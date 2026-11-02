Crimen y Justicia

Ofrecieron una millonaria recompensa para ubicar a los cinco prófugos por el triple crimen narco de Florencio Varela

En otra resolución publicada el mismo día, el Ministerio de Seguridad fijó otros $10 millones por Álan Villalba, hijo de “Mameluco”, y Nahuel Pellati, investigados en una causa distinta por narcotráfico

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela
Guardar

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos buscados en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y apunta a obtener datos que permitan localizar a sospechosos vinculados al expediente por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La noche del 19 de septiembre de 2025, Brenda, Morena y Lara subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita. Según la reconstrucción del expediente, las jóvenes creían que iban a una fiesta. Sin embargo, el vehículo se dirigió hacia el sur del Conurbano bonaerense y llegó a una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

PUBLICIDAD

Las familias denunciaron la desaparición al día siguiente. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió identificar la camioneta, mientras que la actividad del celular de Lara ubicó una señal en el sur del Conurbano a las 23:14 de esa misma noche.

El 24 de septiembre, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza allanaron la vivienda de Chañar 702. Allí detuvieron a dos personas que, según la pesquisa, intentaban borrar rastros. En el patio encontraron enterrados los cuerpos de las tres jóvenes. La Tracker fue hallada incendiada en un descampado cercano a la casa.

A partir de esos primeros hallazgos, la causa avanzó sobre una presunta organización dedicada al narcotráfico, con conexiones entre el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y Perú. La hipótesis de un ataque ligado al presunto robo de cocaína forma parte de la investigación, aunque el móvil permanece sin una definición judicial concluyente.

PUBLICIDAD

En ese marco, la recompensa publicada por el Gobierno alcanza a cinco personas que continúan prófugas y son investigadas en el expediente. Los buscados son: Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamaní, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Los prófugos Taya Humpire, Valverde Rodríguez, Ydone Castillo, Morales Huamaní y Valverde Urtecho
Los prófugos Taya Humpire, Valverde Rodríguez, Ydone Castillo, Morales Huamaní y Valverde Urtecho

Según el texto oficial, los tres primeros tenían pedidos de captura nacional desde octubre de 2025 y orden de captura internacional desde el 18 de septiembre de este año. Sobre los otros dos, pesan órdenes de captura nacional e internacional desde esa misma fecha.

Las personas que aporten información pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134. El pago quedará sujeto a una evaluación de la autoridad judicial sobre el valor de los datos entregados y el Estado deberá preservar la identidad del aportante.

La investigación federal busca determinar el rol de los sospechosos en la trama criminal detrás del triple femicidio
La investigación federal busca determinar el rol de los sospechosos en la trama criminal detrás del triple femicidio

Entre los principales imputados figura Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien fue detenido en Perú y extraditado a la Argentina en mayo de 2026. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género. El acusado negó haber participado del plan criminal.

También fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, apodado “El Duro”; Florencia Ibáñez; Ariel Jeremías Giménez; Matías Agustín Ozorio y Jesús Bernabé Mallón, entre otros. La causa continúa bajo la órbita del juez Rodríguez y con la intervención de fiscales federales.

Recompensa por el hijo de “Mameluco” Villalba

En una resolución publicada el mismo día, el Ministerio de Seguridad Nacional fijó otra recompensa de $10 millones por cada uno por datos que permitan ubicar y detener a Álan Marcial Villalba, alias “Peladito”, y a Nahuel Pellati, alias “Yankee”.

Álan Villalba y Nahuel Pellati, prófugos con pedido de captura desde noviembre de 2023 en una causa por narcotráfico que tramita en la Justicia federal de San Martín
Álan Villalba y Nahuel Pellati, prófugos con pedido de captura desde noviembre de 2023 en una causa por narcotráfico que tramita en la Justicia federal de San Martín

Villalba es hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado por narcotráfico y señalado históricamente como jefe de una organización que operó en el partido bonaerense de San Martín. Según la resolución, Villalba y Pellati están investigados por su posible participación en la organización narcocriminal que operó durante décadas en San Martín, especialmente en Barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester.

La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y está caratulada como una presunta infracción a la Ley 23.737. Ambos tienen orden de captura desde el 24 de noviembre de 2023. Al igual que en el caso de los prófugos vinculados al triple femicidio de Florencio Varela, quienes tengan información pueden llamar al 134 y la identidad de los aportantes será preservada.

Temas Relacionados

Triple femicidioFlorencio VarelaNarcotráficoRecompensaMinisterio de Seguridadúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El último adiós a Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes, será esta semana: “Un abrazo de todo un pueblo”

La convocatoria prevé una despedida íntima desde la noche del martes y un homenaje abierto a la comunidad el miércoles en la Plaza 9 de Julio de Esquina

El último adiós a Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes, será esta semana: “Un abrazo de todo un pueblo”

Secuestraron éxtasis, ketamina, mdma y marihuana en una fiesta electrónica en Córdoba

El operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizó en un complejo de la ruta E55 en la localidad de San Roque

Secuestraron éxtasis, ketamina, mdma y marihuana en una fiesta electrónica en Córdoba

Comienza el juicio por la muerte de Gonzalo Siquier, el nene de 7 años atropellado por un motociclista en Puerto Madero

La madre de la víctima declarará en la apertura del proceso contra el motociclista acusado de circular a más de 110 kilómetros por hora, atropellar al niño y escapar. El acusado podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión

Comienza el juicio por la muerte de Gonzalo Siquier, el nene de 7 años atropellado por un motociclista en Puerto Madero

Hallaron muertos a una mujer y a su ex pareja en una casa de Santa Fe e investigan un femicidio seguido de suicidio

El hombre, de 50 años, convocó a la mujer a su vivienda de la calle 3 de Febrero al 3300 a las 7 de la mañana del sábado. Cuando ella dejó de dar señales de vida, amigas y un hijo del hombre alertaron a la Policía, que ingresó al lugar y encontró los dos cuerpos en distintos sectores de la casa

Hallaron muertos a una mujer y a su ex pareja en una casa de Santa Fe e investigan un femicidio seguido de suicidio

Juicio a “Pity” Álvarez: el músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz

La audiencia número 17 se realizará este lunes a las 11.30. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comparecerá ante el tribunal después de varias semanas de internación. También están citados un perito y el cura rockero, cercano al cantante

Juicio a “Pity” Álvarez: el músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz

DEPORTES

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas