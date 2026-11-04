Investigan a cuatro policías por la muerte de un hombre baleado durante un patrullaje en Salta

La víctima tenía 36 años y murió tras recibir disparos durante la madrugada del martes en barrio 6 de Septiembre (Fuente: El Tribuno)

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Un hombre de 36 años murió en la madrugada del martes en la ciudad de Salta luego de recibir disparos de arma de fuego. El episodio derivó en la detención de cuatro efectivos policiales mientras avanzan las averiguaciones sobre el caso.

La víctima fue identificada como Gregorio Ramos y el caso quedó bajo investigación judicial para determinar cómo se produjeron las heridas y cuál fue la intervención de los agentes que patrullaban la zona.

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El hecho ocurrió en el barrio 6 de Septiembre, donde Ramos se encontraba frente a su vivienda, de acuerdo con el relato aportado por familiares a medios locales. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, intervino como fiscal de turno y ordenó medidas de prueba durante las primeras horas posteriores al fallecimiento.

La investigación busca establecer la secuencia completa del procedimiento policial, las circunstancias en las que se realizaron los disparos y la eventual responsabilidad de cada uno de los cuatro uniformados que permanecen detenidos. Por el momento, no se difundió una versión oficial que precise el origen del incidente ni la mecánica en la que Ramos sufrió las lesiones.

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Según familiares, un patrullero llegó durante la madrugada al sector donde estaba la víctima. Sostuvieron que la presencia de los policías lo asustó y que intentó escapar corriendo. En ese contexto, denunciaron que recibió disparos de arma de fuego.

Una de las primeras versiones, el hombre tenía heridas en una pierna y en la espalda. Sin embargo, una hermana de la víctima afirmó después que habrían sido tres los impactos. La cantidad de disparos, su trayectoria y la distancia desde la que se efectuaron deberán ser determinadas por las pericias forenses.

Los familiares también señalaron que Ramos tenía retraso madurativo y dificultades auditivas. Esos datos forman parte del contexto planteado por sus allegados. Verónica, sobrina del fallecido, afirmó a El Tribuno que había varios agentes en el lugar y denunció que no recibió asistencia inmediata por parte de quienes participaban del procedimiento.

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El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes trasladó a Ramos al hospital San Bernardo cerca de la 1:40. El hombre murió durante el trayecto, según la información publicada por medios locales. El resultado de la autopsia será una de las pruebas centrales para establecer la causa de muerte y las características de las lesiones.

Cuatro efectivos policiales fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigaba el episodio

Tras tomar conocimiento de la muerte, Sodero Calvet dispuso la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y del Cuerpo Especializado de Investigadores. También ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia.

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La Fiscalía solicitó la detención de cuatro policías que tendrían alguna vinculación con lo sucedido. La medida no implica una definición sobre su responsabilidad penal, que deberá ser establecida a partir de los elementos reunidos en la causa y de las decisiones judiciales posteriores.

Entre las diligencias iniciales figura la requisa del patrullero en el que se habrían movilizado los efectivos. Peritos del CIF trabajaron sobre el vehículo en dependencias policiales de Villa El Sol, con el objetivo de preservar y examinar posibles elementos de interés para la investigación.

El análisis del arma reglamentaria de los agentes, los registros de comunicaciones, los desplazamientos del móvil y los testimonios de vecinos aparecen entre las medidas relevantes para reconstruir el caso. También será necesario establecer si existieron llamados previos al 911 que motivaran la presencia de la patrulla en el barrio.

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En una conferencia de prensa en la Central de Policía, el comisario general Burgos confirmó que los cuatro efectivos involucrados se encontraban detenidos y a disposición de la Justicia. Además, informó que se secuestraron elementos relacionados con el episodio, aunque no precisó cuáles.

La Policía de Salta deberá entregar la documentación y los elementos que requieran los investigadores. Mientras tanto, la causa sigue en etapa inicial y no se informó una imputación formal contra los detenidos.