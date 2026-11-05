Liberaron a la madre que apuñaló al hombre acusado de abusar a su hija de 11 años

El hombre fue encontrado tendido en la calzada, con una herida de arma blanca en el abdomen (Fuente: Los Andes)

Guardar

Una mujer fue liberada este miércoles luego de haber perseguido y apuñalado al hombre acusado de abusar sexualmente de su hija en Las Heras, Mendoza. El sospechoso, que había recuperado la libertad un día antes tras cumplir una condena por violencia de género y sigue internado con custodia policial.

Para los investigadores, esa reacción se produjo con una disminución de sus frenos inhibitorios. La fiscalía deberá determinar cómo se desarrolló el ataque, quiénes participaron de la persecución y cuál fue la intervención de cada una de las personas involucradas.

PUBLICIDAD

El hombre escapó semidesnudo por la vía pública después de que los adultos presentes en la vivienda donde se encontraba advirtieran la situación. La madre de la menor y otra mujer comenzaron a seguirlo a pie por las calles de Las Heras.

La persecución se extendió por unas siete cuadras hacia el sur, en las inmediaciones de la plaza departamental. Vecinos observaron la secuencia y algunos habrían arrojado piedras contra el hombre mientras intentaba escapar.

El recorrido terminó en la esquina de Roca y Sarmiento, donde la mujer alcanzó al sospechoso y lo atacó con un cuchillo de carnicero. Según la reconstrucción inicial, el herido sufrió cortes defensivos en los brazos y una lesión de arma blanca en el abdomen.

PUBLICIDAD

La zona en donde el hombre fue encontrado herido

La Policía secuestró el cuchillo, que había sido arrojado a una acequia cercana. El arma tenía una hoja de 25 centímetros de largo y cuatro centímetros de ancho, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento.

Vecinos de la zona relataron que escucharon gritos después de las 7. Los investigadores también constataron manchas de sangre a lo largo de unos 30 metros de vereda y frente a un centro de kinesiología próximo al lugar donde el hombre quedó tendido.

Agentes policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado acudieron después de los llamados al 911. Cuando llegaron, encontraron al herido en la calzada, con una pérdida abundante de sangre y signos vitales disminuidos. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

PUBLICIDAD

En un primer momento, dos mujeres habían sido detenidas en el marco de la investigación por las heridas. La situación de la madre cambió después de su declaración informativa y de la valoración de la Fiscalía acerca del estado emocional en el que habría actuado.

El hombre fue denunciado por un presunto abuso contra una niña de 11 años

El episodio había comenzado cerca de las 6:50 del martes en una vivienda de la calle Echeverría al 500, en Las Heras. El hombre, de 40 años, se había quedado a dormir en la casa de familiares después de haber consumido bebidas alcohólicas.

El sospechoso continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital Lagomaggiore

Allí, los adultos habrían advertido que el hombre presuntamente abusó o intentó abusar de la niña de 11 años. La denuncia por ese hecho quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que deberá reunir testimonios, peritajes y otros elementos para establecer si existió un delito.

PUBLICIDAD

El sospechoso todavía no fue imputado por la denuncia porque continúa internado con custodia policial. Su estado de salud impidió hasta el momento que sea indagado. Según la información difundida, permanece en el Hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado.

La investigación deberá esclarecer tanto la denuncia presentada por la familia como las circunstancias de la agresión posterior. La situación procesal del hombre se definirá cuando su cuadro médico permita que sea oído por la Justicia.

El antecedente difundido el martes indicó que el hombre había recuperado la libertad pocos días antes del hecho, tras una causa vinculada con violencia de género. Esa circunstancia forma parte de la información incorporada al caso, mientras la Justicia avanza con las medidas para determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD