Crimen y Justicia

Los narcohípicos: cayeron en un control de Santiago del Estero con más de 200 kilos de cocaína

La droga fue hallada durante un control vehicular de la Policía provincia. Hay cuatro detenidos vinculados a la organización de carreras de caballos en el norte del país

Paquetes rectangulares verdes apilados junto a la rueda de un vehículo y un afiche publicitario con caballos y un jinete
Paquetes de cocaína incautados junto a un vehículo y un cartel de carreras cuadreras ilustran la investigación judicial en Santiago del Estero.
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Cuatro hombres vinculados a las carreras de caballos fueron detenidos por efectivos afectados al operativo Muralla Norte y de la subcomisaría San José del Boquerón, en Santiago del Estero, tras un procedimiento en el que secuestraron casi 220 kilos de cocaína, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó el jueves pasado, en la Ruta Provincial N.º 2, en el tramo entre San José de Boquerón y Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, cuando policías que realizaban un control vehicular detuvieron la marcha de dos vehículos tipo pick-up.

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En el primero de ellos, una camioneta marca Mitsubishi, color negro, estaba ocupada por Jaime Ariel Vides, con domicilio en Salta capital; y Claudio Andrés Catán, de Tartagal. En el segundo, una Toyota blanca, viajaba Diego Armando Donaire, también de Tartagal.

Una inspección a un vehículo revela decenas de paquetes rectangulares de color verde apilados en el suelo junto a una rueda. Las imágenes registran modificaciones en la estructura interior del automóvil, donde una sección de la carrocería en el suelo fue cortada para acceder a un compartimento oculto utilizado para almacenar la carga.

Una tercera camioneta que iba en la caravana, eludió el retén y escapó a toda velocidad con dirección al sur. De acuerdo a los investigadores, en ella se desplazaba el supuesto jefe de la organización identificado como Matías Emanuel Betancourt, de 34 años, alias “El Patrón” y oriundo de El Quebrachal, en el departamento de Anta.

Sin embargo, lo siguieron y los agentes interceptaron la Hilux que era conducida por Betancourt en la localidad de La Manga. De acuerdo a su registro comercial, el presunto jefe de la banda se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los investigadores, además, señalaron que su nombre está ligado a la actividad hípica de la zona.

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Según indicaron, “Nórdico” es el equino de Betancourt que participaba de las típicas carreras cuadreras que se realizan en canchas de tierra de 300 metros a toda velocidad (“a puro látigo”), exigiéndole al caballo al máximo para pasar primero la meta.

El compartimiento oculto y los 220 kilos de cocaína

Los policías dieron aviso a Gendarmería. el Juzgado Federal N.º 1 de Santiago del Estero dispuso el traslado de los vehículos hacia la subcomisaría San José de Boquerón, donde los peritaron. Al requisar la Mitsubishi, color negro, dominio JLW209, los agentes notaron una alfombra nueva, aparentemente recién colocada, como así también restos de pintura y tornillos nuevos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Matías Betancourt detenido en Santiago del Estero

Con un escáner y el ladrido de “Maia”, can detectora de narcóticos, los uniformados abrieron el compartimiento oculto en presencia de personal de Drogas Peligrosas de Monte Quemado. Lo que encontraron no los sorprendió: contaron 210 paquetes de cocaína con un peso de casi 220 kilos. Además, secuestraron unos $ 3.260.000 en efectivo.

Ante el resultado positivo, el juzgado dispuso la detención de los cuatro sospechosos y el secuestro de las tres camionetas. Los detectives sospechan que el grupo usaba las hípicas como fachada para el tráfico de drogas.

En ese sentido, las fuentes señalaron que el control vehicular en ese punto de la ruta no fue casual. Los investigadores sabían que una red narco que operaba en la ruta provincial N.º 46, la misma que utilizaba René “Manudo” Guzmán, líder del Cártel del Valle de Acambuco, antes de ser capturado tras un enfrentamiento armado con gendarmes.

Al igual que “Manudo”, la organización en la que estarían involucrados los “narcohípicos” utilizaría el “bombardeo de cocaína” (uso de aeronaves) como método para el ingreso de cocaína al país.

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