Crimen y Justicia

Amenazaron de muerte al ministro de Seguridad de Córdoba y le enviaron una foto con armas

El mensaje llegó a una cuenta oficial de la Policía de Córdoba, incluyó advertencias sobre su visita a Villa Boedo y es investigado por la Fiscalía de Cibercrimen

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, recibió una amenaza de muerte
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, recibió una amenaza de muerte
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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, recibió una amenaza de muerte acompañada por una fotografía en la que se exhibía armamento. El mensaje llegó a una cuenta oficial de la Policía provincial, incluía insultos y advertencias directas contra el funcionario, y derivó en una investigación de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen.

El episodio fue detectado ayer. Tras advertir la comunicación, las autoridades pusieron el hecho en conocimiento del ministro y dieron intervención a la unidad judicial correspondiente. La pesquisa busca identificar a la persona que envió el mensaje, determinar desde dónde se realizó el contacto y establecer el alcance de la amenaza.

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Según informó Puntal, la cuenta desde la cual partió la amenaza estaría identificada y correspondería a un perfil real y activo. Sin embargo, todavía resta confirmar quién administraba ese usuario cuando se produjo el envío. Hasta el momento, no se informaron detenciones por el caso.

La amenaza incluyó una mención explícita a Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba. El remitente le advirtió a Quinteros que no se presentara en ese sector y sugirió que lo esperaban para atacarlo si llegaba al barrio junto con su equipo de trabajo.

La comunicación estaba acompañada por una imagen tomada sobre una mesa negra. Allí podían observarse fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores, correas y otros accesorios vinculados con armas de fuego. También aparecían pequeñas calabazas naranjas decorativas, en alusión a Halloween.

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El análisis de esa imagen será relevante para la causa. Los investigadores deberán definir su procedencia y determinar si puede asociarse a quien envió la amenaza. La exposición de armas en una publicación o mensaje no acredita por sí misma su pertenencia a una persona, pero constituye un elemento que debe ser evaluado junto con los datos digitales de la cuenta.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, encabezada por el fiscal Franco Pilnik. El objetivo inicial es identificar al autor de la comunicación y definir su eventual responsabilidad penal.

Quinteros rechazó contar con custodia personal tras el mensaje intimidatorio que investiga la Fiscalía de Cibercrimen
Quinteros rechazó contar con custodia personal tras el mensaje intimidatorio que investiga la Fiscalía de Cibercrimen

En este tipo de expedientes, la investigación puede requerir la preservación de información de la red social utilizada, el análisis de la actividad de la cuenta y el estudio de dispositivos electrónicos si la Justicia ordena medidas sobre un sospechoso. También se busca determinar si el perfil fue utilizado por su titular o si terceros pudieron acceder a él.

A partir de esa información, la Fiscalía podrá solicitar nuevas medidas si identifica elementos que permitan avanzar sobre un posible responsable. Por ahora, el caso se encuentra en una etapa preliminar y no se comunicaron imputaciones ni procedimientos contra una persona determinada.

El ministro afirmó que la intimidación no modificará sus actividades habituales en territorio según Puntual. “Yo no le di mucha bola. De igual manera, desde la Policía me dijeron que había que entregar el procedimiento. La persona creemos que existe”, manifestó al ser consultado por lo ocurrido. “Todas las semanas nos metemos en los barrios y no voy a dejar de hacerlo por esto”, expresó Quinteros.

“Es algo de lo que yo estoy seguro que no me infunde ningún tipo de temor”, sostuvo. Además indicó que rechazó la posibilidad de contar con custodia personal: “No voy a quitarle un recurso de seguridad a la ciudadanía para ocuparlo en una custodia personal”. El funcionario aseguró que la amenaza no le genera temor ni cambiará su agenda de trabajo.

Durante sus declaraciones, también hizo referencia a un detalle del texto recibido: señaló que el remitente escribió su apellido sin la letra final. “La única ofensa que tengo es que me puso Quintero y yo soy Quinteros, con S al final”, comentó.

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