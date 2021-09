WhatsApp: cómo configurar un mensaje de respuesta automática

Los mensajes automáticos le permitirán alejarse por unos momentos de WhatsApp sin irrespetar a sus contactos. Foto: AFP

Las redes sociales se han tomado las vidas de las personas en el mundo de hoy, y esa es una realidad que simplemente no se puede negar. Son millones de usuarios los que hoy cuentan, ya sea con un computador o un celular, en el que pueden acceder a este tipo de plataformas, tanto para relacionarse con compañeros de trabajo, colegas o amigos, como para pasar un rato de ocio y entretenimiento.

Sin embargo, no siempre se quiere estar conectado a estas aplicaciones, por lo que muchas veces se hace necesario contar con una herramienta que permita, no solo estar desconectado de ellas, sino que, con decencia, también avise a las personas que no se les podrá responder en ese momento.

Por supuesto, este tipo de funciones son mucho más útiles en apps de mensajería como WhatsApp, teniendo en cuenta que son estas en las que las personas “exigen” una respuesta casi que inmediata; sin embargo, no se les puede culpar, después de todo los afanes del día a día los hacen sentir ese deseo.

Ahora bien, en el caso de la app de chats más famosa del mundo aún no existe una opción nativa con la cual configurar lo que se conoce como “mensaje de respuesta automática”, el cual permite contestar a las personas sin necesidad de tener que revisar sus mensajes en el mismo momento en el que llegan.

¿Cómo programar un mensaje automático en WhatsApp?

Entonces, ¿cómo hacer para poder contar con esta opción si el mismo WhatsApp no la ofrece? La respuesta es clara: con apps de terceros.

Para este caso, la mejor opción es descargar WhatsAuto, una app que se puede encontrar accediendo a la Play Store en Android. Es un software gratuito que ofrece precisamente lo que se necesita para crear el mensaje automático en WhatsApp.

Después de descargarla e instalarla, solo hay que seguir estos sencillos pasos para poder configurarla:

1. Abra WhatsAuto en su dispositivo móvil.

2. En la primera pantalla le aparecerá el menú principal, en el que podrá establecer el Texto de respuesta automática que quiere que aparezca en la versión original de WhatsApp. Puede escribirlo usted mismo o puede seleccionar alguna de las opciones predeterminadas que arroja la app.

3. Después tendrá que habilitar la Respuesta automática dando un toque en el interruptor que aparecerá en la parte superior de la pantalla, ¡y listo!

¿Cómo configurar los contactos a los que se enviará el mensaje?

La app también permite establecer los destinatarios a los que se enviará el mensaje como contestación en caso de que no pueda responder inmediatamente.

Solo tendrá que ir a Contactos, que se encuentra en la parte superior de la pantalla y allí observará todas las opciones disponibles:

Todo el mundo: Enviará el mensaje de respuesta a todas las personas que escriban a WhatsApp, estén en su lista de contactos o no.

Mi lista de contactos: En este caso tendrá que crear una lista personalizada de contactos a los que llegará el mensaje en caso de que le escriban cuando la herramienta esté habilitada.

Excepto a mi lista de contactos: Aquí también deberá crear una lista de contactos, solo que en esta ocasión serán ellos los que no recibirán el mensaje automático. De resto a cualquier persona que escriba le llegará la respuesta.

Excepto mis contactos telefónicos: Con esta opción habilitada solo los números desconocidos (los que no hacen parte de sus contactos) son los que recibirán el mensaje.

También hay una opción para habilitar la respuesta automática a los grupos de WhatsApp, y en caso de hacerlo, también permite configurar los grupos como se hizo con los contactos individuales.

Finalmente, cabe recordar que, la aplicación también cuenta con una opción de notificaciones para saber quién le escribió durante su ausencia. De esta forma podrá alejarse un poco de WhatsApp, confiando en que habrá un “asistente virtual” que avisará a sus contactos que aunque no responderá en ese momento, en cuanto pueda devolverá el mensaje.

