Dos hombres abusaron de una policía en Santiago del Estero: intentaron robarle, ella los persiguió y la redujeron

La víctima persiguió a los asaltantes hasta las cercanías del barrio Los Inmigrantes tras el intento de robo de su teléfono celular. (Diario Norte)

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Una sargento de la Policía de Santiago del Estero, de 46 años, fue internada luego de que denunciara haber sufrido una agresión y un presunto abuso sexual ocurrido durante la madrugada del martes en la zona sur de la ciudad capital.

Según relató la víctima, fue abordada por dos hombres cuando regresaba en motocicleta a su casa, ubicada en el barrio Sarmiento. En ese momento, los agresores habían intentado robarle el teléfono celular.

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A pesar de que contó que se encontraba de licencia anual, la mujer habría seguido a los sospechosos hasta las cercanías del barrio Los Inmigrantes. Al momento de alcanzarlos, habría intentado retener a uno de ellos, pero el otro intervino y ambos la atacaron.

La sargento sostuvo que los agresores la arrastraron hacia una zona oscura y sin circulación de personas, donde habría sido sometida sexualmente. Después, los hombres escaparon del lugar, pero se desconoce el rumbo que habrían tomado.

La fiscal Daniela Yslas ordenó estudios forenses para recolectar pruebas que permitan identificar a los atacantes de la sargento.

Poco después, la mujer fue hallada en estado de vulnerabilidad y recibió asistencia médica. De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, una ambulancia del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) la trasladó al Hospital Regional.

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En línea con lo denunciado, el parte médico indicó que la víctima sufrió un traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento. También presentó hematomas en la pelvis y las piernas, además de lesiones en la espalda y el pecho.

Ante la denuncia, intervino la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Yslas, quien ordenó medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, dispuso estudios forenses destinados a reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su sobrina discapacitada por varios años

El pasado martes 27 de octubre se confirmó la captura de un hombre de 51 años, que era buscado tras haber sido acusado de abusar sexualmente de una sobrina con discapacidad. Tras permanecer varios meses prófugo, el sospechoso fue detenido en la localidad santiagueña de Los Pozuelos.

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La investigación se inició tras la denuncia presentada por la mujer, de actualmente 31 años, ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Según la presentación judicial, los hechos denunciados habrían ocurrido durante ocho años, desde que la víctima tenía 13 hasta los 21.

Abusó de su sobrina durante ocho años y escapó: lo localizaron en Santiago del Estero y fue detenido

En línea con esto, la causa también incluyó varios episodios que habrían tenido lugar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Santiago del Estero. Además, la denunciante aseguró que no se habría tratado del único familiar que habría participado de los abusos que habría sufrido.

Otro dato que llamó la atención de los detectives es que, además de contar con un total de 13 tíos, sus padres son hermanos entre sí.

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Por este motivo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Mariano Francisco Amaduri, ordenó medidas para localizar al sospechoso y delegó la pesquisa en la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad.

Durante las tareas investigativas, los efectivos determinaron que el hombre había estado en Termas de Río Hondo. No obstante, se había retirado de esa localidad para instalarse en Los Pozuelos. Según remarcaron fuentes oficiales del caso, el rastreo de su teléfono celular permitió establecer el domicilio donde se encontraba.

A raíz de esto, una comisión policial viajó a Santiago del Estero y trabajó junto a la fuerza provincial para verificar la información reunida. Tras confirmar la presencia del acusado en la vivienda, se realizó el allanamiento dispuesto por la Justicia.

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El hombre fue detenido sin resistencia y quedó a disposición de las autoridades judiciales. También interviene el Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, a cargo de Diego Martín Vittar.