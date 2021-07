Zoom permitirá ejecutar aplicaciones de terceros durante sus videollamadas

Las aplicaciones se pueden agregar por medio del mercado de aplicaciones de la plataforma. Fuente: Zoom.

La pandemia de la covid-19 ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses, teniendo en cuenta las consecuencias que trajo para la “libertad” de las personas alrededor del mundo. En muchos países se tuvo que implementar, por intervalos, algunos aislamientos con los que se buscó reducir al máximo la propagación de esta enfermedad en sus territorios, lo que obligó a que las personas centraran sus vidas (trabajo, estudio y sociedad) a nuevas formas de comunicación, por ejemplo, Zoom.

La plataforma de videollamadas fue una de las más importantes durante la época más dura de la pandemia, ya que pudo acercar a cientos de personas con sus seres queridos, compañeros de empresa y amigos del colegio o la universidad, haciendo que la distancia y el encierro fueran más llevaderos.

Ahora bien, en la mayoría de los países, la vida ha empezado a volver a la “normalidad” lo que ha obligado a que Zoom centre sus esfuerzos en lograr retener a sus usuarios, especialmente ahora que la comunicación se manejará bajo un sistema híbrido, es decir, una conexión constante entre lo físico y lo virtual.

Pensando en esto es que en las últimas horas Zoom anunció una nueva herramienta a su catálogo, conocida como Zoom Apps (o Aplicaciones de Zoom). De acuerdo con un comunicado en el blog oficial de la empresa, esta opción es “un nuevo tipo de integración en el producto que le permite llevar sus aplicaciones favoritas directamente a sus Zoom Meetings”.

“Sabemos que las videoconferencias se han convertido en una parte importante de cómo mantenerse conectado: en el trabajo, la escuela y todo lo demás. ¡Las aplicaciones de Zoom lo ayudan a hacer que sus reuniones sean más eficientes, atractivas, agradables y divertidas!”, explica el documento.

Según la misiva, con esta nueva herramienta podrá incluir el uso de algunas de sus plataformas favoritas durante una videoconferencia en Zoom, y lo mejor sin tener que salir de la reunión para utilizarlas.

“Las aplicaciones de Zoom son un componente crítico en la transición de Zoom de una aplicación a una plataforma al permitir la integración perfecta de aplicaciones de terceros dentro de ella”, dijo Zeus Kerravala, analista principal de ZK Research.

Asimismo, Kerravala indicó que, “las aplicaciones de Zoom brindan a los usuarios acceso a sus apps favoritas de entretenimiento, productividad, bienestar y estilo de vida mientras mantienen la experiencia de reunión de Zoom, lo que les permite lograr más con las comunicaciones por video”.

De esta forma, podrá lograr tener reuniones más efectivas y optimizar su tiempo, así como el de sus compañeros de reunión.

“Zoom Apps le ayuda a hacer más en conjunto con la capacidad de que todos accedan y trabajen en las mismas aplicaciones en sus reuniones. También puede compartir y enviar Zoom Apps directamente dentro de sus reuniones a otros asistentes para facilitar la colaboración y el compromiso”.

¿Qué aplicaciones funcionarán con Zoom Apps?

La empresa de comunicación aseguró que su tienda virtual iniciará con más de 50 aplicaciones, todas ellas efectivas al momento de mejorar su rendimiento laboral o escolar.

Entre las más importantes se encuentran Asana, Espacios de Dropbox, Dot Collector, Funtivity de Hermis, Heads Up!, Kahoot!, Live2Coursera, Pexels, SurveyMonkey Enterprise by Momentive y Wellness That Works by WW.

¿Cómo usar las Zoom Apps?

Para poder gozar de aplicaciones de terceros en las reuniones de Zoom solo hay que seguir estos pasos:

1. Descargue e instale la última actualización de Zoom Meetings.

2. Abra la aplicación de Zoom y de clic en la opción Aplicaciones que se encuentra ubicada en el escritorio o en la barra de herramientas de la videollamada.

3. Ahora solo queda escoger la opción Descubrir para abrir una lista desplegable con algunas de las aplicaciones habilitadas por Zoom y agregar las que desee.

“También puede ir al mercado de aplicaciones de Zoom, navegar a la categoría de aplicaciones de Zoom y agregar las aplicaciones de su elección. Una vez agregadas, puede encontrar las aplicaciones agregadas en el ícono de Aplicaciones en la pestaña Mis aplicaciones en su cliente y en la interfaz de sus Reuniones de Zoom”, finaliza el comunicado de la compañía.

