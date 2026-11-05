A seis meses de la desaparición de Axel González, su madre exigió respuestas: “Que me digan si está muerto”

La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)

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A casi seis meses de la desaparición de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el 17 de mayo en Fontana, su madre volvió a reclamar respuestas. “Que me digan si está muerto”, sostuvo.

María Gómez recorrió el barrio Malvinas Argentinas de Resistencia junto a efectivos de la División Búsqueda de Personas para repartir folletos y pedir datos sobre Axel. La mamá del desaparecido recordó que la recompensa para quienes aporten datos útiles asciende a $15 millones.

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“No puedo dejarlo tirado por ahí como un perro”, expresó la mujer ante la prensa local. “Soy realista: hace casi seis meses que no hay noticias sobre mi hijo”, agregó. También pidió que el caso no pierda visibilidad: “Quiero que todo el Chaco sepa lo que le pasó a Axel”.

Axel González tiene 21 años y es buscado desde la madrugada del 17 de mayo, cuando fue visto por última vez en Fontana

La madre de Axel sostuvo que apunta a tres policías por la desaparición, aunque aclaró que no responsabiliza a toda la fuerza. “No digo que todos los policías son malos, porque no es así”, afirmó. Sus cuestionamientos forman parte de una línea de la investigación que analiza el accionar de agentes que estuvieron de servicio durante la madrugada en la que el joven fue visto por última vez.

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Gómez cuestionó el hallazgo de una ojota atribuida a su hijo en una zona que, según afirmó, ya había sido rastrillada el día anterior, por lo que planteó la posibilidad de que hubiera sido colocada allí.

Axel salió de su casa, en el barrio Takay de Puerto Tirol, rumbo a la vivienda de su entonces pareja. La investigación lo ubica luego en Fontana, durante la noche del 16 de mayo y las primeras horas del día siguiente.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, González caminaba junto a su amigo Ariel Lázaro cuando advirtió la presencia de un patrullero y salió corriendo. Desde ese momento, cerca de las 2 del 17 de mayo, no volvió a comunicarse con su familia.

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A partir de esa última secuencia, la Justicia revisó testimonios, cámaras de seguridad, teléfonos secuestrados y los recorridos de los patrulleros que circulaban por la zona. También analizó una muestra de sangre hallada en una camioneta Nissan vinculada a la Comisaría Segunda de Fontana, pero el estudio genético descartó que perteneciera a Axel.

Los operativos para encontrar a Axel abarcaron zonas urbanas y rurales de Fontana, Puerto Tirol y sectores cercanos al riacho Arazá (Fuente: radio Norte)

Durante los primeros meses, los operativos abarcaron zonas urbanas y rurales de Fontana y Puerto Tirol, terrenos baldíos, el riacho Arazá, el río Negro y sectores con vegetación densa. En junio, las autoridades informaron un rastrillaje terrestre y fluvial sobre 45 hectáreas, con la participación de canes, drones, embarcaciones y equipos de rescate.

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En septiembre, la fiscal Julieta Arolfo solicitó colaboración a la Justicia de Misiones para establecer si un cuerpo encontrado en julio en el río Paraná podía corresponder a González. La línea de investigación se sumó a consultas a organismos provinciales, municipios y registros de cementerios sobre personas no identificadas o inhumaciones posteriores a la desaparición.

Las autoridades investigan la denuncia de posibles policías implicados en la desaparición de Axel González

La familia también pidió información sobre una contratación de la Municipalidad de Resistencia para la cremación de restos de 80 personas. A través de sus abogados, solicitó determinar si entre esos cadáveres había personas registradas como NN y conocer si existieron comunicaciones a organismos judiciales, policiales o administrativos.

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El Ministerio de Seguridad elevó en octubre la recompensa para quienes, sin haber participado de los hechos investigados, puedan aportar información que permita ubicar a Axel. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1068/2026 y la información puede comunicarse de manera confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Mientras la búsqueda continúa, Gómez insistió en que no dejará de reclamar respuestas. La pesquisa mantiene como hipótesis principal la posible comisión de un delito contra la integridad física, pero hasta ahora no logró determinar qué ocurrió con el joven después de aquella madrugada en Fontana.