Ofrecieron una millonaria recompensa para ubicar a los cinco prófugos por el triple crimen narco de Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos buscados en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y apunta a obtener datos que permitan localizar a sospechosos vinculados al expediente por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La noche del 19 de septiembre de 2025, Brenda, Morena y Lara subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita. Según la reconstrucción del expediente, las jóvenes creían que iban a una fiesta. Sin embargo, el vehículo se dirigió hacia el sur del Conurbano bonaerense y llegó a una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

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Las familias denunciaron la desaparición al día siguiente. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió identificar la camioneta, mientras que la actividad del celular de Lara ubicó una señal en el sur del Conurbano a las 23:14 de esa misma noche.

El 24 de septiembre, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza allanaron la vivienda de Chañar 702. Allí detuvieron a dos personas que, según la pesquisa, intentaban borrar rastros. En el patio encontraron enterrados los cuerpos de las tres jóvenes. La Tracker fue hallada incendiada en un descampado cercano a la casa.

A partir de esos primeros hallazgos, la causa avanzó sobre una presunta organización dedicada al narcotráfico, con conexiones entre el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y Perú. La hipótesis de un ataque ligado al presunto robo de cocaína forma parte de la investigación, aunque el móvil permanece sin una definición judicial concluyente.

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En ese marco, la recompensa publicada por el Gobierno alcanza a cinco personas que continúan prófugas y son investigadas en el expediente. Los buscados son: Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamaní, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Los prófugos Taya Humpire, Valverde Rodríguez, Ydone Castillo, Morales Huamaní y Valverde Urtecho

Según el texto oficial, los tres primeros tenían pedidos de captura nacional desde octubre de 2025 y orden de captura internacional desde el 18 de septiembre de este año. Sobre los otros dos, pesan órdenes de captura nacional e internacional desde esa misma fecha.

Las personas que aporten información pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134. El pago quedará sujeto a una evaluación de la autoridad judicial sobre el valor de los datos entregados y el Estado deberá preservar la identidad del aportante.

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La investigación federal busca determinar el rol de los sospechosos en la trama criminal detrás del triple femicidio

Entre los principales imputados figura Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien fue detenido en Perú y extraditado a la Argentina en mayo de 2026. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género. El acusado negó haber participado del plan criminal.

También fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, apodado “El Duro”; Florencia Ibáñez; Ariel Jeremías Giménez; Matías Agustín Ozorio y Jesús Bernabé Mallón, entre otros. La causa continúa bajo la órbita del juez Rodríguez y con la intervención de fiscales federales.

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Recompensa por el hijo de “Mameluco” Villalba

En una resolución publicada el mismo día, el Ministerio de Seguridad Nacional fijó otra recompensa de $10 millones por cada uno por datos que permitan ubicar y detener a Álan Marcial Villalba, alias “Peladito”, y a Nahuel Pellati, alias “Yankee”.

Álan Villalba y Nahuel Pellati, prófugos con pedido de captura desde noviembre de 2023 en una causa por narcotráfico que tramita en la Justicia federal de San Martín

Villalba es hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado por narcotráfico y señalado históricamente como jefe de una organización que operó en el partido bonaerense de San Martín. Según la resolución, Villalba y Pellati están investigados por su posible participación en la organización narcocriminal que operó durante décadas en San Martín, especialmente en Barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester.

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La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y está caratulada como una presunta infracción a la Ley 23.737. Ambos tienen orden de captura desde el 24 de noviembre de 2023. Al igual que en el caso de los prófugos vinculados al triple femicidio de Florencio Varela, quienes tengan información pueden llamar al 134 y la identidad de los aportantes será preservada.