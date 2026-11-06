La NASA probó con éxito un sistema de navegación autónoma para aterrizajes en la Luna y Marte

El software evalúa la superficie y puede ordenar el desvío de la nave hacia una zona alternativa si detecta peligros en el terreno (NASA/Ryan Kline)

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) informó que probó con éxito un sistema de navegación autónoma diseñado para que las naves espaciales puedan identificar y alcanzar lugares seguros de aterrizaje en la Luna y en planetas como Marte.

La tecnología, denominada Safe and Precise Landing – Integrated Capabilities Evolution (SPLICE), fue evaluada a bordo de un dron durante maniobras que recrearon las condiciones de un descenso lunar.

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El ensayo principal se realizó el 27 de agosto en Rogers Dry Lake, cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, en Edwards, California. Para la prueba se utilizó un vehículo aéreo no tripulado Alta-X, equipado con una carga útil de guiado, navegación y control desarrollada por investigadores del Centro Espacial Johnson, en Houston.

El objetivo del programa es aportar capacidades que permitan a futuras naves decidir de forma autónoma dónde descender cuando la zona elegida inicialmente presente riesgos. Esa función cobra relevancia en misiones a la Luna y Marte, donde la superficie puede incluir rocas, pendientes, cráteres u otros obstáculos que compliquen una llegada controlada.

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SPLICE crea mapas del terreno antes de decidir el lugar de descenso

Durante el vuelo, el sistema empleó herramientas de guiado avanzado para observar el terreno, estudiar posibles áreas de aterrizaje y determinar si el punto previsto cumplía con las condiciones de seguridad. Si el software detecta que el sitio contiene un peligro, puede ordenar que el vehículo se dirija hacia otra zona que resulte más adecuada.

Davis Adams afirmó que la prueba prepara el sistema para su integración en futuros vuelos lunares robóticos y tripulados (NASA/Ryan Kline)

La carga útil genera mapas digitales de elevación de alta resolución a partir de datos obtenidos por sensores de detección mediante luz. Esa información permite reconstruir las características del terreno y ayuda a que el sistema distinga las variaciones de altura, los desniveles y otros elementos que pueden afectar una maniobra de descenso.

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La navegación de precisión es uno de los componentes centrales del experimento. En lugar de depender solamente de estimaciones previas o de órdenes enviadas desde la Tierra, el vehículo puede procesar información del entorno durante la aproximación. Esa autonomía es relevante porque las comunicaciones entre la Tierra y destinos como la Luna o Marte no permiten una intervención inmediata ante cada cambio en el terreno.

De acuerdo con la NASA, el ensayo con el Alta-X reprodujo fases asociadas con una aproximación y un aterrizaje lunar. El dron ejecutó maniobras de descenso y aproximación al suelo mientras el sistema reunía y procesaba los datos necesarios para evaluar la seguridad del área seleccionada.

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Las pruebas en California verificaron comunicaciones y manejo de datos

Los especialistas del Centro Espacial Johnson desarrollaron la carga SPLICE y trabajaron con el equipo del Centro Armstrong para instalarla e integrarla en el dron. Antes de la demostración de agosto, ambos equipos realizaron vuelos de prueba en junio y julio de 2026.

La agencia espacial prevé avanzar con nuevas pruebas de mayor alcance en las instalaciones de Voyager Technologies en Mojave (NASA/Ryan Kline)

Esas evaluaciones previas permitieron comprobar el enlace de comunicaciones entre el equipo de navegación y la aeronave, además del manejo de datos, la telemetría y el funcionamiento de los comandos de control. Las pruebas incluyeron maniobras de vuelo estacionario, una etapa necesaria para verificar que los equipos instalados en el dron intercambiaran información de manera estable.

Davis Adams, director del proyecto en la NASA, señaló que el vuelo representa el resultado de cerca de una década de trabajo. “Esta prueba de vuelo elevó el nivel de madurez tecnológica y la dejó preparada para su integración en futuros vuelos lunares robóticos y tripulados”, afirmó el responsable del programa.

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Adams añadió que la validación de los sistemas de guiado y navegación puede tener aplicaciones tanto en descensos terrestres como en operaciones destinadas a la Luna y Marte. La agencia prevé avanzar con nuevas pruebas de alcance mayor en las instalaciones de Voyager Technologies, en Mojave, California.

La tecnología busca integrarse en futuras misiones lunares

La NASA proyecta incorporar la herramienta en su catálogo de software durante el otoño boreal para proveedores comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA indicó que ha mantenido contactos con diversos proveedores comerciales de módulos de alunizaje para incorporar versiones de SPLICE en sus plataformas. Algunos de los vehículos previstos para futuras misiones del programa Moon Base emplean información generada por desarrollos de este tipo para ejecutar aterrizajes suaves sobre la superficie lunar.

El plan de la agencia contempla que el sistema de guiado pueda estar disponible en su catálogo de software durante el otoño boreal. A partir de entonces, compañías del sector podrán evaluar su utilización en operaciones de aterrizaje preciso y en aplicaciones vinculadas con la movilidad autónoma en la superficie de otros cuerpos celestes.

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Además del desarrollo de software, SPLICE reúne experiencia acumulada en pruebas de vuelo anteriores. El proyecto Flight Opportunities de la NASA, con sede en Armstrong, facilitó ensayos iniciales que permitieron elevar gradualmente la madurez de la tecnología.

Entre esos antecedentes figuran pruebas efectuadas en 2019, que incluyeron una trayectoria de descenso y una altitud de aproximación similares a las esperadas en una misión lunar. En 2020, el programa también demostró dos sistemas de sensores de aterrizaje de precisión desarrollados por la agencia.