Crimen y Justicia

Imputaron al único detenido por el homicidio del joven apuñalado en Salta

La víctima tenía 24 años y falleció el domingo por la tarde en plena calle. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca

La Justicia imputó a un hombre de 37 años por el homicidio simple de un joven en la localidad de Pichanal.
La Justicia imputó a un hombre de 37 años por el homicidio simple de un joven en la localidad de Pichanal.
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Un hombre de 37 años fue imputado por homicidio simple tras la muerte de un joven de 24 años en la localidad salteña de Pichanal. La víctima sufrió una herida de arma blanca el domingo, pasadas las 14:00, y murió en la vía pública antes de recibir asistencia médica.

La causa quedó bajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien solicitó que el acusado continúe detenido mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar cómo se produjo el ataque y qué circunstancias rodearon el hecho.

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El resultado de la autopsia estableció que el joven murió a causa de un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca ocasionada por un arma blanca. El informe forense también indicó que el cuerpo no tenía signos de defensa, un elemento incorporado al expediente que permanece en investigación.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el hecho se registró en el área de El Cruce, dentro de Pichanal, donde el joven de 24 años fue encontrado herido en la vía pública.

Tras recibir el aviso sobre la agresión, la Fiscalía dispuso las primeras actuaciones para preservar información sobre el lugar y reconstruir la secuencia previa a la muerte. La investigación busca establecer las circunstancias en las que la víctima sufrió la lesión y el vínculo que pudo existir entre los involucrados.

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Por la gravedad de la herida, el joven falleció en el sitio. La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio simple, una calificación que puede ser revisada conforme surjan nuevos elementos durante el proceso penal.

El ataque con arma blanca ocurrió el domingo 1 de noviembre después de las 14 en el área de El Cruce.
El ataque con arma blanca ocurrió el domingo 1 de noviembre después de las 14 en el área de El Cruce.

El expediente es dirigido por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, organismo que interviene en investigaciones vinculadas con muertes violentas y otros delitos contra la integridad física de las personas.

La fiscal Filtrín Cuezzo ordenó la participación de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias correspondientes en la zona donde ocurrió el homicidio.

También intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF. Los equipos fueron convocados para desarrollar las medidas iniciales de investigación, entre ellas el relevamiento del escenario y la obtención de elementos que puedan aportar datos a la causa.

La investigación permitió identificar a un sospechoso de 37 años, quien fue detenido. Posteriormente, el hombre fue llevado a una audiencia de imputación ante la Justicia provincial.

Durante la audiencia de imputación, el hombre de 37 años optó por abstenerse de declarar. La abstención es un derecho de toda persona imputada y no implica una definición sobre los hechos investigados. A partir de esta instancia, la defensa podrá ejercer las garantías previstas en el proceso, mientras la acusación deberá sostener su hipótesis con los elementos que incorpore al expediente.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo pidió que el imputado permanezca detenido y la solicitud se fundamenta en la necesidad de realizar distintas medidas de prueba para esclarecer lo sucedido en Pichanal.

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