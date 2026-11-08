Crimen y Justicia

Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

El ataque habría ocurrido durante la jornada escolar y fue presenciado por otros estudiantes. El caso fue denunciado ante la Policía y será remitido a la Fiscalía

Tres imágenes de piel humana que muestran marcas rojizas en una frente y hematomas en dos zonas del cuerpo
Algunos de las lesiones que sufrió la adolescente agredida (Gentileza: Fuego 24)
Guardar

Una estudiante de primer año del CPEM 6 de Cutral Co, provincia de Neuquén, fue agredida dentro de la escuela por cinco alumnas de segundo año. Su madre denunció el hecho y afirmó que la adolescente sufrió ocho hematomas y la rotura de sus anteojos.

El episodio ocurrió el jueves 5 de noviembre. La madre de la joven, llamada Marina, aseguró que su hija no tenía vínculo previo con las alumnas señaladas. Antes del ataque, sin embargo, la habían amenazado durante un recreo con golpearla al terminar la jornada.

PUBLICIDAD

La situación comenzó con insultos de una alumna de segundo año. En ese momento, la adolescente se encontraba sentada en un banco dentro del establecimiento, cuando una de las estudiantes la arrojó al piso y comenzó a golpearla.

Según relató Marina al medio local Fuego 24, dos alumnas de las estudiantes acusadas golpearon a su hija, mientras que las otras habrían sujetado a una compañera que intentó intervenir para defenderla. En total, identificó a cinco estudiantes involucradas en la agresión contra la alumna de primer año.

Fachada de un edificio blanco de dos plantas detrás de una cerca metálica azul, árboles y una acera pavimentada
El ataque ocurrió dentro de la escuela CPEM N° 6 de Cutral Co

Por otro lado, la mujer destacó que el ataque ocurrió ante otros alumnos. Incluso, indicó que el personal de seguridad vio la situación, aunque le comunicaron que no podía intervenir y que había dado aviso a una inspectora. También aseguró que algunos estudiantes habrían filmado la agresión con sus teléfonos.

PUBLICIDAD

Cuando llegó a la escuela, encontró a su hija llorando y con los anteojos dañados. Tras labrar un acta, desde la institución le habrían comunicado que debía retirarla porque no podían trasladarla a un centro de salud.

A raíz de esto, la madre explicó que su hija tiene autismo y que, después de retirarla de la escuela, consultó con su psicopedagoga sobre los pasos a seguir. Por recomendación de la profesional, realizó la denuncia en una comisaría ubicada en San Martín y Rojas.

Allí le informaron que las actuaciones serían remitidas a la Fiscalía correspondiente. Al día siguiente del hecho, el pediatra examinó a la adolescente y constató ocho hematomas en distintas partes del cuerpo. La mujer tomó fotografías de las lesiones y espera que la Justicia solicite las pericias correspondientes.

Poco después, la escuela se comunicó con la familia para informar que podría tramitar, mediante el seguro escolar y con autorización del área de Educación, el reintegro del valor de los anteojos. Para iniciar la gestión, le solicitaron imágenes de los daños y un presupuesto.

Fachada de un edificio de dos plantas construido con ladrillo y hormigón, con una rampa y un letrero del Poder Judicial de Neuquén
La madre de la menor violentada confirmó que había radicado una denuncia

Sin embargo, la principal preocupación de la familia está puesta en el regreso de la adolescente a la escuela, luego del fin de semana largo, y en la posibilidad de que vuelva a compartir espacios con las alumnas involucradas.

Por este motivo, Marina contó que había solicitado una reunión con la madre de una de las estudiantes señaladas. Desde el establecimiento le informaron que ese encuentro podría realizarse el martes, aunque todavía no le confirmaron qué medidas tomarán para acompañar y resguardar a su hija.

Frente a esta situación, la mujer anticipó que seguirá el avance de la denuncia en Fiscalía y que prevé recurrir a la Defensoría de los Derechos del Niño y a las autoridades educativas. También manifestó preocupación por la posible difusión de un video del ataque, que su hija sabe que existe pero aún no vio.

Tras darse a conocer lo ocurrido, la Red CEA de Familias de Plaza Huincul y Cutral Co repudió los hechos de violencia y acoso que sufrió una alumna dentro de una escuela y expresó su acompañamiento a la adolescente y a su madre.

A través de un comunicado difundido por La Voz del Neuquén, la organización sostuvo que el ámbito educativo debe garantizar condiciones de seguridad y protección para todos los niños, niñas y adolescentes. También pidió construir una convivencia que respete “otras formas de ser, estar y habitar en la sociedad”.

En este sentido, la agrupación planteó la necesidad de que las instituciones educativas revisen y apliquen de forma rigurosa los protocolos previstos para abordar situaciones de acoso escolar. Y remarcaron que la intervención de las escuelas resulta necesaria para prevenir nuevos episodios y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Por esta razón, la Red CEA llamó a madres, padres y referentes adultos a dialogar con sus hijos e hijas sobre estas situaciones. El objetivo, señalaron, es reforzar valores vinculados al respeto y recordar que “toda vida humana es valiosa”.

Temas Relacionados

NeuquénCutral CoViolencia escolarAutismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Córdoba: encontraron sin vida a una mujer y a su hijo en un río

Las víctimas eran oriundas de Santa Fe y estaban de visita en Santa María de Punilla. La Justicia investiga cómo llegaron al curso de agua y las causales de muerte

Tragedia en Córdoba: encontraron sin vida a una mujer y a su hijo en un río

Declararon inimputable al hombre acusado de intentar raptar a una nena de una escuela de Ushuaia

El acusado fue sobreseido luego de haber sido sometido a una pericia forense. Tras detectarse que sufría un padecimiento mental que representaría un peligro para si mismo y terceros, ordenaron que sea internado

Declararon inimputable al hombre acusado de intentar raptar a una nena de una escuela de Ushuaia

Los hitos que marcaron la historia del penal de Devoto, la última cárcel federal de la Ciudad de Buenos Aires que visitará el Papa

El predio será uno de los últimos lugares que recorrerá León XIV durante su viaje a Argentina. El Devotazo, la masacre del Pabellón Séptimo y otros hechos que marcaron

Los hitos que marcaron la historia del penal de Devoto, la última cárcel federal de la Ciudad de Buenos Aires que visitará el Papa

Qué se sabe del hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV y qué encontraron en su casa

Por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la DUIA de la PFA, detuvo al sospechoso en Pilar, acusado, en principio por amenazas anónimas, e intimidación pública, con finalidad terrorista

Qué se sabe del hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV y qué encontraron en su casa

Cayó un empresario acusado de usar su camioneta para hacer entrar a dos cómplices y asaltar a sus vecinos en un country

El acusado, de 53 años, alquilaba una casa lindera a la vivienda asaltada en Maschwitz Privado. Quedó detenido tras tres allanamientos; buscan a dos sospechosos e investigan su posible vínculo con otros golpes

Cayó un empresario acusado de usar su camioneta para hacer entrar a dos cómplices y asaltar a sus vecinos en un country

DEPORTES

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

TELESHOW

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz cumple su primer año como presidente de Bolivia: ajustes económicos, conflictos políticos y reconfiguración del poder

Rodrigo Paz cumple su primer año como presidente de Bolivia: ajustes económicos, conflictos políticos y reconfiguración del poder

Hombres armados vestidos como militares entraron por la fuerza a la casa de una alcaldesa en Ecuador

León XIV viaja a la Argentina para proponer una agenda de inclusión social que enfrente la pobreza y el desempleo

A horas de su designación, Gadi Eisenkot llamó a formar un “gobierno nacional de emergencia” para Israel

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028