Crimen y Justicia

Le reclamó por la falta de comida y su novio la atacó con un cuchillo en La Pampa: “Me quería matar”

Dana G. identificó a Juan Carlos Acosta como su agresor y enumeró otros episodios de violencia de género que sufrió en los últimos meses. “Gateé hasta la puerta y le pedí auxilio a mi mamá, que vive al lado”, relató la joven

La víctima sufrió múltiples cortes en su rostro y otras zonas del cuerpo
La víctima sufrió múltiples cortes en su rostro y otras zonas del cuerpo
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A tan solo dos días de haber sobrevivido a un intento de femicidio registrado en La Pampa, Dana G. aseguró que su pareja, Juan Carlos Acosta (40), tuvo intenciones de asesinarla. Así, buscó derribar el supuesto cuadro psiquiátrico que el acusado habría actuado en un hospital local, mientras la víctima era socorrida en otro centro.

Todo ocurrió el domingo pasado en una vivienda del barrio Santa María de La Pampa, ubicado en el sector este de Santa Rosa. Según relató la denunciante, la agresión ocurrió después del partido entre Boca y River. Según su relato, no habían consumido alcohol ni otras sustancias antes del episodio.

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Aparentemente, el reclamo por la falta de alimentos en la casa habría desencadenado la furia del trabajador rural dedicado a tareas de alambrado. “Le reclamé porque tenía hambre y no había nada en la heladera”, contó.

Durante una entrevista con El Diario de La Pampa, la mujer señaló que mantenía una relación de tres años con Acosta y que era ella quien sostenía económicamente el hogar. Asimismo, indicó que el hombre atravesaba un cuadro de consumo problemático, por lo que gastaba sus ingresos en la compra de cocaína.

Primer plano del rostro de un hombre con boina rosa, barba corta y camiseta estampada en el interior de un vehículo
Juan Carlos Acosta, el hombre acusado de haber intentado asesinar a su pareja

Tras el reclamo, Dana G. relató que Acosta la golpeó y luego tomó un cuchillo que utilizaría para cazar en el campo. “Vino corriendo a meterme una piña. Yo me defendí arrojándole un pisapapas y ahí tomó un cuchillo y me atacó”, afirmó.

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La víctima aseguró que intentó cubrirse y agachar la cabeza durante la agresión porque intuyó que el hombre buscaba herirla en el cuello. “Me quería matar”, manifestó. También declaró que le decía que, aun si no la mataba en ese momento, lo haría cuando recuperara la libertad.

Las lesiones alcanzaron la mejilla derecha, desde la ceja hasta el labio, además de la cabeza, los brazos y las piernas. Incluso, indicó que uno de los cortes en un brazo quedó cerca de una arteria y que todavía no conoce la cantidad total de puntos de sutura que recibió.

Según el relato de la joven, el ataque se detuvo cuando ella comenzó a pedir auxilio. En ese momento, señaló que Acosta habría dejado el arma y le dijo que llamara a la Policía, pero luego volvió a golpearla cuando intentaba llegar a la puerta de la vivienda.

La joven permanece internada y recibe tratamiento psicológico
La joven permanece internada y recibe tratamiento psicológico

Gateé hasta la puerta de casa, salí corriendo y le pedí auxilio a mi mamá, que vive al lado”, contó. Antes de ser trasladada al Hospital Favaloro, ingresó otra vez al domicilio para buscar su celular, donde tenía una grabación del inicio de la discusión que pretendía aportar a la causa. Allí, vio al acusado mientras se cambiaba de ropa.

Luego de que fuera trasladada por su madre hacia el centro de salud, se enteró que el acusado se presentó por sus propios medios en el área de Salud Mental del Hospital Lucio Molas. Aparentemente, el hombre buscaba ser atendido como paciente psiquiátrico y simuló una crisis.

Frente a esta situación, el personal de seguridad del centro asistencial alertó a las autoridades y Acosta fue detenido cerca de media hora después. La causa está a cargo de la fiscal Micaela Sucurro. No obstante, el cuchillo utilizado en el ataque no fue encontrado, ya que habría sido descartado durante la huida.

El juez Carlos Ordás dispuso este lunes una prisión preventiva por 60 días. Por este motivo, Dana G. pidió que la medida se extienda hasta el juicio al considerar que existe riesgo para su vida. “Deseo que quede preso hasta el juicio, porque si sale me mata”, expresó.

Primer plano dividido en dos tomas del rostro de una mujer con ojos cerrados, vendas con cinta adhesiva y puntos de sutura en el labio
La joven pidió que le extiendan la prisión preventiva que le otorgaron a su agresor

Por otro lado, remarcó que no fue el primer hecho de violencia. Entre el historial de agresiones, la mujer señaló que el 19 de junio sufrió una herida de arma blanca en el muslo derecho.

También dijo que el 27 de agosto recibió una golpiza que la dejó inconsciente y que, en otros hechos, sufrió fracturas en los dedos pulgares de ambas manos. Además, afirmó que no había podido alejarse de Acosta por temor a una represalia.

Nunca me separé por miedo, por miedo justamente a esto, a que me mate”, sostuvo la víctima. Actualmente, la joven aseguró que atraviesa un cuadro de estrés postraumático, con ataques de pánico e insomnio.

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