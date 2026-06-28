Sociedad

Un triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos tres heridos

El siniestro provocó la intervención de equipos de emergencia y la restricción de carriles, mientras tres personas con lesiones menores fueron asistidas en el lugar

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Las imágenes muestran un despliegue de equipos de emergencia en la Autopista General Paz durante la noche. Un vehículo blanco aparece volcado en la calzada, rodeado por personal de S.A.M.E., bomberos y agentes de policía, incluyendo unidades de UMAT. Se observan al menos dos ambulancias y un camión de bomberos estacionados en la vía, junto a patrulleros. Conos de tráfico están dispuestos para señalizar la zona del incidente, indicando una cobertura de evento sobre un accidente de tránsito.

Durante esta madrugada, se registró un choque en cadena y posterior vuelco de uno de los vehículos involucrados sobre la avenida General Paz a la altura de avenida San Martín, en sentido hacia el Río de la Plata. El incidente se produjo alrededor de las 03:15 y generó una importante reducción de la calzada en una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

Coche blanco volcado sobre la calzada, ambulancia con logo SAME, camión de bomberos, luces de emergencia azules, varios operarios y farolas en la oscuridad
Un vehículo volcado en la General Paz recibe asistencia de personal y unidades de emergencia médica y bomberos en la noche del 28 de junio de 2026.

Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tres automóviles participaron en la colisión múltiple, lo que obligó a la intervención del SAME, que asistió a tres jóvenes de 20, 20 y 21 años, respectivamente. Los pacientes presentaron lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario.

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Las tareas de bomberos y Policía Científica continuaron en la zona bajo la coordinación de la Comisaría Comunal 11, extendiéndose hasta las 05:00. Durante el operativo, se mantuvo restringida la circulación en dos carriles de la vía para permitir el trabajo de los equipos de rescate y peritaje.

Vehículo blanco volcado en una carretera por la noche, con luces de emergencia, ambulancia, camión de bomberos y personal en la escena
Un vehículo blanco aparece volcado sobre la calzada de la General Paz, mientras personal de emergencias trabaja en el lugar durante la noche del 28 de junio de 2026.

Fuentes oficiales informaron que el operativo concluyó sin incidentes adicionales ni complicaciones para el resto de los automovilistas. El tránsito fue normalizado tras la liberación total de la calzada una vez finalizadas las tareas pertinentes.

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