Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

Algunos de las lesiones que sufrió la adolescente agredida (Gentileza: Fuego 24)

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Una estudiante de primer año del CPEM 6 de Cutral Co, provincia de Neuquén, fue agredida dentro de la escuela por cinco alumnas de segundo año. Su madre denunció el hecho y afirmó que la adolescente sufrió ocho hematomas y la rotura de sus anteojos.

El episodio ocurrió el jueves 5 de noviembre. La madre de la joven, llamada Marina, aseguró que su hija no tenía vínculo previo con las alumnas señaladas. Antes del ataque, sin embargo, la habían amenazado durante un recreo con golpearla al terminar la jornada.

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La situación comenzó con insultos de una alumna de segundo año. En ese momento, la adolescente se encontraba sentada en un banco dentro del establecimiento, cuando una de las estudiantes la arrojó al piso y comenzó a golpearla.

Según relató Marina al medio local Fuego 24, dos alumnas de las estudiantes acusadas golpearon a su hija, mientras que las otras habrían sujetado a una compañera que intentó intervenir para defenderla. En total, identificó a cinco estudiantes involucradas en la agresión contra la alumna de primer año.

El ataque ocurrió dentro de la escuela CPEM N° 6 de Cutral Co

Por otro lado, la mujer destacó que el ataque ocurrió ante otros alumnos. Incluso, indicó que el personal de seguridad vio la situación, aunque le comunicaron que no podía intervenir y que había dado aviso a una inspectora. También aseguró que algunos estudiantes habrían filmado la agresión con sus teléfonos.

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Cuando llegó a la escuela, encontró a su hija llorando y con los anteojos dañados. Tras labrar un acta, desde la institución le habrían comunicado que debía retirarla porque no podían trasladarla a un centro de salud.

A raíz de esto, la madre explicó que su hija tiene autismo y que, después de retirarla de la escuela, consultó con su psicopedagoga sobre los pasos a seguir. Por recomendación de la profesional, realizó la denuncia en una comisaría ubicada en San Martín y Rojas.

Allí le informaron que las actuaciones serían remitidas a la Fiscalía correspondiente. Al día siguiente del hecho, el pediatra examinó a la adolescente y constató ocho hematomas en distintas partes del cuerpo. La mujer tomó fotografías de las lesiones y espera que la Justicia solicite las pericias correspondientes.

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Poco después, la escuela se comunicó con la familia para informar que podría tramitar, mediante el seguro escolar y con autorización del área de Educación, el reintegro del valor de los anteojos. Para iniciar la gestión, le solicitaron imágenes de los daños y un presupuesto.

La madre de la menor violentada confirmó que había radicado una denuncia

Sin embargo, la principal preocupación de la familia está puesta en el regreso de la adolescente a la escuela, luego del fin de semana largo, y en la posibilidad de que vuelva a compartir espacios con las alumnas involucradas.

Por este motivo, Marina contó que había solicitado una reunión con la madre de una de las estudiantes señaladas. Desde el establecimiento le informaron que ese encuentro podría realizarse el martes, aunque todavía no le confirmaron qué medidas tomarán para acompañar y resguardar a su hija.

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Frente a esta situación, la mujer anticipó que seguirá el avance de la denuncia en Fiscalía y que prevé recurrir a la Defensoría de los Derechos del Niño y a las autoridades educativas. También manifestó preocupación por la posible difusión de un video del ataque, que su hija sabe que existe pero aún no vio.

Tras darse a conocer lo ocurrido, la Red CEA de Familias de Plaza Huincul y Cutral Co repudió los hechos de violencia y acoso que sufrió una alumna dentro de una escuela y expresó su acompañamiento a la adolescente y a su madre.

A través de un comunicado difundido por La Voz del Neuquén, la organización sostuvo que el ámbito educativo debe garantizar condiciones de seguridad y protección para todos los niños, niñas y adolescentes. También pidió construir una convivencia que respete “otras formas de ser, estar y habitar en la sociedad”.

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En este sentido, la agrupación planteó la necesidad de que las instituciones educativas revisen y apliquen de forma rigurosa los protocolos previstos para abordar situaciones de acoso escolar. Y remarcaron que la intervención de las escuelas resulta necesaria para prevenir nuevos episodios y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Por esta razón, la Red CEA llamó a madres, padres y referentes adultos a dialogar con sus hijos e hijas sobre estas situaciones. El objetivo, señalaron, es reforzar valores vinculados al respeto y recordar que “toda vida humana es valiosa”.