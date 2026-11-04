Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres chilenos tras un intento de robo en La Plata

Fueron aprehendidos tras escapar de una vivienda de la calle 472. La Policía secuestró herramientas y analiza una posible conexión con otro caso

Cámaras de seguridad registraron la huida a pie de los dos sospechosos tras la activación de la alarma (Fuente: El Día)
Cámaras de seguridad registraron la huida a pie de los dos sospechosos tras la activación de la alarma (Fuente: El Día)
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Dos hombres intentaron ingresar a una vivienda de City Bell, La Plata, tras forzar un ventanal, pero escaparon cuando se activó la alarma del inmueble. Poco después, la Policía los interceptó y aprehendió en las inmediaciones de la casa, situada en la calle 472, entre Camino General Belgrano y 23.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Matías Tapia Ortiz, de 23 años, y Jairo Alexander Olivares Mariman, de 24. Ambos son de nacionalidad chilena y tenían domicilio declarado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación procura determinar, además, la participación de un tercer hombre que habría permanecido afuera de la propiedad como vigilante.

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El episodio ocurrió el martes, luego de que vecinos alertaran al 911 por movimientos sospechosos en la zona. Según la reconstrucción policial publicada por El Día, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Décima llegó al lugar y observó a dos personas que escapaban a pie. Uno fue interceptado en las cercanías de la vivienda, mientras que el segundo fue localizado a pocas cuadras por personal del Comando de Patrullas.

Los detenidos tienen 23 y 24 años y son investigados por tentativa de robo y otros hechos (Fuente: El Día)
Los detenidos tienen 23 y 24 años y son investigados por tentativa de robo y otros hechos (Fuente: El Día)

La propietaria de la casa, de 53 años, no se encontraba en la vivienda cuando se produjo el hecho. Al regresar, advirtió que uno de los ventanales había sido violentado. Sin embargo, no detectó faltantes dentro de la propiedad, lo que refuerza la hipótesis de que los sospechosos escaparon antes de completar el robo.

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Los investigadores revisaron registros fílmicos aportados por un grupo vecinal del sector. A partir de esas imágenes, confirmaron que la activación de la alarma de la vivienda habría interrumpido la maniobra y provocado la huida.

El operativo derivó en el secuestro de elementos que serán incorporados a la causa como parte de la prueba. Entre los objetos incautados había tres barretas, dos destornilladores, dos pares de guantes negros, dos teléfonos celulares, viseras y dinero en efectivo. La Fiscalía deberá analizar los teléfonos y los demás elementos para establecer su posible relación con este caso u otros hechos denunciados en el área.

Los objetos incautados quedaron a disposición de la fiscalía como parte de la causa (Fuente: El Día)
Los objetos incautados quedaron a disposición de la fiscalía como parte de la causa (Fuente: El Día)

Los objetos quedaron a disposición de la Justicia junto con los registros fílmicos reunidos por los investigadores.

El episodio se produjo en un contexto de reclamos de vecinos de City Bell por una seguidilla de robos y entraderas denunciadas durante las últimas semanas. Días antes de las detenciones, habitantes de la localidad se habían concentrado en el cruce de Camino General Belgrano y 452 para pedir mayor presencia policial y controles en los accesos.

La intervención policial se originó por la tentativa de ingreso a la vivienda de la calle 472. Sin embargo, las imágenes de seguridad incorporadas al expediente abrieron otra línea de investigación, ya que permitirían vincular a los dos aprehendidos con un robo denunciado días antes en la misma localidad.

De acuerdo con el parte policial, Tapia Ortiz y Olivares Mariman fueron identificados en filmaciones relacionadas con un hecho ocurrido el 26 de octubre en una vivienda de City Bell, ubicada en la calle 470, entre 132 y 132 bis. La víctima fue Daniel Alberto Tejo.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la modalidad de ese robo ni sobre los elementos que pudieron haber sido sustraídos. La posible conexión entre ambos episodios quedó bajo investigación judicial a partir de los registros fílmicos analizados por los investigadores.

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa y robos reiterados” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15 de La Plata. La fiscalía ordenó la presentación de los aprehendidos y de las actuaciones policiales durante la primera audiencia del miércoles.

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