La Asamblea Nacional francesa rechazó la primera parte del presupuesto para 2027 en la antesala a una nueva huelga general

La Asamblea Nacional en París (REUTERS/Tom Nicholson/Archivo)

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La Asamblea Nacional de Francia rechazó el miércoles, por unanimidad, la primera parte del proyecto de presupuestos para 2027, referida a los ingresos del Estado, lo que supuso un nuevo revés para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, que no cuenta con mayoría parlamentaria, y para el presidente Emmanuel Macron.

El texto obtuvo 458 votos en contra y ninguno a favor, tras más de dos semanas de debate. El Ejecutivo centrista preveía ese resultado después de que las enmiendas de la oposición modificaran el equilibrio de la propuesta inicial.

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Entre los cambios aprobados figuran la eliminación de una exención impositiva para instalaciones eólicas marinas, la restitución de la facturación electrónica obligatoria para autónomos y pequeñas empresas, y la creación de gravámenes para las grandes compañías.

El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, defendió antes de la votación la necesidad de combinar recortes y nuevos recursos tributarios para reducir el déficit público. El proyecto presentado por el Gobierno plantea un ajuste de 54.000 millones de euros (USD 60 mil millones) y fija como meta que el déficit alcance el 5% del producto interior bruto en 2027.

“No podemos decir que no a todos los ahorros ni a todos los ingresos cuando necesitamos ambas cosas para reducir nuestros déficits públicos”, manifestó Amiel. El funcionario sostuvo además que aún existe margen para un pacto parlamentario sobre las cuentas públicas, como ocurrió en 2024 y 2025.

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Una vista general muestra el hemiciclo de la Asamblea Nacional en París, Francia, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

Tras el rechazo de la Asamblea Nacional, el proyecto pasará al Senado, donde la mayoría conservadora y centrista podría aprobar una versión con cambios de alcance, entre ellos una reducción de los ingresos fiscales y recortes en el gasto. La falta de una mayoría estable en el Parlamento lleva al Gobierno de Francia a evaluar el uso del artículo 47 de la Constitución para aprobar el presupuesto mediante ordenanzas si las cámaras no se pronuncian dentro de los 70 días previstos.

El mecanismo busca evitar un bloqueo de las cuentas públicas y preservar la continuidad financiera del Estado. Nunca se aplicó desde la creación de la Quinta República. Esta opción permitiría al Ejecutivo evitar el artículo 49.3 de la Constitución, que autoriza la adopción de un proyecto sin votación parlamentaria.

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El recurso al artículo 49.3, sin embargo, deja al primer ministro expuesto a una moción de censura, que podría derribar al Gobierno y frustrar la aprobación del proyecto presupuestario.

Durante la tramitación presupuestaria del año pasado, la Cámara Alta eliminó cerca de 8.000 millones de euros en ingresos fiscales adicionales que la Asamblea Nacional había incorporado al texto.

Huelga general de sindicatos

Un manifestante sostiene una bandera nacional francesa durante una movilización (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, anunció que 70.000 agentes reforzarán este jueves el dispositivo de seguridad ante la huelga general convocada por los sindicatos, después de que los servicios de inteligencia detectaran riesgos de violencia durante las movilizaciones.

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“Los servicios de inteligencia han detectado que hay movimientos de ultraizquierda que buscan participar en las manifestaciones sindicales para hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios”, afirmó Nuñez en una conferencia de prensa.

El Gobierno repetirá el despliegue aplicado los sábados 24 y 31 del mes pasado, cuando las fuerzas de seguridad redujeron los incidentes tras las movilizaciones. Nuñez sostuvo que “nadie entendería” una disminución de las medidas, luego de los sucesos del 17 de octubre.

“Estamos decididos a mantener el orden público como lo hicimos en los dos últimos sábados. La de mañana es una jornada importante para los sindicatos y tiene que desarrollarse con calma. Si no es el caso, actuaremos con contundencia”, declaró. Nuñez indicó que las autoridades identificaron en redes sociales convocatorias “a cometer actos violentos, a la insurrección”. El ministro enumeró tres riesgos principales: enfrentamientos con la Policía, protestas fuera de control y ataques contra comercios y edificios públicos.

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(Con información de EFE)