys a principios del mes de agosto se inició un fenómeno que batió récord de descargas en todo el mundo, además de ser uno de los videojuegos sobre el que más información se buscó en YouTube: más de mil millones de reproducciones tan solo el primer mes desde su lanzamiento.

2. Among Us no fue diferente e incluso superó (y por creces) el éxito de Fall Guys con más de 4 mil millones de vistas en contenido relacionado con este videojuego en YouTube en septiembre de 2020. Los temas más consultados fueron “videos de animación, memes y contenido en formatos conocidos, como video blogs y conteos”, explicó YouTube por medio de un comunicado oficial.

3. En el caso de Garena Free Fire el éxito es tal que en cinco años (desde 2017) se ha visualizado más de 100 mil millones de veces el contenido relacionado con este juego; aunque octubre del año pasado fue el mejor en la historia de Free Fire en YouTube duplicando las reproducciones obtenidas durante todo su paso por la plataforma.

Gaming en 2021

Si algo aprendió la humanidad del 2020 y de la pandemia es que el entretenimiento digital puede acercar a las personas. Así lo entendieron los influencers del mundo gamer quienes decidieron crear varios retos para entretención de su público:

“A principios del año, los creadores Rubius Z y Alexby11 anunciaron “Egoland”, una competencia en la que se unieron 76 de los más grandes y emergentes jugadores de habla hispana en un evento que, desde el primer anunció, impactó a la comunidad. Cada creador compartió su resumen de las batallas en YouTube, lo que, en conjunto, terminó sumando más de 280 millones de visitas en enero. El video de Rubius, en el que explica la dinámica de la competencia, se convirtió en el más visto de Egoland con 6M de vistas. Sin duda, uno de los eventos más emocionantes”, explicó YouTube.

Otra alternativa en la que se refugiaron los amantes de los videojuegos fue Roblox. La popular plataforma que actualmente recoge más de 20 millones de juegos también cuenta con cientos de millones de reproducciones de sus videos en YouTube, siendo el contenido de Piggy (su juego más popular) el más exitoso.

También se pueden destacar los cortometrajes creados a partir de Animal Crossing: New Horizons con los que YouTube ha registrado más de 1500 millones de visitas en todo el mundo desde marzo de 2020; así como los ‘handcams’ que no son otra cosa que videos que muestran el movimiento de las manos mientras el gamer juega, con más de mil millones de vistas en 2020.

