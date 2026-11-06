Ciencia

La NASA probó con éxito un sistema de navegación autónoma para aterrizajes en la Luna y Marte

La agencia aeroespacial estadounidense validó la tecnología mediante un vehículo no tripulado, capaz de generar mapas tridimensionales del terreno en tiempo real con el propósito de esquivar obstáculos geográficos y dirigir el descenso de futuras naves

El software evalúa la superficie y puede ordenar el desvío de la nave hacia una zona alternativa si detecta peligros en el terreno (NASA/Ryan Kline)
El software evalúa la superficie y puede ordenar el desvío de la nave hacia una zona alternativa si detecta peligros en el terreno (NASA/Ryan Kline)
Guardar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) informó que probó con éxito un sistema de navegación autónoma diseñado para que las naves espaciales puedan identificar y alcanzar lugares seguros de aterrizaje en la Luna y en planetas como Marte.

La tecnología, denominada Safe and Precise Landing – Integrated Capabilities Evolution (SPLICE), fue evaluada a bordo de un dron durante maniobras que recrearon las condiciones de un descenso lunar.

PUBLICIDAD

El ensayo principal se realizó el 27 de agosto en Rogers Dry Lake, cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, en Edwards, California. Para la prueba se utilizó un vehículo aéreo no tripulado Alta-X, equipado con una carga útil de guiado, navegación y control desarrollada por investigadores del Centro Espacial Johnson, en Houston.

El objetivo del programa es aportar capacidades que permitan a futuras naves decidir de forma autónoma dónde descender cuando la zona elegida inicialmente presente riesgos. Esa función cobra relevancia en misiones a la Luna y Marte, donde la superficie puede incluir rocas, pendientes, cráteres u otros obstáculos que compliquen una llegada controlada.

PUBLICIDAD

SPLICE crea mapas del terreno antes de decidir el lugar de descenso

Durante el vuelo, el sistema empleó herramientas de guiado avanzado para observar el terreno, estudiar posibles áreas de aterrizaje y determinar si el punto previsto cumplía con las condiciones de seguridad. Si el software detecta que el sitio contiene un peligro, puede ordenar que el vehículo se dirija hacia otra zona que resulte más adecuada.

Davis Adams afirmó que la prueba prepara el sistema para su integración en futuros vuelos lunares robóticos y tripulados (NASA/Ryan Kline)
Davis Adams afirmó que la prueba prepara el sistema para su integración en futuros vuelos lunares robóticos y tripulados (NASA/Ryan Kline)

La carga útil genera mapas digitales de elevación de alta resolución a partir de datos obtenidos por sensores de detección mediante luz. Esa información permite reconstruir las características del terreno y ayuda a que el sistema distinga las variaciones de altura, los desniveles y otros elementos que pueden afectar una maniobra de descenso.

La navegación de precisión es uno de los componentes centrales del experimento. En lugar de depender solamente de estimaciones previas o de órdenes enviadas desde la Tierra, el vehículo puede procesar información del entorno durante la aproximación. Esa autonomía es relevante porque las comunicaciones entre la Tierra y destinos como la Luna o Marte no permiten una intervención inmediata ante cada cambio en el terreno.

De acuerdo con la NASA, el ensayo con el Alta-X reprodujo fases asociadas con una aproximación y un aterrizaje lunar. El dron ejecutó maniobras de descenso y aproximación al suelo mientras el sistema reunía y procesaba los datos necesarios para evaluar la seguridad del área seleccionada.

Las pruebas en California verificaron comunicaciones y manejo de datos

Los especialistas del Centro Espacial Johnson desarrollaron la carga SPLICE y trabajaron con el equipo del Centro Armstrong para instalarla e integrarla en el dron. Antes de la demostración de agosto, ambos equipos realizaron vuelos de prueba en junio y julio de 2026.

La agencia espacial prevé avanzar con nuevas pruebas de mayor alcance en las instalaciones de Voyager Technologies en Mojave (NASA/Ryan Kline)
La agencia espacial prevé avanzar con nuevas pruebas de mayor alcance en las instalaciones de Voyager Technologies en Mojave (NASA/Ryan Kline)

Esas evaluaciones previas permitieron comprobar el enlace de comunicaciones entre el equipo de navegación y la aeronave, además del manejo de datos, la telemetría y el funcionamiento de los comandos de control. Las pruebas incluyeron maniobras de vuelo estacionario, una etapa necesaria para verificar que los equipos instalados en el dron intercambiaran información de manera estable.

