-Hay mucho estudiado sobre la memoria y los recuerdos falsos (comenzado por las investigaciones de Elizabeth Loftus en California). No sé si podemos cuantificar cuánto hay de real o de engañoso en nuestras memorias, pero está claro que lo que nos cuentan, lo que guardamos nebulosamente, los archivos documentales, etc., modifican nuestra percepción del pasado a tal punto que terminamos convencidos de un hecho que seguramente no ocurrió como creemos recordarlo. Por otro lado, no hay nada más fácil que implantar memorias falsas.