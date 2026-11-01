Crimen y Justicia

Un agente municipal derribó de un tackle a una moto que intentó escapar de un control de tránsito por Halloween

Ocurrió durante la madrugada del domingo en Mar del Plata, en medio de un operativo por una caravana de motociclistas. Los dos ocupantes cayeron al asfalto y la secuencia quedó registrada en un video. El intendente Guillermo Montenegro respaldó el accionar del efectivo

El momento en que el policía frenó a la moto que intentaba escapar de los controles de Halloween en Mar del Plata (Video/@robos.mdp)
Guardar

Un agente de la Patrulla Municipal de Mar del Plata derribó a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta e intentaban evadir un control de tránsito desplegado durante la madrugada del domingo en la costa de la ciudad. El efectivo se interpuso en la trayectoria del vehículo y provocó la caída de sus ocupantes. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió en el marco de los operativos organizados para prevenir incidentes durante la “Rodada del terror”, una caravana de motociclistas convocada a través de las redes sociales con motivo de Halloween.

PUBLICIDAD

En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa cómo la moto avanza por una rampa para eludir el puesto de control. En ese momento, el agente se cruza en su camino y golpea el vehículo con el cuerpo, lo que provocó que ambos ocupantes perdieran el equilibrio y cayeran al asfalto.

Mientras uno de los jóvenes intenta reincorporarse y levantar la motocicleta, el otro es reducido por los agentes que participaban del procedimiento. “Guacho, le clavó un tacle”, se escucha decir a uno de los testigos que filmaron la escena. En otro tramo de la grabación, uno de los motociclistas le reclama al efectivo: “¿Qué me chocás?”.

PUBLICIDAD

La maniobra generó distintas reacciones entre quienes presenciaron el episodio y, posteriormente, entre los usuarios que compartieron las imágenes en las redes sociales.

Uno de los ocupantes de la moto le reclamó al efectivo: “¿Qué me chocás?”
Uno de los ocupantes de la moto le reclamó al efectivo: “¿Qué me chocás?”

El respaldo de Guillermo Montenegro al agente

Tras la difusión del video, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido y respaldó al integrante de la Patrulla Municipal que protagonizó la maniobra.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal aseguró que se había comunicado personalmente con el agente, identificado por las iniciales L.M., para conocer su estado después del procedimiento.

“Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, escribió Montenegro.

Montenegro reivindicó a los integrantes de la Patrulla Municipal y afirmó que siempre va a respaldar a quienes visten uniforme y cumplen el deber
Montenegro reivindicó a los integrantes de la Patrulla Municipal y afirmó que siempre va a respaldar a quienes visten uniforme y cumplen el deber

En su publicación, el intendente también destacó el trabajo de los agentes municipales y de los policías que participaron del operativo.

“Cuando nombramos a la ‘Patrulla Municipal’, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, sostuvo. Y agregó: “Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”.

Montenegro cerró su mensaje con una referencia al objetivo de los operativos de seguridad y control en la ciudad: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.

Temas Relacionados

Mar del PlataGuillermo MontenegroPolicía MunicipalMotocicletasÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La Toretto” llega a juicio por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

Felicitas Alvite comenzará a ser juzgada este lunes por el choque en el que murió un motociclista en abril de 2024. La joven, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de homicidio con dolo eventual. También será juzgada una amiga suya

“La Toretto” llega a juicio por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco: investigan un posible homicidio múltiple

Las pericias preliminares detectaron cortes en tres de los menores fallecidos dentro de una vivienda. Entre las víctimas hay un bebé

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco: investigan un posible homicidio múltiple

Detuvieron a una pareja con casi 13.000 pastillas de éxtasis cuando viajaba en un micro

La droga fue detectada en tres valijas durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 16, en Chaco. El ómnibus viajaba de Corrientes a Rosario

Detuvieron a una pareja con casi 13.000 pastillas de éxtasis cuando viajaba en un micro

Investigan las muertes a escopetazos de un empresario y su esposa en Esperanza, Santa Fe

Los cuerpos del matrimonio fueron encontrados durante la madrugada en una vivienda de la localidad santafesina; en la escena había una escopeta y la fiscalía ordenó peritajes

Investigan las muertes a escopetazos de un empresario y su esposa en Esperanza, Santa Fe

“El Gendarme”, el feroz preso de Sierra Chica detrás de una banda que usurpaba casas para vender droga

Se trata de Claudio Nahuel Jesus Ledesma, de 30 años, investigado por el homicidio de un policía y detenido por otros tres asesinatos en La Matanza. Lo vinculan, además, a la organización liderada por el capo narco Chaki Chan

“El Gendarme”, el feroz preso de Sierra Chica detrás de una banda que usurpaba casas para vender droga

DEPORTES

La felicidad de Colapinto tras volver a sumar puntos en México: el desafío al campeón Antonelli

La felicidad de Colapinto tras volver a sumar puntos en México: el desafío al campeón Antonelli

El llanto desconsolado de Kimi Antonelli tras consagrarse campeón de la Fórmula 1 y el inesperado gesto de Hamilton

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de México

Tras la caída ante Boca: qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1: se consagró como el campeón más joven de todos los tiempos

TELESHOW

La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

Marta Fort eligió a una máxima diva para homenajear en Halloween: “Disfrazada de mi madre”

La burla de Lali Espósito por las imágenes filtradas de su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

La boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién fue el famoso que ofició la ceremonia

Seda plateada, una flor en la cintura y un tajo: el look de Juana Viale para recibir noviembre

INFOBAE AMÉRICA

La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

La Travesía del bambú: una jornada entre machetes que une dos pueblos para construir los Barriletes Gigantes en Guatemala

Aparecen con vida en aguas panameñas tres pescadores costarricenses reportados como desaparecidos

Régimen cubano condena a 15 años a un hombre por tráfico de drogas

Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

República Dominicana envía equipos para la fuerza internacional desplegada en Haití