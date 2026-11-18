La Municipalidad de Guatemala presentó la aplicación VIVI MuniGuate para informar sobre el tránsito y rutas alternativas mediante inteligencia artificial. (Municipalidad de Guatemala)

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La Municipalidad de Guatemala presentó este martes VIVI MuniGuate, una aplicación con inteligencia artificial para informar sobre el tránsito, incidentes viales y rutas alternativas en la capital.

La herramienta busca concentrar datos de distintas fuentes municipales para que conductores y peatones planifiquen sus desplazamientos con información actualizada.

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La aplicación, impulsada por la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y la Policía Municipal de Tránsito, está disponible para dispositivos Android e iOS.

Los usuarios podrán descargarla desde Google Play y App Store, crear una cuenta y habilitar su ubicación para acceder a sus funciones.

El módulo de reporte ciudadano permite notificar colisiones o fallas mecánicas en las vías y consultar descuentos de multas. (Municipalidad de Guatemala)

La asistente virtual permite consultar rutas e incidentes

Uno de los apartados centrales de VIVI MuniGuate es “Converse con VIVI”, un asistente virtual que responde preguntas sobre el estado de las vías, accidentes, cierres, desvíos, actividades programadas y otros factores que alteran la circulación en la Ciudad de Guatemala.

El gerente general de Emetra, Héctor Flores, explicó que el sistema permite a cada persona indicar la ruta que planea utilizar y consultar si existen obstáculos en el trayecto. La aplicación también puede sugerir opciones de recorrido cuando detecta complicaciones o percances en determinados puntos de la ciudad.

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Según Flores, el propósito es que los usuarios puedan organizar su salida antes de dejar sus hogares y recibir avisos durante el viaje. La aplicación puede enviar notificaciones al teléfono ante un incidente, incluso cuando el usuario no la tiene abierta.

El asistente virtual Converse con VIVI sugiere trayectos viales alternos y emite alertas al teléfono ante percances en la ruta. (Municipalidad de Guatemala)

La plataforma recibe información de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, las cámaras instaladas en la capital y el Centro de Control Integrado de Tránsito. Esos datos alimentan las respuestas de la herramienta de inteligencia artificial y permiten actualizar la información disponible para los vecinos.

Nueve apartados para consultar y comunicar problemas viales

La aplicación reúne nueve funciones vinculadas con la movilidad. En la sección Noticias Hoy, los usuarios podrán revisar información sobre accidentes, cierres viales, desvíos y eventos que puedan afectar sus recorridos. También incorpora un mapa interactivo que muestra las condiciones del tránsito y un calendario de actividades.

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Otro espacio, denominado Frecuencia Vial, combina música con información sobre la circulación en la ciudad. La herramienta también incluye el programa Súmate, orientado a promover alternativas de movilidad, y un videojuego interactivo con contenidos de conducción segura.

Entre las opciones de participación ciudadana figura Avísame, que permite informar posibles infracciones de tránsito mediante fotografías. Para utilizar esa función, el usuario debe ser mayor de edad, validar su identidad con el Documento Personal de Identificación (DPI) y tomar la imagen desde la cámara de la aplicación.

La plataforma no acepta fotografías cargadas desde la galería, tomadas en días previos o elaboradas con inteligencia artificial. Emetra evaluará cada caso y, si la prueba resulta válida, podrá aplicar una sanción.

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El apartado “Reporte ciudadano” permitirá comunicar colisiones, vehículos con desperfectos mecánicos y otros obstáculos que afecten la circulación. La aplicación también ofrece información sobre descuentos de multas.

La herramienta Avísame exige la validación previa del DPI para denunciar infracciones de tránsito con fotografías tomadas desde la aplicación. (Municipalidad de Guatemala)

La herramienta se integra a la red de semáforos conectados

El lanzamiento de VIVI MuniGuate se suma a otras iniciativas tecnológicas de la comuna para gestionar el tránsito. Entre ellas se encuentra la Red de Semáforos Conectados, un sistema que funciona con cámaras y sensores en más de 500 intersecciones.

A diferencia de los equipos con horarios preestablecidos, esos semáforos ajustan sus ciclos según el flujo vehicular y las condiciones de cada punto.

La red utiliza la plataforma Waze for Cities, que integra datos aportados por usuarios con información de sensores y videosensores municipales.