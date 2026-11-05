Política

Discrepancias entre Macri y los gobernadores del PRO sobre cómo cerrar los acuerdos provinciales con LLA

Los mandatarios pretenden negociar de forma autónoma de cara al 2027. Para el ex presidente, que gestiona un entendimiento con la Casa Rosada, no es el camino adecuado

Mientras Mauricio Macri negocia un acuerdo global con La Libertad Avanza, algunos gobernadores del PRO, como Rogelio Frigerio, avanzan pactos en sus provincias
Mientras Mauricio Macri negocia un acuerdo global con La Libertad Avanza, algunos gobernadores del PRO, como Rogelio Frigerio, avanzan pactos en sus provincias
Guardar

Se acerca el 2027 y Mauricio Macri no logra compartir una mirada común con varios integrantes de la mesa chica del PRO respecto de la estrategia electoral a tomar por el partido en las provincias, de cara a los comicios del próximo año. Mientras los gobernadores del espacio pretenden negociar de forma autónoma con La Libertad Avanza, el ex presidente, que lleva a cabo sus propias reuniones con la Casa Rosada, considera que ese no es el camino.

“No hay ninguna posibilidad de que Macri y el PRO Nacional se metan en las decisiones de las provincias. Los jefes territoriales definirán sus alianzas”, indicó a Infobae una alta fuente de contacto fluido con los principales referentes del partido amarillo.

PUBLICIDAD

En el círculo más cercano del ex presidente hay una postura distinta. Un dirigente del PRO de vínculo estrecho con Macri le aseguró a este medio que un escenario en el que cada uno decida en forma individual cuál será la estrategia electoral y los eventuales acuerdos con La Libertad Avanza de cara al 2027 “no es lo ideal ni lo que pretende Mauricio”.

En LLA prefirieron mantenerse al margen de esta discrepancia intestina en el PRO. “Deben responder ellos”, dijo en forma escueta un habitual vocero libertario al ser consultado para este artículo.

Macri negocia desde hace meses un posible entendimiento electoral para las elecciones del año próximo. Con ese fin se vienen desarrollando reuniones entre referentes de su entorno y representantes del Gobierno. En las conversaciones participan el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

PUBLICIDAD

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)
Macri negocia desde hace meses un posible entendimiento electoral con La Libertad Avanza para las elecciones del año próximo (Foto de archivo: Prensa Senado)

Pese a que hubo varios encuentros, el acuerdo no asoma en el horizonte. “No se ha avanzado nada”, sostuvo Macri al ser consultado al respecto durante la cena de Hacemos!. Las conversaciones comenzaron el 13 de agosto. Días antes, hubo una cumbre entre Mauricio Macri y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza a nivel Nacional.

En el fondo hay una preocupación clara en el macrismo: evitar que LLA los asimile. El PRO se ha ido desgranando desde los comicios de 2023. Muchos de sus dirigentes más importantes se han pintado de violeta. Como ejemplo, basta mencionar que los dos precandidatos presidenciales de aquel año hoy están por fuera del espacio. La ganadora de la primaria, Patricia Bullrich, se afilió a LLA. Y el derrotado, Horacio Rodríguez Larreta, creó su propio sello.

La controversia en las provincias

Un factor de discrepancia sobresale en las negociaciones entre los libertarios y el PRO. El macrismo pretende resguardar los distritos donde gobierna en caso de que se dé el acuerdo. Los partidarios del Presidente, en cambio, quieren consolidar sus estructuras y competir en los lugares donde observan condiciones para crecer.

Ahí entra el factor de los gobernadores. En las elecciones legislativas del 2025 hubo estrategias distintas. El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron acuerdos con LLA para los comicios nacionales.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut
En 2025, Ignacio Torres se alejó del PRO y confrontó a los libertarios con sus aliados de Provincias Unidas

Los pactos electorales también alcanzaron a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la provincia de Buenos Aires.

Pero Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, se puso enfrente. Fue el primero en plantarse y confrontar a Javier Milei en una puja por recursos y se juntó con gobernadores radicales y hasta con el justicialista Martín Llaryora para conformar Provincias Unidas. La experiencia no resultó exitosa. El sello cosechó 1,7 millones de votos, muy lejos de los 9,4 millones de LLA y de los 7,8 millones de Fuerza Patria (PJ).

Sin duda que la gema que protege Mauricio Macri es la ciudad de Buenos Aires. El distrito donde surgió el PRO y que gobierna desde hace más de 20 años. La Libertad Avanza y el PRO comparten un mismo segmento del electorado porteño. Jorge Macri aspira a la reelección y al espacio de Milei se le cayó la figurita puesta para luchar por ese lugar: Manuel Adorni.

