Economía

Cuánto debe ganar un jubilado por mes para cubrir comida, remedios y gastos básicos

Entre diferentes hogares porteños analizados, sólo uno mantiene un presupuesto por debajo del millón de pesos por mes. Cuánto subió el costo de vida en el último año

Una jubilada sola, gasta más de $100 mil al mes en medicamentos.
Una jubilada sola, gasta más de $100 mil al mes en medicamentos.
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Cuando se pregunta cuánto necesita una persona mayor para vivir, la cuenta suele quedar reducida al precio de la comida. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mide algo más amplio: todo lo que paga un hogar de adultos mayores en un mes, desde los alimentos y los remedios hasta el alquiler, el transporte y la ropa. Según su informe de septiembre de 2026, el dinero necesario va de $963.253 a $3.077.375, según quién viva en el hogar y cómo resuelva la vivienda y la salud.

El organismo elabora un sistema de canastas que mide, “en base a estándares que aseguran la calidad de vida y el bienestar de este sector de la población”, el “monto requerido para alimentarse adecuadamente, vivir en condiciones habitacionales dignas, comprar medicamentos, acceder a cuidados, vestirse y tener esparcimiento, entre otros gastos básicos”. Los componentes se valorizan con precios de la Ciudad de Buenos Aires.

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Para hacerlo, el sistema construye seis tipos de hogares que tienen en cuenta “el sexo y la edad de las personas, cómo se componen, si son propietarias o inquilinas, y si pagan o no un servicio prepago de salud”. Tres corresponden a parejas en edad jubilatoria de hasta 74 años y tres a mujeres de 75 años o más que viven solas. En cada grupo hay un hogar con vivienda propia, otro con vivienda propia y prepaga, y otro que alquila.

El caso de referencia es una pareja de jubilados con casa propia y sin prepaga. En septiembre necesitó $1.742.128 para cubrir todos sus gastos, lo que equivale a $58.071 por día. Respecto de agosto, esa canasta subió 1,6%.

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Alimentos y medicamentos

La canasta alimentaria de esa pareja fue de $655.184 mensuales, es decir, $21.839 por día. Dentro de ese monto, el rubro de mayor peso es el de carnes y derivados, con $249.397, seguido por vegetales y frutas, con $155.085, y por productos lácteos, con $104.601. Para una mujer de 75 años o más que vive sola, la canasta alimentaria es de $276.416 al mes.

Una pareja de jubilados necesita $21.839 por día para cubrir sus necesidades alimenticias. (Bloomberg)
Una pareja de jubilados necesita $21.839 por día para cubrir sus necesidades alimenticias. (Bloomberg)

La Defensoría aclara que esa canasta parte de “una estimación propia que tiene en cuenta los requerimientos calóricos y la relación entre proteínas, grasas e hidratos que debe satisfacer la dieta de este grupo poblacional”. Fue el componente que más aumentó en septiembre: 2,5% en todos los hogares.

En medicamentos y atención médica, el informe incluye un rubro de productos y servicios médicos y terapéuticos. Para una pareja, ese gasto fue de $191.528 al mes, unos $6.384 por día. Para una mujer sola, de $100.833 mensuales. La canasta de salud subió 2,2% respecto de agosto.

El peso de la vivienda y de la prepaga

Donde más se separan los montos es en la vivienda y en la cobertura de salud. Una pareja que alquila necesitó $2.552.915 en septiembre. La diferencia con la pareja propietaria es de $810.787, que es el valor del alquiler que considera el informe. En el caso de una mujer sola que alquila, el total fue de $1.563.201, contra $963.253 si tiene casa propia. Esa diferencia coincide con el alquiler estimado para este hogar: 599.948 pesos.

Aun con vivienda propia, los gastos asociados pesan en el presupuesto. Las expensas fueron de $202.697 para las parejas y de $149.987 para las mujeres solas. El transporte, por su parte, se valorizó en $204.887 y $95.176, respectivamente.

La prepaga es el otro gran factor. Para una pareja con casa propia y servicio de salud privado, la canasta total fue de $3.077.375, unos $102.579 por día, el valor más alto de los seis hogares. El seguro de salud, por sí solo, representa $1.335.246 al mes. En el caso de una mujer sola con vivienda propia y prepaga, la canasta fue de $1.630.876, con un seguro de $667.623.

Cuánto subieron los costos

Entre agosto y septiembre, las canastas aumentaron entre 1,0% y 1,9%. El mayor incremento fue el de la pareja con casa propia y prepaga, y el menor, el de la mujer sola que alquila.

Una anciana inserta una tarjeta en un cajero automático, mientras otras tres personas mayores esperan en una fila detrás de ella, una de ellas sostiene un papel.
El costo de vida de los jubilados subió hasta 38,7% en los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación interanual, los valores subieron entre 34,2% y 38,7%, según el caso. El aumento más alto lo registró la mujer de 75 años o más que vive sola en vivienda propia: su canasta pasó de $694.390 en septiembre de 2025 a $963.253 un año después. La pareja con casa propia, por su parte, pasó de $1.259.204 a $1.742.128, un alza de 38,4%.

Los datos del informe muestran que no hay una única cifra que responda a cuánto necesita un jubilado por mes. Lo que sí está claro, es que en todos los casos el costo de vida está muy alejado del monto que cobra un jubilado que percibe la mínima. En septiembre, el ingreso mínimo fue de $498.633,20, considerando la suma del haber mínimo de ese mes ($428.633,20) con el bono extraordinario ($70.000), de acuerdo a los datos de Anses.

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