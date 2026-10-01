Crimen y Justicia

Pidieron nuevas pruebas de ADN para identificar al quinto responsable del crimen de Natalia Melmann

La familia de la adolescente asesinada en Miramar solicitó extracciones de sangre a dos ex oficiales para cotejarlas con un perfil genético que aún no fue identificado

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada, abusada y asesinada en febrero de 2001
Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada, abusada y asesinada en febrero de 2001
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Luego de que se cumplieran 25 años del crimen de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Miramar, su familia continúa con la búsqueda del quinto responsable del crimen. En línea con esto, esta semana pidieron nuevas extracciones de sangre a dos ex oficiales de policía.

En el reclamo que fue presentado por los abogados de la familia Melmann, Yamil Castro Bianchi y Federico Paruolo, se elevó una solicitud para citar y extraer sangre a los ex agentes Leonardo Oviedo y Juan Carlos Torrente, con el objetivo de compararlas con el quinto perfil genético hallado en el cuerpo de la víctima.

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Pese a que la causa condenó a cuatro ex oficiales, los familiares de la joven impulsaron su demanda para lograr que todos los involucrados en el hecho sean condenados. Frente a esto, el padre de Natalia, Gustavo Melmann, explicó los motivos detrás de las sospechas que pusieron en el foco a Oviedo y Torrente.

Durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Melmann apuntó que, al momento del crimen, Oviedo ocupaba el cargo de jefe del Destacamento Copacabana, situado a dos cuadras de la vivienda donde Natalia fue torturada y asesinada.

Padre de Natalia Melmann
Gustavo Melmann, el padre de Natalia

“No pudo estar al margen de lo que pasó en la casa”, afirmó el padre de la víctima sobre Oviedo. Mientras tanto, vinculó a Torrente con Ricardo Suárez, uno de los policías condenados a prisión perpetua por el caso, tras señalar que tenían una relación de amistad.

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A pesar de que la defensa de ambos ex oficiales había solicitado que fueran apartados de la causa, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata aceptó los nuevos pedidos de extracción, por lo que la querella procurará reunir nuevos elementos para volver a involucrarlos en el expediente.

Seguimos luchando para tratar de una vez por todas de dar con el quinto homicida de mi hija”, expresó Melmann, y concluyó: “Espero que no se nos vaya la vida antes”.

En junio se conoció un informe pericial sobre muestras de sangre de Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Sánchez Custodio. Según La Capital de Mar del Plata, los resultados excluyeron a los siete de una posible vinculación genética con el crimen.

En esa oportunidad, el estudio analizó dos hisopados vaginales, un hisopado anal, dos sábanas, un portaobjetos y dos cabellos. Los peritajes estuvieron a cargo del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial bonaerense.

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Pese a que los ex oficiales se habían negado a la extracción, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dio lugar al pedido de la familia (Télam)

En paralelo, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata sobreseyó a tres de los uniformados investigados, una decisión que demoró las diligencias para determinar a quién corresponde el perfil genético aún no identificado.

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo fue encontrado debajo de un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino. Poco después, la autopsia determinó que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Además, el cuerpo presentaba golpes, quemaduras, fracturas y una lesión en el cráneo.

Durante el juicio, los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro, el abuso sexual y el homicidio de la adolescente. Asimismo, Gustavo “Gallo” Fernández recibió inicialmente una pena de 25 años, que luego fue reducida a diez años por la Cámara de Casación.

En el caso de Panadero, este había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló esa resolución y ordenó un nuevo juicio. En 2023 fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, y recibió prisión perpetua.

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