Crimen y Justicia

Encontraron muerto a un hombre en un aljibe de Chaco tras permanecer trece días desaparecido

Un familiar identificó los restos de César Gustavo Suárez, de 35 años, y explicó que el fallecido solía ausentarse de su hogar por un tiempo prolongado

Un hombre sentado frente a una pared de ladrillos sostiene un sombrero y levanta una mano
La Policía halló el cuerpo de César Gustavo Suárez dentro de un aljibe de una casa abandonada en Hermoso Campo, Chaco. (Diario Chaco)
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La Policía encontró este jueves el cuerpo de un hombre dentro de un aljibe de una casa abandonada en Hermoso Campo, provincia de Chaco. Los restos estaban en avanzado estado de descomposición y fueron identificados en el lugar por un familiar de la víctima. La víctima era buscada intensamente dedsde hacía trece días.

El hallazgo se produjo cerca de las 11.30 en un inmueble situado en la intersección de la avenida Pedro Graf y la calle Presidente Perón. A partir de ese momento, los efectivos preservaron el escenario y notificaron a la Fiscalía N.° 1 de Charata, que intervino en el procedimiento.

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Según informó el portal de Diario Chaco, la persona fallecida fue reconocida como César Gustavo Suárez, de 35 años. Su hermano, Daniel Suárez, de 39, se presentó en la vivienda luego de conocer que se había encontrado un cuerpo y confirmó su identidad ante las autoridades.

Daniel explicó a los agentes que César llevaba aproximadamente trece días sin volver a su domicilio. De acuerdo con su relato, el hombre acostumbraba ausentarse durante varios días y regresar después, por lo que la familia no había realizado una denuncia por desaparición.

Ese dato fue incorporado al procedimiento judicial que se inició tras el descubrimiento del cuerpo. La identificación inicial se efectuó en el sitio donde se produjo el hallazgo, antes de que los restos fueran retirados del aljibe.

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Luego del aviso a las autoridades, la Policía mantuvo custodiada la vivienda de la avenida Pedro Graf y Presidente Perón. La medida permitió el trabajo de la fiscal interviniente, integrantes del área de Criminalística y un médico forense.

La Fiscalía N.° 1 de Charata quedó a cargo de las actuaciones posteriores al hallazgo. El procedimiento judicial busca reunir los elementos necesarios para determinar qué ocurrió con el hombre de 35 años, cuya ausencia había sido advertida por su familia.

Por esa razón, las causas del fallecimiento deberán ser establecidas mediante las pericias forenses y las medidas que continúe ordenando la fiscalía.

Un hombre con sombrero y saco aparece frente a una casa; a la derecha hay una cinta negra de luto
La Fiscalía N.º 1 de Charata investiga las causas de la muerte y ordenó pericias forenses sobre los restos trasladados a la Morgue Judicial. (Diario Chaco)

Días atrás, un trabajador de 43 años murió luego de caer a un aljibe mientras realizaba tareas de limpieza en una finca rural. El hecho ocurrió cerca de las 16 en el paraje La Suerte, al sudeste de Recreo, en el departamento La Paz, Catamarca.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Fabián Roldán. Junto a él se encontraba otro trabajador, de apellido Herrera y de 40 años, quien sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación. Fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde permanecía internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La información inicial indica que ambos trabajadores habían descendido a un aljibe para efectuar tareas de limpieza y mantenimiento en el establecimiento rural La Buena Estrella. Un aljibe es un depósito, por lo general subterráneo, destinado a recolectar y almacenar agua. La estructura donde ocurrió el accidente tendría una profundidad aproximada de ocho metros.

Las circunstancias en las que Roldán y Herrera quedaron atrapados en el interior del pozo son investigadas por la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial. La pesquisa busca reconstruir la secuencia del accidente y establecer qué ocurrió durante los trabajos que realizaban en la finca.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la Policía, otros empleados del establecimiento advirtieron la situación y descendieron para rescatar a los dos operarios. Luego los trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital de Recreo. Cuando Roldán ingresó al centro de salud, ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Unidad Regional N.° 2 tomó conocimiento del caso tras el arribo de los trabajadores al hospital. La muerte de Roldán fue atribuida en principio a asfixia por inmersión, aunque la causa precisa del fallecimiento deberá ser determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre ellas, ordenó el traslado del cuerpo para el examen forense, la preservación de la escena mediante una consigna policial y una inspección ocular del predio con peritajes técnicos en el interior del aljibe.

La finca está ubicada en una zona rural de difícil acceso, a casi 40 kilómetros de la ciudad de Recreo. La distancia entre el establecimiento y el hospital local fue uno de los elementos que marcaron las primeras horas de la emergencia, cuando los compañeros de Roldán y Herrera optaron por trasladarlos de inmediato en un vehículo particular.

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