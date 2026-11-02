Crimen y Justicia

Engañaron a una jubilada por mensajes y le robaron hasta la alianza en su casa de Ensenada

Dos hombres ingresaron al domicilio de una mujer de 82 años en la localidad de Ensenada y tras simular un pedido de ayuda desde el contacto telefónico de una amiga le sustrajeron dinero y una alianza

Vista de una calle asfaltada con la inscripción C. 42 Bis sobre el pavimento, flanqueada por árboles, aceras y casas bajas
Una jubilada de 82 años denunció una entradera en su casa de El Dique luego de un engaño por WhatsApp. (Google Maps)
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Una mujer de 82 años denunció que fue víctima de una entradera precedida por un engaño en su vivienda de El Dique, partido de Ensenada. Los asaltantes habrían utilizado el número de teléfono de una amiga de la jubilada para ganarse su confianza, obtener su dirección y acceder a la casa.

La víctima recibió un mensaje desde un número que tenía registrado como el de una amiga y, de acuerdo con el relato que luego hizo ante la Policía, le solicitaron $ 420.000 por una supuesta dificultad para operar una cuenta bancaria.

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Según la denuncia a la que tuvo acceso el medio local 0221, la jubilada respondió inicialmente que no contaba con esa suma disponible y que debía esperar al cobro de sus haberes. Más tarde, sin embargo, volvió a comunicarse con el supuesto contacto y manifestó que podía entregar el dinero en efectivo.

En ese intercambio, la persona que se hacía pasar por la amiga le indicó que enviaría a unos supuestos sobrinos en un taxi para retirar el monto. Para coordinar la entrega, le pidió la dirección de su casa. La víctima facilitó esa información sin advertir que se trataba de una maniobra para ubicarla.

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La secuencia muestra cómo los responsables habrían aprovechado un número de teléfono que la mujer ya reconocía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los delincuentes utilizaron el número telefónico de una amiga de la víctima para solicitar 420.000 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y poco después de que la mujer compartiera su domicilio, dos hombres de entre 20 y 30 años se presentaron en la propiedad. Una vez que estuvieron dentro de la casa, uno de ellos le proporcionó un alias bancario para que efectuara la transferencia.

La jubilada concretó el envío de los $ 420.000 solicitados. Luego, la mujer consultó por el efectivo que había ofrecido entregar. En ese momento, uno de los hombres modificó el tono de la conversación y le dijo: “Esto es un asalto”, según el relato aportado en la denuncia.

A partir de allí, ambos sospechosos comenzaron a reclamar dólares y objetos de oro. Los delincuentes revisaron las pertenencias de la víctima y le quitaron una alianza de oro durante el asalto.

Antes de retirarse de la vivienda, uno de los hombres sujetó a la mujer de los brazos, la empujó y la obligó a sentarse en un sillón. La denunciante quedó sola en su casa después de la salida de los autores.

La investigación quedó radicada en la comisaría Tercera de Ensenada, donde la víctima formalizó la denuncia. Hasta el momento, no se comunicaron detenciones relacionadas con el hecho ni se difundieron datos sobre la identificación de los dos hombres que ingresaron al domicilio.

La causa deberá determinar quiénes utilizaron el número asociado a la amiga de la mujer, cómo se organizó el encuentro y cuál fue el recorrido de los sospechosos antes y después del robo. También será relevante establecer si el alias utilizado para recibir la transferencia permite avanzar sobre la identificación de los responsables.

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