Asuntos particulares y otras disidencias

Al día de hoy, Frigerio tiene todo dado para abrochar un entendimiento con LLA en Entre Ríos. En abril se reunió con Karina Milei y con “Lule” Menem en Casa Rosada. Se trajo el compromiso de que los libertarios no pondrán trabas a su proyecto de reelección. Y que repetirían la vivencia en conjunto de 2025, cuando juntos aplastaron al peronismo en las urnas.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada
Frigerio tiene todo dado para abrochar un entendimiento con LLA en Entre Ríos

La buena sintonía del entrerriano con el gabinete nacional se ha manifestado en acciones concretas. Dos ejemplos. El primero, el tratamiento especial del costo de las tarifas que pagan las grandes empresas en su provincia. El segundo, incluir a los departamentos de Entre Ríos catalogados como “cálidos” en el esquema de subsidios a la electricidad que se le otorgó a las provincias del norte.

La estrategia frente a un eventual pacto electoral con los libertarios no es el único factor de discrepancia interna entre los gobernadores y Macri. El disenso también invade dos temas claves para el vínculo con la Casa Rosada. Se trata de los proyectos de Presupuesto 2027 y la reforma electoral con suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) incluida.

En las charlas que se han realizado hasta el momento, cada uno se mantuvo en su postura. Esto implica que las opiniones particulares no han podido cristalizar en una posición de unidad del partido de cara a un eventual debate parlamentario.

Temas Relacionados

Mauricio MacriPRORogelio FrigerioLa Libertad AvanzaElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcha de las Velas en la UBA: docentes y estudiantes exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde, recorrió el centro porteño y depositó velas encendidas frente al Palacio de Justicia, en una jornada que incluyó una clase abierta de Derecho Constitucional y el reclamo por una actualización salarial del 33% que el Gobierno sigue sin aplicar

Marcha de las Velas en la UBA: docentes y estudiantes exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Contratación pública y derecho administrativo: expertos de todo el mundo debatieron en la UBA sobre el futuro de las compras estatales

El Consejo de la Magistratura, el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad organizaron conjuntamente un encuentro académico que reunió a más de treinta especialistas. Participaron también representantes de instituciones internacionales como el BID, la OEA y el Banco Mundial, entre otros

Contratación pública y derecho administrativo: expertos de todo el mundo debatieron en la UBA sobre el futuro de las compras estatales

Kicillof y el cristinismo pausaron la interna: Máximo Kirchner presidirá el Congreso del PJ bonaerense

Lo decidieron en la reunión del Consejo del partido que se celebró en La Plata. El gobernador encabezó el encuentro en el que también se pidió para que Cristina Kirchner “recupere sus derechos políticos”. No hubo tema electoral en el debate

Kicillof y el cristinismo pausaron la interna: Máximo Kirchner presidirá el Congreso del PJ bonaerense

Milei se reunió con Abascal para desmentir un distanciamiento y sumó otro encuentro con Díaz Ayuso

El Presidente ratificó su cercanía con el líder de VOX. Mañana volverá a reunirse con la dirigente madrileña y participará de la Cumbre Iberoamericana, que encabezará Pedro Sánchez

Milei se reunió con Abascal para desmentir un distanciamiento y sumó otro encuentro con Díaz Ayuso

Presupuesto 2027: los aliados presionan al Gobierno con pedidos que comprometen el déficit cero

La acumulación de reclamos sectoriales sobre transporte, discapacidad, universidades y regímenes pone a prueba la capacidad del oficialismo para sostener su ancla macroeconómica sin perder respaldo legislativo

Presupuesto 2027: los aliados presionan al Gobierno con pedidos que comprometen el déficit cero

DEPORTES

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

TELESHOW

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

Las imágenes de terror que publicó Mauro Icardi en su batalla legal con Wanda Nara: “Documento mata relato”

INFOBAE AMÉRICA

Rey Felipe VI destaca a Honduras como próxima sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028

Rey Felipe VI destaca a Honduras como próxima sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028

Más de 44,000 estudiantes en Costa Rica reciben chalecos reflectivos para reducir riesgos de accidentes en las carreteras

Costa Rica incorpora 29 nuevos oficiales de Tránsito para reforzar controles en carreteras y reducir congestionamientos

La Embajada de Estados Unidos exige atención por el encarcelamiento de Félix y Saylí Navarro en Cuba

El regreso del 'Gran Lengua': las cenizas de Miguel Ángel Asturias inician su camino de vuelta a Guatemala tras 52 años en París