La denuncia anónima que destapó un “privado” en Retiro y permitió rescatar a dos mujeres que eran prostituidas

Fingía ser la encargada de un centro de masajes en Retiro y prostituía a dos jóvenes

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Una alerta anónima recibida a través de la Línea 145 derivó en el rescate de dos mujeres que eran explotadas sexualmente en un departamento del barrio porteño de Retiro. Durante el operativo, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una ciudadana paraguaya de 29 años, acusada de administrar el lugar.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició por una denuncia que señalaba posibles situaciones de trata de personas en un departamento de un edificio ubicado sobre la calle Maipú al 900, entre avenida Córdoba y Paraguay. Según la información oficial, la unidad funcionaba como un “privado” -un departamento utilizado para explotaciones sexuales— bajo la fachada de una casa de masajes.

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En abril, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, ordenó que el Departamento Trata de Personas de la PFA investigara el caso. La Secretaría N.° 2, encabezada por Hugo Gonzalo Mendieta, intervino en el expediente.

En ese contexto, los agentes realizaron tareas de campo y análisis de datos para determinar el funcionamiento del inmueble. De acuerdo con la pesquisa, identificaron a una mujer señalada como administradora del departamento y como presunta responsable de someter a dos jóvenes a servicios sexuales en un contexto de vulnerabilidad y coerción.

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Los agentes de la PFA secuestraron dos teléfonos celulares y otras pruebas de interés para la causa

Con los elementos reunidos hasta ese momento, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio apuntado por los investigadores. Allí, rescataron a dos mujeres de 23 y 25 años y arrestaron a la sospechosa.

En el procedimiento, además, se secuestraron dos teléfonos celulares de interés para la causa. El departamento, en tanto, quedó clausurado por orden judicial.

Las dos víctimas fueron asistidas por profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata, que les brindaron atención médica, psicológica y jurídica, según indicó la PFA.

La mujer detenida y los dispositivos incautados quedaron a disposición del juzgado interviniente. La causa se investiga por una presunta infracción al artículo 145 bis de la ley 26.842, que regula delitos vinculados con la trata de personas.

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La Línea 145 recibe denuncias gratuitas, anónimas y disponibles las 24 horas, todos los días del año, ante sospechas de explotación sexual, explotación laboral y otros delitos conexos en todo el país.