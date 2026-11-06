Crimen y Justicia

Le robó el celular a una adolescente en Jujuy y los vecinos lo redujeron a golpes hasta entregarlo a la Policía

Una adolescente pidió auxilio tras el arrebato ocurrido durante la noche en el sector 30 Hectáreas de San Salvador de Jujuy. El acusado se encuentra detenido

Varias personas rodean a una persona tendida en el suelo
El hombre fue reducido por los vecinos de la zona (Gentileza: Jujuy al Momento)
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Un hombre, acusado de haberle robado el celular a una adolescente, fue reducido a golpes por los vecinos de la zona, quienes luego lo entregaron a la Policía en Alto Comedero, ubicado al sur de San Salvador de Jujuy. El delincuente quedó detenido.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles, después de las 23:00 horas, en el sector de las 30 Hectáreas, según la información recabada sobre el caso. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, que deberá determinar la situación procesal del sospechoso.

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De acuerdo con los primeros datos, la menor caminaba por la zona cuando fue abordada por un motociclista que circulaba en un rodado de 110 centímetros cúbicos. El hombre le habría quitado el celular e intentó escapar.

La adolescente se habría sujetado de la motocicleta para impedir la huida y comenzó a pedir auxilio. Sus gritos alertaron a residentes del barrio, que salieron a la calle para asistirla, según la reconstrucción realizada por Jujuy al Momento.

La Fiscalía evaluará la situación procesal del sospechoso, sus antecedentes y la agresión de los vecinos.
La Fiscalía evaluará la situación procesal del sospechoso, sus antecedentes y la agresión de los vecinos.

En ese momento, un grupo de vecinos comenzó a perseguir al motociclista, logró bloquearle el paso y lo derribó sobre la calzada. Luego, el acusado recibió golpes antes de que arribaran los móviles de la Policía de Jujuy.

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Finalmente, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la justicia. Ahora, la Fiscalía deberá evaluar los antecedentes y las circunstancias del hecho, incluida la agresión posterior a la que fue sometido por los residentes.

El hecho se enmarca en un contezto de inseguridad creciente. En ese sentido, hace unas semanas, un hombre denunció que dos personas lo asaltaron, lo golpearon y le robaron $ 800.000 en efectivo mientras caminaba hacia una escuela técnica para realizar trámites personales en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La víctima formalizó la presentación policial tras el ataque y aportó datos sobre los dos presuntos autores.

El hecho tuvo lugar en la calle Estanislao López, en el barrio Canal de Beagle, cerca de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”. El hombre se dirigía por ese sector con el dinero destinado a gestiones particulares cuando fue interceptado por los sospechosos.

Vista de una calle pavimentada con el nombre Pedro Aramburu impreso en el suelo, con automóviles, motocicletas estacionadas, postes y árboles
La zona en donde el hombre habría sido abordado por los delincuentes

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, uno de los hombres se acercó de forma repentina y le aplicó un golpe de puño en el rostro. La agresión hizo que el peatón perdiera el equilibrio y cayera sobre la calzada.

La secuencia continuó cuando intervino un segundo sospechoso. Según el relato incorporado a la denuncia, esa persona utilizó un arma blanca para amenazar al damnificado e impedir que pudiera alejarse o pedir ayuda.

El cuchillo habría sido colocado a la altura de su cuello. Bajo esa intimidación, los dos asaltantes le exigieron que entregara los $800.000 en efectivo y los objetos que llevaba consigo. Luego del robo, los sospechosos escaparon del lugar y el hombre pudo dirigirse a una dependencia policial para denunciar lo ocurrido.

Así, el damnificado se presentó en la Seccional Nº 23, donde radicó la denuncia y brindó una descripción física de las personas que señaló como responsables. Esos datos serán tenidos en cuenta en la pesquisa para intentar determinar sus identidades.

Del mismo modo, la víctima indicó que los sospechosos huyeron hacia el sector del hospital local. La Justicia deberá analizar el recorrido informado, verificar si existen elementos que permitan identificar a los involucrados y establecer si hubo testigos del episodio.

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