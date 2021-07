Twitter: así podrá descargar videos de esta red social

Foto de archivo. El logo de Twitter en una pantalla del parqué de la Bolsa de Nueva York. EEUU, 28 de septiembre de 2016. REUTERS/Brendan McDermid

Actualmente, la mayoría de las personas, al menos en el mundo occidental, tienen al menos una cuenta de redes sociales, en alguna de las más populares como Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Sin embargo, en todas ellas no existe aún forma nativa de descargar los videos que publican otras personas, a excepción de algunas como TikTok o Snapchat.

Por supuesto, para los usuarios esta situación es algo tediosa, teniendo en cuenta que hay grabaciones que muchas veces no se desean compartir, sino que simplemente se quieren guardar en la galería del celular para verlas más adelante. Por ejemplo, en el caso de Twitter, si quiere mostrar un video que le ha gustado a otras personas, la única forma que ofrece esta plataforma es compartirlo, ya sea dentro de la misma red social o a otra aplicación, incluyendo la descripción del tweet. Es decir, no se puede separar el video del texto, situación que no a todos parece gustarles.

Como una solución a este inconveniente, varios internautas deciden grabar la pantalla de su celular; sin embargo, esta opción obliga a guardar lo grabado, editar el video eliminando aquellas partes que no son acordes con el producto que se quiere mostrar y finalmente, guardarlo para poder compartirlo. Infortunadamente, esta opción requiere muchos pasos antes de obtener el resultado que se quiere e incluso así, muchas veces la calidad del video final no es la mejor.

Por esto, para lograr un resultado mucho más “profesional” y menos tedioso, es necesario optar por el uso de software de terceros que garanticen la descarga del video solamente con el enlace con el que se encuentra alojado en Twitter.

A continuación, Infobae trae un mini tutorial con el cual poder descargar cualquier video de Twitter, tanto en su computadora como en cualquier dispositivo móvil (celular o tablet):

1. Buscar y escoger el video que se quiere descargar de Twitter. A diario se suben cientos de videos para toda clase de público, y muchas veces las personas solo quieren guardarlo en vez de hacer “retweet” en la red social.

2. Copiar el enlace del video. Este paso es sencillo, aunque hay que saber diferenciarlo entre la forma de hallar el link en web y hacerlo en un móvil. Para la computadora, solo hay que localizar el enlace que se encuentra en la barra de direcciones del navegador y copiarlo. En el caso de los celulares y tablets hay que dirigirse hasta la esquina inferior derecha del tweet y dar un toque en el botón de Compartir. Luego solo hay que escoger la opción de “copiar enlace del Tweet”.

3. Descargar el video. Finalmente solo hay que dirigirse a un sitio web externo. Actualmente, los más famosos son ‘Save Tweet Vid’ o ‘Twitter Video Downloader’. Al ingresar, ambas páginas le pedirán que pegue el enlace copiado y después dar clic (o un toque en los dispositivos móviles) en Descargar.

4. Solo queda localizar el video descargado en su galería de PC o celular.

Los videos se descargan en mejor calidad que cuando se graba la pantalla.

De esta forma podrá tener un sinfín de videos guardados en sus dispositivos, siendo el almacenamiento de la máquina el único límite.

Nota: Cabe recordar que aunque este tipo de herramientas permitan descargar los videos sin ninguna autorización, legalmente (y éticamente) no está bien visto que los mismos se compartan, ya sea en Twitter u otras plataformas, sin los respectivos créditos. Por esto, lo recomendado es que al momento de conservar el video se haga un cambio de nombre con el usuario de Twitter que subió el video en primer lugar, así tendrá el nombre de su autor en todo momento y podrá mencionarlo cada vez que suba por su cuenta el video en cualquier plataforma web.

SEGUIR LEYENDO