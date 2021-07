Instagram permitirá controlar el contenido delicado en la pestaña Explorar

Las personas podrán configurar el contenido que quieren ver en la herramienta de Explorar. Foto: Instagram.

En las últimas semanas, Instagram se ha mostrado preocupado por los contenidos que pueden herir o no la sensibilidad de sus usuarios, especialmente cuando se trata de publicaciones violentas u obscenas. Además, es importante recordar que a esta red social no solo acceden adultos, sino que de vez en cuando se filtra uno que otro menor de edad al que podría afectar de forma negativa un contenido en específico.

Teniendo en cuenta estas situaciones, es que Instagram ha optado por lanzar lo que la misma empresa define como Control de contenido delicado (o sensible), con el cual cada usuario puede elegir el tipo de contenido que quiere ver al momento de ingresar en la opción Explorar.

“Creemos que las personas deberían poder transformar Instagram en la experiencia que desean. Hemos comenzado a movernos en esta dirección con herramientas como la capacidad de desactivar los comentarios o Restringir que alguien interactúe contigo en Instagram”, explicó la compañía filial de Facebook por medio de un comunicado oficial.

¿Qué es el control de contenido delicado?

De acuerdo con la misiva de Instagram, esta nueva opción hace parte de sus directrices de recomendación, es decir, contenido que aunque puede afectar las emociones o vivencias de ciertas personas en su interactividad con la plataforma, no necesariamente infringen de forma total con las políticas de seguridad y privacidad de la app.

“Estas pautas se diseñaron para ayudar a garantizar que no le mostramos contenido confidencial de cuentas que no sigue. Puede pensar en el contenido delicado como publicaciones que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser potencialmente molestas para algunas personas, como publicaciones que pueden ser sexualmente sugerentes o violentas”

De esta forma, Instagram hace una división clara entre lo que es o no ilegal dentro de su servicio como red social, anotando que acciones como “discursos de odio, el acoso u otro contenido que pueda presentar un riesgo de daño para las personas” no se pueden considerar como contenidos aptos para uno u otro usuario, sino que deben ser eliminados de inmediato, tal y como lo dictan las Pautas de la comunidad.

¿Cómo configurar el control de contenido delicado?

Como se dijo anteriormente, con esta nueva herramienta se puede lograr una personalización del perfil teniendo en cuenta los deseos de cada usuario y el contenido que, según este, puede asimilar en la opción de Explorar.

“Reconocemos que todos tienen diferentes preferencias sobre lo que quieren ver en Explore, y este control les dará a las personas más opciones sobre lo que ven”, indica Instagram.

Para poder configurar el control de contenido delicado solo hay que seguir estos sencillos pasos:

1. Abrir la app de Instagram en el celular y dirigirse hasta el Perfil.

2. Después, en la parte superior derecha, dar un toque en el icono de las tres líneas horizontales y seleccionar Configuración.

3. En la nueva pantalla escoja la opción Cuenta y luego Control de contenido delicado.

4. Finalmente solo hay que escoger entre las tres opciones presentes: Permitir, Limitar o Limitarlo más.

Los usuarios podrán escoger entre "Permitir", "Límite" y "Limitar aún más". Fuente: Instagram.

Según la aplicación, cada una de estas opciones se puede definir de la siguiente manera:

Permitir: Observar más fotos o videos que algunas personas pueden tomar como “molestos u ofensivos”.

Limitar: Es la opción que viene predeterminada para esta herramienta y aunque censura un poco más las publicaciones en relación con “Permitir”, sigue mostrando contenido delicado.

Limitarlo más: “Es posible que vea menos fotos y videos que podrían ser molestos u ofensivos”, es la descripción que da Instagram de esta opción. Clara y sencilla.

Por último, la red social asegura que aunque esta configuración puede ser cambiada en cualquier momento, para el caso de las cuentas de personas menores de 18 años no estará habilitada la opción Permitir, por lo que no mostrar contenido extremadamente delicado a niños, niñas o adolescentes es algo con lo que Instagram no está dispuesto a negociar.

