Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz registra dos anotaciones con la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder del grupo K tras acumular dos victorias (Uzbekistán y República Democrática del Congo) y un empate en la última fecha de la fase de grupos contra la selección de Portugal.

La Tricolor acumula cuatro goles en la edición 2026 de la Copa del Mundo y su máximo goleador es Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, quien es el quinto jugador en su posición en un Mundial de Fútbol en marcar gol en sus dos primeros partidos.

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Colombia 3-1 Uzbekistán: goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3 - crédito TyC

El primer partido de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue en el estadio Azteca de la Ciudad de México ante Uzbekistán, partido que registró 80.824 asistentes, gran parte con la camiseta de la selección sudamericana.

El primer gol llegó al minuto 40 cuando Luis Díaz, jugando por el centro del campo, filtró un balón englobado al área que fue atacado por Daniel Muñoz en un remate acrobático, para darle la fuerza necesaria al balón para que pasara por encima de la cabeza del portero Utkir Yusupov.

El gol del empate y el primero de la selección uzbeka en una Copa del Mundo fue en el minuto 60, marcado por Abbosbek Fayzullaev. El tanto tiene su origen en Dostonbek Khamdamov, que lanzó un centro sobre la línea de meta, el cual encontró en el segundo palo a Eldor Shomurodov. Este remató de volea y el disparo no fue bien despejado por Camilo Vargas, por lo que apareció el definidor para empujar el balón sobre la raya de gol.

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Rápidamente, Colombia se repuso de esta situación y fue una recuperación en el medio campo de Gustavo Puerta para asistir a Luis Díaz y que este rematara tan fuerte que, aunque el balón tocó las manos del portero, la esférica terminó entrando a la portería de Uzbekistán.

El gol que liquidó el encuentro fue a los 90+9 luego de que Juan Camilo “Cucho” Hernández peleara una pelota sobre la banda derecha y tras superar en fuerza al defensa rival, lanzó un centro que encontró en el palo más lejano a Jaminton Campaz, que de cabeza puso el 3-1 definitivo.

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Colombia 1-0 República Democrática del Congo: Pase de Juan Fernando Quintero y definición de Daniel Muñoz

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0 - crédito TyC

El segundo partido de Colombia fue en el estadio de Guadalajara, ante 45.358 asistentes, entre ellos Michel Kuka Mboladinga, el congoleño que personifica al patriótico Patrice Lumumba, el primer líder del Congo independiente.

Fue hasta el minuto 76 cuando el lateral derecho, Daniel Muñoz, se consagró como el goleador de Colombia en el Mundial de 2026 tras marcar por el palo de la mano izquierda del guardameta el único gol del partido.

Una mala salida de la selección africana facilitó la recuperación en campo rival de Jefferson Lerma, tras una serie de rebotes el balón quedó en los pies del volante de River Plate que entre la línea de defensores y la presión de dos jugadores filtró la pelota. Aunque al inicio Jhon Córdoba pretendía que le pitaran una falta en el área, apareció Muñoz para marcar el 1-0 que le dio los tres puntos y la clasificación a Colombia.

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Colombia 0-0 Portugal: el gol anulado a Davinson Sánchez por tener la punta del guayo en posición irregular

Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0 - crédito TyC

Desde el sorteo de la fase de grupos en diciembre de 2025, el partido que más llamó la atención, que más solicitudes de venta de boletas recibió y que tuvo precios altísimos durante la reventa fue el partido entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal. El reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras compartir vestuario en el Real Madrid.

El partido tuvo varias intervenciones de los porteros, la más importante de Camilo Vargas en el minuto 38 cuando detuvo el remate de Bruno Fernandes, dentro del área; mientras que Diogo Costa fue la figura del partido atajando siete disparos a puerta de la Tricolor.

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El grito de gol fue ahogado por el juez de línea al minuto 90+1 luego del centro de Daniel Muñoz a la cabeza de Davinson Sánchez, que mandó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el asistente arbitral levantó su banderín y la decisión fue convalidada por el VAR luego de que el defensa central colombiano tuviera en posición irregular la punta de su botín.

Al final, el partido terminó 0-0 dejando a la Selección Colombia líder y emparejada con la Selección de Ghana en la fase de dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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