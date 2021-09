Reseña | WhatsApp ya inició su programa beta para la herramienta Multidispositivos y así le fue

Pantalla de inicio de WhatsApp Web con la nueva función de multidispositivo. Foto: Captura de pantalla

Desde hace algunos meses, WhatsApp ha venido anunciando y lanzando algunas novedades con las cuales sus usuarios pueden tener una mejor experiencia dentro de la app, tanto en temas de funcionabilidad como de diseño.

Así, a principios de 2021 lanzó una herramienta para poder acelerar los audios hasta el doble de su velocidad, mientras que a mitad de año implementó una nueva opción con la cual poder ingresar a las llamadas y videollamadas, incluso, cuando estas ya hayan iniciado.

Sin embargo, una de las funciones más esperadas es la de multidispositivo, con la que los usuarios de WhatsApp podrán iniciar sesión en hasta cuatro dispositivos diferentes a la vez, sin necesidad de que el celular (principal), tenga que estar conectado a internet.

Así, por ejemplo, se puede abrir la cuenta de la aplicación en cuatro ventanas diferentes de un computador con ayuda de WhatsApp Web; o en cuatro PC diferentes; o en dos ventanas normales, una de incógnito y en el programa especial para ordenadores. Sea el caso para el que se necesite, lo importante de esta configuración es que, aunque el celular se quede sin WiFi o sin datos, se podrá seguir disfrutando de esta aplicación en otros terminales.

Ahora bien, la noticia con la que WhatsApp ha sorprendido a todos sus usuarios en los últimos días, es que ha empezado a implementar una versión beta (o de prueba) de esta función, por lo que ya todas las personas que usen esta aplicación podrán experimentar los cambios de la misma en WhatsApp Web.

05/01/2021 WhatsApp Web POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP

¿Cómo formar parte de esta versión beta?

Para poder activar esta nueva herramienta, solo hay que seguir estos sencillos pasos en el celular:

1. Ir a la sección de Configuración que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, representada por tres puntos en vertical.

2. Seleccionar la opción Dispositivos vinculados.

3. Inmediatamente se abrirá una nueva pantalla que muestra los dispositivos en los que está iniciada la sesión de WhatsApp Web; además de un nuevo aviso acerca de la Versión beta para varios dispositivos. Dé un toque en este.

4. Lo dirigirá a un sitio en el que le pedirán ingresar a la versión beta de esta función. Acepte la invitación, ¡y listo!

Foto: Captura de pantalla

¿Qué cambios presenta esta versión beta en WhatsApp Web?

Como el mismo WhatsApp explica en su aplicación móvil, existen algunas “limitaciones” con la función de multidispositivo como la imposibilidad de enviar “mensajes ni hacer llamadas desde WhatsApp Web, Escritorio o Portal a usuarios que tengan una versión desactualizada de WhatsApp en su teléfono”.

Asimismo, la empresa asegura que el rendimiento y calidad del servicio en WhatsApp Web pueden verse afectados, además de otros problemas leves; pues desde Infobae se hizo una revisión de esta nueva función en su estado beta, y estos son los “problemas leves” que se hallaron en el nuevo WhatsApp Web:

Envío de mensajes

Para empezar, una de las mayores molestias que se ha presentado es el tiempo que se demoran los mensajes, tanto en salir como en llegar. De hecho, hay momentos en los que toca dirigirse al celular para revisar los chats, pues en la versión de escritorio pueden tardar hasta varios segundos en aparecer.

Sin chats fijos

¿Quién no ha fijado algún chat en WhatsApp, ya sea porque no quiere olvidar algo que sabe puede encontrar en una conversación específica, o porque simplemente quiere tener de primero en su lista el chat de una persona especial? Pues en la versión beta de “multidispositivos” esta función no se encuentra disponible, al menos en el WhatsApp Web o Escritorio.

Por supuesto, la aplicación móvil mantendrá fijos los chats que haya configurado de este modo, por lo que no tiene nada de qué preocuparse.

Foto: Captura de pantalla

¿Y las vistas previas?

Una de las mejores funciones que tiene WhatsApp es la oportunidad de tener la vista previa de un enlace que se envía. De esta forma se puede saber de qué trata la dirección web, incluso antes de dar clic sobre esta. Pues esta es otra opción que tampoco se encuentra disponible por el momento.

¿Dónde están los stickers?

Seguramente ya se había acostumbrado a ver que los stickers guardados en su celular, también se podían usar en la versión web de WhatsApp. Ahora bien, este beneficio instaurado por la empresa desde hace algunos meses, no está presente en esta versión, por lo que deberá conformarse con los stickers predeterminados. Eso sí, los stickers que envíe desde su móvil, mientras WhatsApp Web está abierto, le aparecerán en la opción de “Recientes” de esta versión; sin embargo, los mismos se irán en cuanto cierre sesión.

Estados “no” silenciados

Por último, un problema que para muchas personas no ha sido tan “leve”: en WhatsApp Web sí aparecerán los estados de las personas que haya decidido silenciar en el pasado. Así es, la versión de escritorio le mostrará el estado de ese ex que no quiere recordar o de la persona que hace su vida imposible pero que debe tener en WhatsApp por alguna extraña razón.

Con todo esto, los errores presentes no son tan malos como se podría pensar; además son problemas que WhatsApp seguro corregirá teniendo en cuenta que después de todo para esto es una versión beta: hallar y solucionar errores.

SEGUIR LEYENDO