La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

El precio promedio de los tres autos más vendidos de octubre fue de $66.000.000. Un dato que no parece reflejar lo que sucede con el mercado automotor. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Que el mes de octubre haya cerrado con tres pickups medianas liderando las ventas de autos 0 km no pasa desapercibido, especialmente por tener una economía que sufre una retracción del consumo y una caída de la comercialización de automóviles nuevos que promedia el 13% respecto a 2025.

Los tres vehículos que lideraron el ranking de patentamientos tienen un precio promedio de más de $60.000.000, lo que inevitablemente reformula una incómoda pregunta respecto a cuán real es el comportamiento del mercado y cuánto está forzado por las propias marcas, su política comercial, y en algunos casos, un sistema de autopatentamientos que se sigue aplicando a través de las concesionarias en los últimos días de cada mes.

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“El promedio de ventas está entre los 2.000 y los 2.100 autos por día y en los últimos cinco días sube a 2.300, 2.600, 3.000, 3.600 y 4.600 unidades. Eso no es genuino. La gente no sale a fin de mes a comprar toda junta como para generar un salto de más del 100% en las ventas de un viernes para el siguiente”, explicaron desde una importadora.

“Esos son autos que las concesionarias tienen que comprar para cumplir sus objetivos y obtener premios por volumen. El problema es que, si después no se venden, hay que pagárselos a la terminal antes de 30 días porque los intereses son altísimos. Entonces, es preferible venderlos sin margen que arriesgarse a no venderlos”, agregó.

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La Volkswagen Amarok quedó en segundo lugar absoluto de ventas en octubre, un resultado que no lograba hace más de un año y que llega justo cuando se está despidiendo del mercado. (Volkswagen Argentina)

Sin embargo, se termina generando un círculo vicioso que desvirtúa el mercado, porque se crea un “rulo” de autos que se autocompran para cumplir objetivos sin ganar dinero y se venden más baratos del precio de lista, y se hace una especie de bola de nieve cada vez más grande, que no se puede sostener.

Entonces se produce un freno a ese circuito de operaciones y aparece un resultado como el de octubre, en el que lideran tres pickups, que por su precio, no son vehículos que compren los ahorristas que llegan justo, sino personas que tienen el poder adquisitivo que les permite hacer buenos negocios con descuentos o bonificaciones.

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“No hay modo de explicar sino, por qué la VW Amarok, que está despidiéndose del mercado en un par de meses, haya quedado segunda en el absoluto de ventas. Es un gran vehículo, pero hace seis meses vendía la mitad de Hilux y menos que Ranger, y este mes quedó segunda a 700 unidades de la Toyota y delante de la Ford”, explicó el empresario.

En octubre, de los 42.891 vehículos particulares o comerciales livianos que se patentaron, 6.901 fueron alguno de estos tres modelos, es decir el 16% del total de los autos que se vendieron. El precio promedio de las 14 versiones de Hilux es de $63.193.000, el de las 15 versiones de Ford Ranger es $ 60.701.000, y el de las 12 variantes de VW Amarok es de $75.548.500. El precio promedio de las tres pickups es de $66.480.900.

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En cambio, los autos más accesibles del mercado tienen precios mucho más bajos. El Fiat Cronos, entre sus cuatro versiones tiene un precio promedio de $42.762.500, el Peugeot 208, con seis versiones promedia un precio de $44.920.000, el Chevrolet Onix con siete versiones tiene un precio promedio de $37.560.000, y el Toyota Yaris cuesta una media de $39.970.000 entre las tres alternativas de equipamiento disponibles.

El plan de reactivación

En ese contexto, no es casual que el Gobierno esté preparando un programa de financiación para la compra de autos de fabricación nacional con plazos que serían de hasta 72 meses y una tasa del 25% anual para reactivar el mercado. Ese tipo de operaciones tienen la extensión de un plan de ahorro previo y, por lo tanto, una cuota mucho más accesible para los eventuales compradores.

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Hace poco más de un año, Pablo Sibilla, presidente de Renault, anticipó que la financiación a tasa 0% no era el camino para reactivar las ventas de los autos más accesibles.

Luego de más de dos años con planes de financiación a tasa 0%, pero con un presupuesto acotado por una economía que no permite subsidiar tasas por tiempos prolongados, las ventas de los autos más accesibles siguen cayendo, lo que demuestra que ese sistema no tuvo el impacto que el mercado esperaba en las ventas.

Este martes, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, comentó durante una rueda de prensa en Santa Cruz, que “el Segmento B es uno de los más golpeados, que es el auto de la clase media. Nosotros, las automotrices, le dijimos al Gobierno que para reactivar las ventas haría falta tener financiación a más largo plazo. Y de estas conversaciones es que aparece esta propuesta”, señaló.

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Las cifras acompañan esa visión. Las dos pickups más vendidas del año, Toyota Hilux y Ford Ranger, perdieron un 0,5% y un 19,7% respectivamente en el acumulado de los diez meses de 2026 contra los mismos períodos de 2025, pero los dos modelos de pasajeros de mayor demanda cayeron mucho más. El Fiat Cronos está un 29,7% abajo, y el Peugeot 208 un 39,2%.

El propio Sibilla había dicho un año atrás, que, si por él fuera, eliminaría de la oferta la financiación a tasa 0%, “porque el cliente que compra el 50% del auto en 12 meses a tasa cero generalmente ya tiene el dinero y aprovecha la oferta”.

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El ejecutivo dijo, casi como un anticipo de lo que sucedería un año más tarde que “preferiría dejar de vender a tasa 0% y vender a una tasa baja, con cuota baja y a mucho mayor plazo, para que la gente que realmente no llega a comprar el vehículo en efectivo pueda hacerlo. Las tasas 0% son una subvención que hacemos todas las marcas y nos cuesta una fortuna. No existe la tasa cero en el mercado, por algo ningún banco te ofrece eso”, concluyó.