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El particular baile del Pocho Lavezzi en la intimidad de los festejos de la Selección tras vencer a Jordania en el Mundial

El ex delantero se sumó a la celebración del plantel tras vencer al conjunto asiático y lograr el puntaje perfecto dentro del Grupo J

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El Pocho Lavezzi visitó a los futbolistas en el vestuario tras el triunfo frente a Jordania

Después de asegurar su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, la selección argentina volvió a ganar y completó la fase de grupos con puntaje perfecto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó por 3-1 a Jordania en el Estadio de Dallas y selló la clasificación como líder del Grupo J. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la atención se trasladó a los festejos del vestuario, donde el capitán Nicolás Otamendi y el ex delantero Ezequiel Pocho Lavezzi protagonizaron un reencuentro muy celebrado por los hinchas.

El video difundido en redes sociales por Otamendi muestra la intimidad posterior al triunfo. En las imágenes, Lavezzi irrumpe en el vestuario y comparte risas y música con el propio defensor, Thiago Almada y Exequiel Palacios. El ambiente relajado y las bromas sobre la indumentaria de Lavezzi evocaron la mística y camaradería que caracterizó a los planteles argentinos en anteriores mundiales.

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“Con los punta de acero, anti rayos”, bromeó el flamante refuerzo de River Plate, haciendo referencia al calzado de Lavezzi. Al mismo tiempo, también acompañó el video con una fotografía junto a Almada y Palacios bajo el título “los turros”. Cabe destacar que el Pocho es uno de los jugadores de la “vieja camada” más queridos por los referentes del plantel. El subcampeón en Brasil 2014, es recordado tanto por sus aportes futbolísticos como por su papel en la creación de un ambiente positivo dentro del grupo que dirigía Alejandro Sabella.

Cuatro hombres sonríen en una selfie. Rostros de cuatro hombres, manos con pulgares arriba, ropa deportiva, y texto 'Los turros' con emojis
Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Exequiel Palacios y Lavezzi sonríen en una selfie tras la victoria frente a Jordania

La influencia de Lavezzi en el ánimo del plantel argentino se consolidó durante el ciclo anterior, especialmente tras episodios como el recordado gesto de arrojarle agua al entrenador en pleno partido frente a Nigeria. Su reaparición en el vestuario argentino en los Estados Unidos demuestra que el vínculo con la generación actual permanece vigente y que su carisma sigue vigente en la vida interna del equipo.

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En el plano deportivo, la Selección Argentina avanzó sin contratiempos en la fase de grupos. El debut fue con una victoria 3-0 ante Argelia en Kansas City, con un triplete de Lionel Messi. En la segunda jornada, el equipo se impuso 2-0 sobre Austria en Dallas, resultado que permitió a Messi alcanzar el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales. En el último encuentro del grupo, el combinado nacional superó 3-1 a Jordania. Los goles fueron convertidos por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez (de penal) y Messi, quien ingresó desde el banco en la segunda mitad.

Con estos resultados, Argentina terminó en lo más alto del Grupo J y ya conoce su próximo rival: será Cabo Verde, el viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro está programado para las 19:00 horas de Argentina y se espera una gran presencia de hinchas latinoamericanos, fortaleciendo la localía del conjunto nacional.

El combinado caboverdiano viene de quedar segunda por delante de la selección de Uruguay, que quedó eliminada en la fase de grupos tras cosechar sólo dos puntos con sus respectivos empates ante el conjunto africano y Arabia Saudita (perdió con España en la última fecha por 1-0). La Roja avanzó como líder del Grupo H con siete unidades.

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