Desde Malwarebytes advirtieron sobre una ola creciente de amenazas contra los usuarios que todavía creen que “las Mac no contraen virus”. “ Todavía me encuentro con frecuencia con personas que creen firmemente que usar cualquier tipo de software de seguridad no es necesario. Esto hace que macOS sea un terreno fértil para la afluencia de nuevas amenazas ”, señaló Thomas Reed, uno de los director de la compañía encargado del área de relevar los dispositivos de Apple.