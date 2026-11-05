El régimen norcoreano realizó un ejercicio de ataque con misiles y probó nuevos sistemas de proyectiles

La Oficina General de Misiles de Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de prueba de un sistema de misiles de defensa aérea avanzado de nuevo diseño (KCNA vía REUTERS)

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El régimen de Corea del Norte probó un nuevo sistema de misiles de defensa aérea y efectuó un ejercicio de ataque con misiles de crucero estratégicos, según informaron este jueves los medios estatales, en una nueva exhibición de capacidades militares de Pyongyang.

El Ejército de Corea del Sur detectó el miércoles varios proyectiles lanzados desde la zona de Sondok, en territorio norcoreano, con dirección al mar de Japón. La agencia oficial KCNA precisó que la prueba incluyó un sistema de defensa aérea de nuevo diseño.

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“La prueba de disparo demostró las especificaciones técnicas y la fiabilidad del nuevo material y del modo de guiado múltiple inteligente del proyectil”, indicó la cadena, sin ofrecer detalles sobre el equipamiento. Además, reportó que el sistema demostró capacidad para identificar y seguir objetivos, además de verificar el funcionamiento del dispositivo de procesamiento de datos de detección.

Por otra parte, una subunidad de una fuerza de misiles de crucero estratégicos de largo alcance, ubicada en el este de Corea del Norte, llevó a cabo un ejercicio de ataque el miércoles. La unidad “cumplió a la perfección su misión de atacar un objetivo virtual de aeropuerto con un misil de crucero estratégico de largo alcance”, sostuvo KCNA, a la vez que señaló el objetivo de las maniobras: buscaron mantener los sistemas de armas “a un alto nivel técnico y mejorar la fiabilidad en combate del armamento estratégico”.

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Las actividades se sumaron a otras demostraciones de armamento de las últimas semanas, entre ellas pruebas de municiones en racimo, drones de ataque, un sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.

Un hombre observa un televisor que emite un noticiero sobre el lanzamiento, por parte de Corea del Norte, de varios misiles hacia el mar frente a su costa oriental (REUTERS/Kim Hong-Ji)

A diferencia de los misiles balísticos, las pruebas de misiles de crucero norcoreanos no están prohibidas por las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Corea del Norte cuenta con antecedentes de lanzamientos de misiles durante procesos electorales estadounidenses como las elecciones de medio término del martes. Esas acciones incluyeron las elecciones legislativas de mitad de mandato de hace cuatro años y las presidenciales de hace dos años.

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La tensa relación entre EEUU y Corea del Norte

El régimen norcoreano volvió a descartar un diálogo con Washington y negó su participación en el ciberataque contra la plataforma Binance tras la acusación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), horas antes de que Seúl informara sobre un nuevo lanzamiento de misil desde territorio norcoreano el martes.

Además, Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, afirmó que Pyongyang no retomará conversaciones con Washington mientras Estados Unidos mantenga lo que describió como una política hostil hacia Corea del Norte.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un (Europa Press)

Las pruebas de misiles efectuadas por Pyongyang durante este año podrían indicar que el país se aproxima a la fase de producción en serie, según Lee Choon-geun, especialista en misiles e integrante de la junta directiva del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST). Cabe recordar que Corea del Norte también llevó a cabo el lanzamiento de un misil que voló a más de 900 km de la costa del país.

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“Antes de la producción en masa y el despliegue, normalmente se necesitan muchas pruebas”, dijo Lee. “O puede que estén pensando en exportar misiles a granel a Rusia, en cuyo caso tendrían que realizar muchas pruebas antes del envío”.

El experto planteó que una eventual producción a gran escala podría incluir armas destinadas a Rusia, aunque no aportó información adicional sobre posibles acuerdos de exportación.

(Con información de AFP)