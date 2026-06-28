Un triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos tres heridos

Durante esta madrugada, se registró un choque en cadena y posterior vuelco de uno de los vehículos involucrados sobre la avenida General Paz a la altura de avenida San Martín, en sentido hacia el Río de la Plata. El incidente se produjo alrededor de las 03:15 y generó una importante reducción de la calzada en una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tres automóviles participaron en la colisión múltiple, lo que obligó a la intervención del SAME, que asistió a tres jóvenes de 20, 20 y 21 años, respectivamente. Los pacientes presentaron lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario.
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Las tareas de bomberos y Policía Científica continuaron en la zona bajo la coordinación de la Comisaría Comunal 11, extendiéndose hasta las 05:00. Durante el operativo, se mantuvo restringida la circulación en dos carriles de la vía para permitir el trabajo de los equipos de rescate y peritaje.
Fuentes oficiales informaron que el operativo concluyó sin incidentes adicionales ni complicaciones para el resto de los automovilistas. El tránsito fue normalizado tras la liberación total de la calzada una vez finalizadas las tareas pertinentes.
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