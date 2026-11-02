La Policía de la Ciudad secuestró bebidas de contrabando valuadas en más de $24 millones

La falta del rotulado exigido para importadores constituye una infracción al Código Aduanero y puede derivar en multas y decomiso

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La Policía de la Ciudad secuestró 311 botellas de bebidas alcohólicas de contrabando, valuadas en $24.160.000, durante controles en 29 supermercados de Palermo, Belgrano, Saavedra y Recoleta. La mercadería tenía rótulos destinados a su venta en Brasil y Paraguay.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), con la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-Aduana) y la División de Operaciones de la Policía de la Ciudad (DIOC). De acuerdo con la información oficial, las botellas habían ingresado de forma ilegal a la Argentina.

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Las botellas incautadas tenían etiquetas destinadas a la comercialización en Brasil y Paraguay

La mercadería incautada carecía del etiquetado exigido para su comercialización local. Los envases estaban identificados para los mercados de Brasil y Paraguay, una condición que, según se informó, permitió establecer que no habían sido incorporados al circuito formal de importación.

La colocación de ese rótulo corresponde al importador cuando se trata de productos fabricados en el exterior. La ausencia de la identificación reglamentaria configura una infracción al Código Aduanero, establecido por la Ley 22.415, que prevé multas y el decomiso de los productos involucrados.

En una primera etapa, los agentes incautaron 152 botellas de whisky valuadas en $12.320.000 en ocho locales. Las inspecciones alcanzaron comercios situados en Thames al 2300, Mansilla al 3400, Aráoz al 2400, avenida Las Heras al 3700, Jorge Luis Borges al 2400, Arévalo al 1600, avenida Santa Fe al 4900 y French al 3100.

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Los operativos en comercios de Palermo, Belgrano, Saavedra y Recoleta derivaron en el decomiso de mercadería valuada en más de $ 24 millones

El segundo procedimiento derivó en el secuestro de otras 159 botellas de whisky, con una valuación de $11.840.000. Las actuaciones se extendieron a establecimientos ubicados en Pedro Rivera al 4000, Amenábar al 2500 y al 2400, Vicente López al 1700, Vidal al 2000, Callao al 2000, Zapiola al 4300, avenida del Libertador al 8300, Sucre al 2400 y Arcos al 3800.

Con ambos operativos, el valor total de las bebidas retenidas superó los $24 millones, mientras que la intervención abarcó supermercados de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

En septiembre, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), secuestró bebidas alcohólicas de origen extranjero valuadas en más de $67 millones durante operativos contra el contrabando realizados en distintos puntos del país. Los procedimientos incluyeron inspecciones en comercios, controles de encomiendas y pasos fronterizos en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas.

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La Policía de la Ciudad secuestró 311 botellas de bebidas alcohólicas ingresadas de contrabando al país

La mayor parte de la mercadería, por $61,6 millones, fue hallada en locales comerciales. En Roldán, cerca de Rosario, la Aduana incautó 271 botellas de whisky, vodka y gin valuadas en $19,5 millones. En Mar del Plata, cinco supermercados tenían 63 bultos con licores, whisky y bebidas blancas por $19 millones. En la Ciudad de Buenos Aires, cinco comercios de Palermo, Almagro y Balvanera reunían 235 productos, entre cervezas, cócteles, whisky, ron, tequila y espumante, tasados en $18,7 millones.

En Paraná se secuestraron 143 botellas de whisky por $4,4 millones. Además, en Córdoba se hallaron 1.300 latas de cerveza boliviana dentro de una encomienda y, en Buenos Aires, 120 botellas de whisky sin documentación. En el paso Posadas-Encarnación, se decomisaron packs de cerveza paraguaya e italiana.

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Los responsables no pudieron acreditar el ingreso legal de los productos. Según el Código Aduanero, podrían enfrentar multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería, con un máximo conjunto estimado en $308 millones.