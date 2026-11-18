Ofrecía seguridad en redes y fue detenido por robar un estudio contable en Junín

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Jeremías Santarsieri, de 31 años, fue detenido en Junín, acusado de sustraer dinero y cheques de la caja de seguridad de un estudio jurídico contable. Durante un allanamiento de urgencia en su domicilio, la Policía encontró $8.120.000, US$15.227 y un cheque del Banco Provincia por $100.000, además de recibos que fueron incorporados a la investigación, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

Lo que les llamó la atención a los investigadores es que el sospechoso no tiene antecedentes penales y que su perfil no encaja con el hecho: es profesor de yoga, peleador de kick boxing y, además, es herrero. En sus redes sociales ofrecía trabajos duraderos y de calidad. Incluso, realizaba una demostración en la que arrancaba la reja de una ventana con las manos y explicaba por qué fallaba.

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En otro video aseguraba: “La seguridad de tu casa empieza en la entrada”. Luego, exhibía la “solución”: una puerta enrejada. “Estructura resistente y cierre seguro, protección sin perder estética. Mandanos tu propuesta y vemos cómo podemos ayudarte”, remarcaba al final del reel.

El procedimiento se realizó el 16 de noviembre, después de que el damnificado denunciara el faltante en su oficina de Coronel Suárez al 100. Según el parte policial, de la caja de seguridad sustrajeron US$15.000, $10 millones y varios cheques bancarios.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Junín. Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron averiguaciones y tareas de campo que les permitieron identificar a Santarsieri como presunto autor del hecho, señalaron las fuentes a este medio.

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En cuanto a la mecánica del robo, las fuentes indicaron que investigan una entrega. “El detenido era novio de una amiga de una empleada del lugar. Aparentemente, se pelearon, pero ya conocía el lugar”, remarcaron. “El ladrón sabía dónde estaba la llave de la caja fuerte. Creemos que tuvo la oportunidad de tener dinero, a su entender, fácil”, añadieron.

Jeremías Santarsieri, el detenido

Un allanamiento urgente para recuperar el dinero

Ante la posibilidad de que el sospechoso dispusiera rápidamente del dinero, la Fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia, con conocimiento del Juzgado de Garantías de turno.

La medida se concretó en la vivienda del acusado, ubicada en Narbondo al 100. Participaron efectivos del GTO de la Comisaría Primera, con colaboración de SASU Junín y del Destacamento Laguna de Gómez.

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En el inmueble, los policías hallaron los $8.120.000 y US$15.227, junto con el cheque y distintos recibos. El procedimiento permitió recuperar, según la información policial, la totalidad de los dólares denunciados como sustraídos y una parte importante de los pesos.

El monto en moneda estadounidense encontrado durante el allanamiento superó en US$227 al informado en la denuncia. El parte no precisa el origen de esa diferencia.

Tras recibir los resultados del operativo, la Fiscalía dispuso el secuestro y la entrega del dinero a la víctima, además de la aprehensión de Santarsieri por hurto agravado.

El sospechoso fue notificado de la imputación y quedó alojado a disposición de la Justicia.