Davis Adams, director del proyecto en la NASA, señaló que el vuelo representa el resultado de cerca de una década de trabajo. “Esta prueba de vuelo elevó el nivel de madurez tecnológica y la dejó preparada para su integración en futuros vuelos lunares robóticos y tripulados”, afirmó el responsable del programa.

Adams añadió que la validación de los sistemas de guiado y navegación puede tener aplicaciones tanto en descensos terrestres como en operaciones destinadas a la Luna y Marte. La agencia prevé avanzar con nuevas pruebas de alcance mayor en las instalaciones de Voyager Technologies, en Mojave, California.

La tecnología busca integrarse en futuras misiones lunares

El retraso en Starship de SpaceX obliga a la NASA a posponer la misión Artemis 3 y el alunizaje a 2028
La NASA proyecta incorporar la herramienta en su catálogo de software durante el otoño boreal para proveedores comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA indicó que ha mantenido contactos con diversos proveedores comerciales de módulos de alunizaje para incorporar versiones de SPLICE en sus plataformas. Algunos de los vehículos previstos para futuras misiones del programa Moon Base emplean información generada por desarrollos de este tipo para ejecutar aterrizajes suaves sobre la superficie lunar.

El plan de la agencia contempla que el sistema de guiado pueda estar disponible en su catálogo de software durante el otoño boreal. A partir de entonces, compañías del sector podrán evaluar su utilización en operaciones de aterrizaje preciso y en aplicaciones vinculadas con la movilidad autónoma en la superficie de otros cuerpos celestes.

Además del desarrollo de software, SPLICE reúne experiencia acumulada en pruebas de vuelo anteriores. El proyecto Flight Opportunities de la NASA, con sede en Armstrong, facilitó ensayos iniciales que permitieron elevar gradualmente la madurez de la tecnología.

Entre esos antecedentes figuran pruebas efectuadas en 2019, que incluyeron una trayectoria de descenso y una altitud de aproximación similares a las esperadas en una misión lunar. En 2020, el programa también demostró dos sistemas de sensores de aterrizaje de precisión desarrollados por la agencia.

Temas Relacionados

NASALunaExploración espacialNavegaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Después de las expediciones científicas marinas, el CONICET transmitirá una expedición arqueológica en vivo

Los investigadores Aylén Capparelli y Guillermina Couso adelantaron en Infobae a las nueve que participarán de una expedición al Shincal de Quimivil, en Catamarca. Mostrarán una excavación arqueológica en tiempo real

Después de las expediciones científicas marinas, el CONICET transmitirá una expedición arqueológica en vivo

Cómo es el zetaverso y por qué una teoría de partículas diminutas tardó más de 40 años en confirmarse

Un equipo de la Universidad de Cambridge obtuvo los primeros indicios de una desintegración subatómica buscada desde 1984. El resultado del experimento LHCb, presentado en el CERN, podría ayudar a investigar qué se esconde a distancias miles de billones de veces más pequeñas que un cabello humano

Cómo es el zetaverso y por qué una teoría de partículas diminutas tardó más de 40 años en confirmarse

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro

Un artículo de opinión publicado en The Journal of Physiology analizó pruebas de fisiología y evolución para plantear que las funciones digestivas pudieron impulsar la aparición de las primeras redes neuronales

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

Un estudio de científicos californianos registró temperaturas nunca vistas durante cuatro décadas frente a la Bahía de Monterrey y documentó el arribo de fauna propia de aguas cálidas

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

Dónde cayó el telescopio de la NASA: así fue el descenso de Swift a la Tierra

Una nave que durante casi 22 años detectó explosiones cósmicas volvió a la atmósfera sobre el norte de Indonesia. No hay confirmación de restos en superficie

Dónde cayó el telescopio de la NASA: así fue el descenso de Swift a la Tierra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Se reanuda servicio en Línea 9

Metro CDMX reanuda servicio en Línea 9 tras rescate de una persona sin vida en estación Jamaica

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?

Alzheimer antes de los 65 años: por qué avanza más rápido y puede confundirse con depresión

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”