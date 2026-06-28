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La reacción del Kun Agüero tras el golazo de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania en el Mundial

El ex delantero de la Selección celebró la obra de arte de su amigo que decoró el resultado en el tercer partido del Grupo J

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Lionel Messi y Sergio Agüero tienen una gran relación que se forjó en la Selección Sub 20, cuando lograron el título ecuménico de la categoría en Países Bajos, en 2005. El crack rosarino volvió a marcar en el Mundial 2026, donde es el máximo goleador, y ratificó su condición a nivel histórico en el torneo y el ex delantero de Independiente no pudo contener su emoción ante una nueva obra de arte del capitán argentino.

Leo arrancó desde el banco en el triunfo 3-1 frente a Jordania en el tercer y último partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni del Grupo J. El mejor futbolista del mundo ingresó en el segundo tiempo y convirtió un golazo de tiro libre, el sexto suyo en tres partidos del certamen que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

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Scaloni envió al campo a Messi para disputar la última media hora del partido. El capitán no tardó en responder: a los 79 minutos ejecutó un tiro libre con un zurdazo al palo del arquero y selló el 3-1 definitivo. Con ese gol, la Pulga llegó a seis tantos en el Mundial 2026 y elevó su marca histórica a 19 gritos en Copas del Mundo.

En el momento del tanto, el Kun Agüero, que es comentarista en ESPN, estalló de alegría ante la conversión de su amigo. Además, aplaudió la gesta de Messi y celebró con Carlos Tevez al lado suyo, quien también trabaja para la mencionada cadena deportiva. El Apache también anticipó el golazo de Lo Celso de tiro libre al decir que el remate podría ir “al palo del arquero”.

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Con este tanto, sumó su sexto gol en la actual edición de la Copa del Mundo y es el máximo artillero del torneo por delante del noruego Erling Haaland, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el brasileño Vinicius Jr., todos con 4. Además, sigue estirando su diferencia como mayor anotador en la historia de los Mundiales con 19 gritos.

El rosarino, que acaba de cumplir 39 años, fue al banco ante Jordania y marcó el final de una racha histórica: por primera vez desde los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, el capitán de la selección argentina no arrancó de titular en un partido de Copa del Mundo. Fue también el punto final de la mayor serie de titularidades consecutivas de un jugador en representativo nacional en toda la historia del torneo.

Argentina venció 3-1 a Jordania en Dallas y cerró el Grupo J del Mundial 2026 con puntaje ideal, logro que solo alcanzaron también México y Francia en sus respectivas zonas. La Albiceleste venció 3-0 a Argelia en el debut y 2-0 a Austria en el segundo encuentro. Este sábado abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos y amplió la ventaja con un penal de Lautaro Martínez a los 30, pero en el segundo tiempo sufrió el descuento de Mousa Altamari, quien aprovechó una desatención de Nicolás Otamendi y Leandro Paredes para poner el 2-1. Luego Lionel Messi selló el triunfo.

La selección campeona del mundo, intercontinental y bicampeona de América jugará por los 16avos de final el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, desde las 19:00 (hora argentina), en el Estadio Miami.

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