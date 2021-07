Aprenda cómo conectar un mando de Xbox a un iPhone

11-04-2018 Listado de juegos retrocompatibles para Xbox One POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

Aunque hoy en día existen consolas de videojuegos con tecnologías que superan cualquier expectativa, tales como la PlayStation5 y la Xbox Series X|S, es cierto que muchas personas aún prefieren utilizar sus dispositivos móviles como pequeñas consolas que caben perfectamente en el bolsillo.

Por ejemplo, los iPhone son uno de los tipos de celulares que mejor funcionan cuando de adaptarle juegos se trata. Existen cientos de títulos y formas de poder jugar con estos dispositivos, entre las que destacan conectar un mando de PlayStation o de Xbox al terminal y así poder disfrutar de cada uno de los juegos como si las personas estuvieran al frente de una consola real.

Como es lógico, la mayoría de los juegos del iPhone, como para cualquier celular, se controlan desde su pantalla táctil. Sin embargo, en muchas ocasiones esta forma de jugabilidad es un poco incómoda, especialmente en títulos que cuentan con muchas opciones de juego.

Por esto, siempre es bueno saber cómo conectar un mando de consola en el iPhone, con el fin de obtener una mejor experiencia de juego, sin tener que pagar más. Ahora bien, como ya se sabe la forma en la que se debe conectar un control de PS4 a un iPhone, ahora el turno es para el mando del Xbox.

¿Qué tipo de mando de Xbox sirve para jugar en iPhone?

Aunque sea una pregunta un poco desconcertante, es necesaria hacerla, ya que no todos los controles, especialmente del Xbox One, sirven para poder jugar en iPhone. Por esto, el sitio web de soporte de Apple dio a conocer cuáles son los cuatro mandos de Xbox que podrían servir en sus celulares:

· Mando inalámbrico Xbox One con Bluetooth (modelo 1708)

· Mando inalámbrico Xbox Elite 2

· Mando Adaptable Xbox

· Mando inalámbrico Xbox (edición Series S / X)

Cabe recordar que, el Xbox One se estrenó en 2013, y los primeros controles con los que salió al mercado no contaban con sistema Bluetooth, por lo que si una persona tiene este accesorio, por más que quiera, no podrá conectarlo a su iPhone. De hecho, no fue sino hasta 2016 que Microsoft incluyó esta funcionalidad en los controles de su consola, cuando estrenó el Xbox One S.

En resumen, si cuenta con un control fabricado entre 2013 y 2016, lo más seguro es que no le sirva para conectarse al celular, por lo que en ese caso deberá invertir en un control que no haya sido fabricado hace más de cinco años.

Hora de conectar el mando al iPhone

Tal y como funciona con los controles de PlayStation, los de Xbox se conectan a los iPhone por medio del Bluetooth (algo obvio, teniendo en cuenta el punto anterior del artículo). De hecho, es tan fácil como emparejar unos auriculares al celular por medio de esta función.

1. Encienda el control del Xbox manteniendo pulsado el botón central con la X que representa a la marca.

2. Ahora, debe mantener oprimido el botón de emparejamiento de Bluetooth, que se puede localizar en la parte superior del control. Inmediatamente, el mando iniciará una búsqueda de dispositivos con los cuales poder emparejarse.

3. Vaya al iPhone e ingrese a Configuración. Abra la opción de Bluetooth y busqué el nombre del mando en la lista que le muestra el celular.

4. Finalmente, deberá aparecer un mensaje que diga Conectado ¡y listo!

Cabe recordar que, la compatibilidad con el control depende de cada juego, aunque la mayoría de los títulos más famosos pueden jugarse con este accesorio.

