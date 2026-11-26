Detuvieron a un hombre armado tras un choque en la General Paz

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Un hombre de 80 años fue detenido este jueves tras exhibir un revólver dentro de su auto después de un choque en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido al Río de la Plata. La intervención policial incluyó el uso de una pistola Taser, aunque el dispositivo no logró neutralizarlo.

El episodio ocurrió luego de la colisión entre una Honda HR-V y una BYD Atto 2. Uno de los vehículos era conducido por una mujer y el otro por el hombre, quien, de acuerdo con fuentes policiales, se encontraba nervioso y se negaba a descender del rodado.

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Cuando los efectivos de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad le solicitaron que bajara, el hombre extrajo un arma de fuego e hizo ademanes, sin apuntar hacia ninguna persona en particular, según la información oficial.

Ante esa situación, los agentes rodearon el vehículo. Como el conductor mantuvo su negativa a descender, utilizaron una pistola Taser, que no consiguió reducirlo. Finalmente, el hombre entregó el arma cuando estaba cercado por los policías.

El revólver Taurus calibre .357 Magnum que quedó secuestrado en el marco de la investigación

Se trataba de un revólver Taurus calibre .357 Magnum, que quedó secuestrado en el marco de la investigación.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió al conductor y lo trasladó al Hospital Pirovano. El diagnóstico inicial fue de síndrome confusional agudo.

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La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la intervención de la fiscal Mariela Paola De Minicis. Las actuaciones fueron labradas por portación de arma de fuego agravada por tratarse de un arma de guerra y amenazas.