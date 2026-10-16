Crimen y Justicia

Detuvieron al ginecólogo chaqueño denunciado por mala praxis y por abusar sexualmente a una pareja

La Justicia ordenó el arresto de Gustavo Kumiega tras una serie de allanamientos en la clínica donde trabajaba, su consultorio privado y su domicilio. La detención se produjo pasadas las 10 de la mañana en el marco de una causa por mala praxis que investiga la fiscal Mariana Echarri

Así fue la detención
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El ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, denunciado por varias mujeres por presunta mala praxis y un abuso sexual, fue detenido este viernes pasdas las 10 de la mañana en Resistencia, Chaco, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco a través de un comunicado oficial. Fuentes judiciales confiaron a Infobae que la detención se produjo en el marco de una causa por presunta mala praxis que lleva adelante la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6.

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Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres lugares vinculados al médico: la clínica FEMEChaco, donde trabajaba, su domicilio particular y su consultorio privado. Tras los operativos, se ordenó su detención.

El ginecólogo Gustavo Kumiega
El ginecólogo Gustavo Kumiega

El caso

La investigación contra Kumiega se encuentra, por el momento, dividida entre distintas fiscalías. La causa por mala praxis que derivó en su detención está a cargo de Echarri, mientras que el Equipo Fiscal N° 2, encabezado por Ana González de Pacce, continúa con las medidas vinculadas a otras siete denunciantes. En paralelo, está previsto que el lunes declare una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos. Esa causa tramita bajo el ala del fiscal Jorge Cáceres Olivera, del Equipo Fiscal N° 4. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los expedientes de Echarri y Pacce podrían unificarse, aunque esa decisión todavía no fue adoptada y requiere una resolución de la Procuración.

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Personal policial en la puerta del domicilio de Kumiega
Personal policial en la puerta del domicilio de Kumiega

Kumiega había sido denunciado por siete mujeres entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Posteriormente se conocieron nuevas presentaciones, entre ellas la denuncia por mala praxis que motivó los allanamientos y su detención. Las pacientes cuestionaron distintas conductas y prácticas durante consultas ginecológicas. También se conoció la denuncia de una expareja, que lo acusó de abuso sexual por un episodio ocurrido fuera del ámbito médico.

Las denuncias describen presuntos comentarios de contenido sexual y maniobras que las pacientes consideraron inapropiadas durante los estudios ginecológicos. Algunas también denunciaron irregularidades en la atención médica.

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La defensa había rechazado las acusaciones

Antes de que se conociera la detención, el abogado Zacarías Issolo, defensor de Kumiega, negó que las conductas denunciadas configuraran delitos.

El letrado sostuvo que los procedimientos médicos cuestionados se habían realizado dentro de los protocolos habituales y aseguró que su defendido había puesto a disposición de la Justicia las historias clínicas de las pacientes.

En ese momento, Issolo también explicó que el ginecólogo no estaba formalmente imputado.

Sin embargo, este viernes la investigación avanzó con los allanamientos y la posterior detención del profesional.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Infobae la medida y solicitaron a los medios de comunicación máxima prudencia en la divulgación de la identidad y la intimidad de la víctima”.

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