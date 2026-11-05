Política

Bullrich se interpone en el vínculo entre el Gobierno y el PRO, crece el malestar y se demora un acuerdo electoral

En Casa Rosada le cuestionan al partido amarillo las condiciones de negociación y le atribuyen el respaldo a los contrapuntos de la senadora. La desmentida de los aliados y los tiempos que manejan

La mesa entre el PRO y el Gobierno que Santilli busca reflotar
La mesa entre el PRO y el Gobierno que Santilli busca reflotar
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En medio de una semana atravesada por los preparativos de la visita del papa León XIV, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja en la convocatoria a una nueva reunión de la mesa entre PRO y La Libertad Avanza. Si bien aún no hay una fecha definida, el encuentro podría postergarse para la semana próxima. Lo cierto es que el vínculo entre ambos espacios no atraviesa su mejor momento, una situación que demora la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales.

En Casa Rosada le facturan al partido que lidera formalmente Mauricio Macri que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación abierta con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. “Están retrasando los acuerdos. Piden más de lo que pueden o de lo que estamos dispuestos a dar”, puntualizó un integrante de la mesa política.

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No es la única crítica que le hacen al espacio. También están quienes consideran que sus dirigentes potencian los desafíos autonomistas de la senadora Patricia Bullrich con la intención de incrementar su poder de negociación en la discusión por las listas del año próximo. Hace algunas horas, la legisladora porteña Laura Alonso destacó las capacidades de la exministra y sostuvo que busca ser presidenta en 2027.

En Balcarce 50 parecen haber tomado nota. “El PRO no tiene candidato claro. Se sube a lo que plantea Patricia para desgastar a Milei y ella está cerca de pegar la vuelta y pagar un costo carísimo. Se va a quedar sin espacio”, sostuvieron desde Balcarce 50.

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Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

A contramano de Alonso, desde el partido amarillo rechazan esa posibilidad y toman distancia de su excandidata, actualmente afiliada a La Libertad Avanza. Además, recuerdan las críticas que la legisladora dirigió contra el espacio que supo integrar. “Nosotros con Patricia ni a medio centímetro. Ella nos dijo que no bancábamos todo, que éramos tibios. Ahora es ella la que no banca todo y los tibios somos nosotros”, arremetió un dirigente del PRO ante este medio.

Si bien esta semana debería concretarse un nuevo encuentro, de acuerdo con la periodicidad quincenal que suelen mantener, hasta ahora no llegó la confirmación. Por estas horas, Santilli trabaja en la coordinación de agendas y se muestra expectante ante la posibilidad de cerrar los entendimientos. “El Colo ve bien la relación y hasta ahora su optimismo siempre funcionó”, plantearon desde su entorno.

En ambos campamentos sostienen que el intenso cronograma previsto por la visita de León XIV, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre, complica los planes y coinciden en que todavía hay margen para avanzar en las conversaciones sin apurar los tiempos.

En los últimos días, el propio Macri cuestionó los intercambios al sostener que “no se ha avanzado en nada” en referencia a las reuniones que protagonizan Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, junto a los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y Diego Santilli por la administración libertaria en Casa Rosada.

Martín Menem y Cristian Ritondo
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo

Algunas voces libertarias coinciden en el diagnóstico del exmandatario y adjudican las demoras a la decisión de La Libertad Avanza de no cerrar acuerdos con ningún sector, incluidos los gobernadores, para intentar mejorar sus condiciones a la hora de sentarse a negociar.

La interna que atraviesa al PRO, abierta entre los primos Jorge y Mauricio Macri, también interfiere en el escenario. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió inicialmente retomar el canal de diálogo con Mauricio Macri, pero en los últimos días dejó ver la buena sintonía que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“A Mauricio le jode el coqueteo con Jorge, por eso sale a decir lo que dice”, expresó un funcionario del oficialismo. “Está bien incomodar un poco a Mauricio”, expresó otra voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei.

No obstante, en el PRO piden prudencia y se muestran pacientes respecto de las conversaciones electorales. “Falta mucho de verdad. A principios de noviembre de 2022, Milei medía 6 o 7 puntos, Horacio (Rodríguez Larreta) era presidente y (Sergio) Massa no era candidato. En octubre del 2018, Alberto Fernández no estaba en la cuenta de nadie y Macri era reelecto”, ejemplificó un alfil amarillo.

La conveniencia de no apurar las definiciones también se discutió durante la última reunión de la mesa ejecutiva del partido fundado en 2015, que no sirvió para resolver el debate abierto en torno a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), contemplada en la reforma electoral que impulsa el Gobierno. “Nada es fácil”, respondieron desde la administración libertaria, donde creen que, tarde o temprano, el PRO los acompañará en el Congreso.

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