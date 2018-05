7. El primer video que se publicó en YouTube se llama "Me at the zoo" (Yo en el zoológico) y fue publicado por Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma. Se subió el 23 de abril de 2005 y ya suma más de 48 millones de visualizaciones. Karim nunca más volvió a compartir un video a través de YouTube.