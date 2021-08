Juego de Super Mario Bros sin abrir se convierte en el más caro de la historia

La copia de Super Mario Bros costó 2 millones de dólares.

Actualmente, no se puede decir la palabra “videojuego” sin que al menos una persona la relacione directamente con Super Mario, sea cual sea su presentación. La mítica saga de juegos de Nintendo, que hizo su debut en 1985 con Super Mario Bros en la Nintendo Entertainment System (NES), se ha convertido en un ícono de los videojuegos en todo el mundo, siendo uno de los pocos títulos que han jugado padres e hijos durante los últimos 35 años.

De hecho, es tan popular esta saga, que durante los últimos meses ha estado rompiendo su propio récord de ser el videojuego más caro de la historia, alcanzando el pasado 6 de agosto la cifra de 2 millones de dólares que pagó un comprador anónimo para hacerse con un cartucho sin abrir del ya mencionado Super Mario Bros.

La información fue confirmada por un portavoz de Rally, el sitio especializado en artículos coleccionables que también resulta ser la empresa que vendió el mítico juego hace algunos días.

“Creo que estamos empezando a ver la progresión natural de ¿Qué más? ¿Cuáles son las cosas que he apreciado en valor desde mi infancia que tienen esa nostalgia?”, explicó Rob Petrozzo, cofundador de Rally, en entrevista con The New York Times.

Cabe recordar que el pasado 11 de julio (hace menos de un mes), otro juego de la saga de Super Mario (Super Mario 64), había roto el récord de ser el videojuego más costoso de la historia al ser vendido por 1′560.000 dólares en una subasta desarrollada por Heritage Auctions. Sin embargo, tan solo dos días antes (9 de julio), el récord se lo había llevado una copia de The Legend of Zelda que fue subastada por 870 mil dólares.

Así, durante el último año la saga de Super Mario (exceptuando el cartucho de The Legend of Zelda), ha sido el protagonista de las subastas en el mundo, rompiendo cifras cada vez más altas.

Por ejemplo, en julio de 2020, una copia de Super Mario Bros fue vendida por 114 mil dólares. En esa ocasión tuvieron que pasar cuatro meses para que un cartucho de Super Mario Bros 3 se quedara con la corona al ser vendido por 156 mil dólares, en noviembre.

Ya en 2021, el récord fue robado nuevamente por Super Mario Bros, al venderse una copia por 660 mil dólares en el mes de abril, hasta que en julio The Legend of Zelda quebró la dinastía. El resto es historia.

Otra forma de negociar

Ahora bien, en el caso del juego vendido por Rally, la estrategia fue distinta, pues, a diferencia de lo ocurrido con las copias vendidas entre julio de 2020 y julio de 2021, cuando los compradores se hicieron con el producto por medio de una subasta, en este caso la venta se hizo directamente a un cliente anónimo que decidió desembolsar dos millones de dólares para hacerse con el cartucho de Super Mario Bros.

Sin embargo, para que esta transacción fuera posible, fue necesario preguntar a los inversionistas que habían comprado “acciones” del producto, si deseaban o no venderlo. Así, en esta oportunidad, un juego que compraron varias personas por 140 mil dólares, lo terminaron vendiendo, tras la aprobación de tres cuartas partes de sus dueños, con un 1428 % de ganancias.

Como se ha dicho varias veces durante este artículo, aún no se conoce la identidad de la persona que destinó millones de dólares para hacerse con este juego. ¿Qué querrá hacer con este?

