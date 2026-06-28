¿Por qué el Reino Unido cambia de primer ministro cada pocos años?

Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro británico el pasado lunes 22 de junio (AP foto/Alastair Grant)

Esta no es la primera transición de liderazgo en el Gobierno del Reino Unido, y es poco probable que sea la última. Sin embargo, hasta hace poco estos acontecimientos eran poco frecuentes. En los 80 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, solo ha habido 18 primeros ministros. El decimonoveno, que probablemente será Andy Burnham, se convertirá en el séptimo primer ministro desde 2010. Así pues, eso suma 12 primeros ministros en 65 años, y luego siete en los últimos 16 años.

Esto supone un problema, que se ve agravado por los motivos de su salida. Seis de los 12 primeros ministros hasta 2010 simplemente perdieron unas elecciones: Attlee, Home, Heath, Callaghan, Major y Brown. Otros tres dimitieron por motivos de salud: Churchill, Macmillan y Wilson. Y dos dimitieron a causa de escándalos: el de Suez y el “partygate”.

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Así pues, de los 12 primeros ministros desde 1945 hasta 2010, solo Margaret Thatcher fue destituida por su partido por razones abiertamente políticas. Ni sus diputados de a pie ni su gabinete creían ya que pudiera ganar unas elecciones, y fue destituida sin miramientos en 1990. Ella lo describió como “una traición con una sonrisa en los labios”.

El periodo desde 2010 ha sido muy diferente. El sistema británico, famoso por tener la estabilidad del Gobierno como eje central, de repente empezó a desprenderse de primeros ministros como de abrigos de invierno en pleno verano. Solo uno —David Cameron— se marchó voluntariamente tras la derrota en el referéndum del Brexit. Sunak perdió unas elecciones, mientras que al resto se les destituyó bien por escándalos (Johnson y el “partygate”) o bien por motivos de política partidista (May, Truss y ahora Starmer).

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Starmer es el primer primer ministro laborista en ser destituido a mitad de camino, sin haber llegado siquiera a la mitad de la legislatura. Al observar cómo se desarrollan los acontecimientos en Westminster, la emoción predominante para alguien que no esté versado en las maquinaciones del Gobierno británico sería el desconcierto. Starmer fue elegido hace menos de dos años con una mayoría histórica y goza de buena reputación en la escena internacional. No se marcha a raíz de un escándalo, sino que su poder simplemente se ha evaporado.

La destitución de Starmer es probablemente la más parecida a las de Margaret Thatcher o Tony Blair, con una diferencia crucial. La revuelta contra Thatcher parecía surgir desde abajo. Los conservadores estaban cada vez más preocupados por su propia supervivencia y por la orientación política del Gobierno, especialmente en lo relativo al tan odiado impuesto de capitación.

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El desenlace de Blair fue diferente en el sentido de que partió de arriba y fue la culminación de la campaña de una década de Gordon Brown para hacerse con la presidencia del Gobierno. Blair anunció la fecha de su salida tras una “conspiración del restaurante de curry” orquestada, cuando, según se informa, algunos miembros de las filas inferiores del Partido Laborista planearon un golpe de Estado en un restaurante de Wolverhampton, que obviamente fue inspirado desde arriba.

Andy Burnham, el nuevo diputado británico por Makerfield, reacciona mientras asiste a su ceremonia de toma de posesión en la Cámara de los Comunes, en Londres (© House of Commons/Handout via REUTERS)

Cuando la amenaza de Burnham se hizo realidad

La destitución de Starmer parece situarse a medio camino entre las de Thatcher y Blair. Se complicó por el hecho de que su principal protagonista, Andy Burnham, era una figura importante del Partido Laborista —el alcalde del Gran Mánchester—, pero no era diputado ni pertenecía a la élite del partido.

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Hasta que Burnham se convirtió en diputado por Makerfield, solo representaba una amenaza limitada. Pero logró aprovechar algunas de las principales preocupaciones del Grupo Parlamentario Laborista (PLP) incluso antes de llegar al Parlamento. Estas preocupaciones generales se disfrazaban de diversas formas, pero en esencia se reducían a los mismos temores que tenían los diputados conservadores en 1990: el miedo al fracaso, es decir, a no ser reelegidos. También había una pérdida tanto de confianza como de competencia.

El PLP consideraba ahora que se había producido una serie de errores políticos, más que de fracasos, así como una incompetencia y una falta de visión que habían consolidado la pérdida de confianza. Y lo que es más importante, también se había producido una racha de resultados muy malos en las encuestas de opinión que culminó con los desastrosos resultados de las elecciones locales de mayo. Teniendo en cuenta todo esto —y el enorme éxito de Makerfield—, el tiempo de Starmer había llegado a su fin y había llegado el momento de Burnham.

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Queda por ver si el cambio de líder supondrá un giro en la orientación política o si se tratará más de un cambio de tono que de fondo. Es posible que la política en sí misma no cambie mucho, pero el discurso que la acompaña sí podría hacerlo. Quizá Burnham sea capaz de conectar con los corazones de sus diputados de base y, de este modo, ganarse su respaldo para las decisiones impopulares que inevitablemente se avecinan, algo que Starmer no ha logrado con frecuencia.

Burnham tendrá que decidir rápidamente cómo lidiar con un PLP que, en un principio, se mostrará entusiasmado con la transición en el liderazgo porque cree que supone esperanza, éxito y continuidad tanto para ellos como para el país. Ese mismo PLP podría mostrarse menos unido a la hora de tomar decisiones difíciles. Se enfrenta a un PLP que ya ha saboreado la victoria al forzar cambios de rumbo en políticas como el subsidio de calefacción en invierno y la revocación de los recortes en las prestaciones sociales. Como antiguo whip, sé que los diputados de a pie que han saboreado la sangre contra su propio Gobierno son difíciles de controlar.

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La paciencia de los diputados de a pie de hoy en día es escasa y limitada. Y lo que es más importante, la única virtud de la que realmente andan escasos los diputados de a pie es la gratitud, especialmente hacia el líder. El comentario de pasada del exministro conservador Chris Patten sobre la desaparición de Thatcher podría aplicarse igualmente a la de Starmer. Patten dijo: “Creo que todos sabemos que muchos cocodrilos tienen un pañuelo a mano”. Quizá los cocodrilos sean los que hoy vitorean a Burnham mientras se preparan para el mañana. Quizá siempre haya sido así.

Artículo publicado originalmente en The Conversation