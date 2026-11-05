Desarticularon una banda narco familiar en Córdoba y secuestraron casi 250 dosis de drogas

Denuncias anónimas al número 0800 impulsaron cuatro allanamientos por presunto narcotráfico en Laboulaye y Río Cuarto.

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La investigación que comenzó con denuncias anónimas derivó en cuatro allanamientos por presunta comercialización de estupefacientes en las ciudades cordobesas de Laboulaye y Río Cuarto. El operativo terminó con cuatro hombres mayores de edad detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero y elementos presuntamente utilizados para el cultivo de cannabis.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) informó que los procedimientos alcanzaron tres inmuebles del barrio Centro de Laboulaye y una vivienda del barrio Pizarro de Río Cuarto. Según la información oficial, los investigados formarían parte de una organización integrada por dos hermanos y dos primos.

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Uno de los puntos bajo investigación funcionaba en el área céntrica de Laboulaye, donde la presunta venta de drogas se desarrollaba desde un kiosco y dos casas ubicadas enfrente. Ese sector está situado a media cuadra de un establecimiento educativo, de acuerdo con las actuaciones mencionadas por la fuerza provincial.

Durante las requisas y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los efectivos secuestraron 138 dosis de cocaína y 93 dosis de marihuana. También hallaron 1.987 semillas de cannabis y dos plantas de cannabis sativa, además de materiales vinculados con un sistema de cultivo en interiores.

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El detalle de los elementos incautados incluyó cuatro armas de fuego, dos balanzas de precisión, un automóvil y $1.721.800. La FPA señaló además que se encontraron dólares estadounidenses, aunque no precisó la cantidad.

De acuerdo con las averiguaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los sospechosos aparentemente transportaban estupefacientes desde Río Cuarto hacia Laboulaye y General Levalle. Luego, siempre según la línea investigativa, la droga era destinada a la comercialización en esas localidades del sur cordobés.

La hipótesis que analiza la Justicia vincula a los cuatro detenidos en una misma estructura familiar. La presunta organización estaría compuesta por dos hermanos y dos primos, aunque su grado de participación y las responsabilidades individuales deberán ser establecidos dentro del expediente judicial.

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Tres de los investigados fueron detenidos por la FPA en Laboulaye. El cuarto hombre fue aprehendido en Río Cuarto en un procedimiento que contó con la colaboración de la Policía de Córdoba, por disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

El Ministerio Público confirmó el secuestro de dosis de cocaína, marihuana y casi dos mil semillas de cannabis destinadas al cultivo interior.

Un mes atrás, en un hecho con aristas similares, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, también de Laboulaye, en la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

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La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

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La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.