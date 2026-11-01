Un agente municipal derribó de un tackle a una moto que intentó escapar de un control de tránsito por Halloween

El momento en que el policía frenó a la moto que intentaba escapar de los controles de Halloween en Mar del Plata (Video/@robos.mdp)

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Un agente de la Patrulla Municipal de Mar del Plata derribó a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta e intentaban evadir un control de tránsito desplegado durante la madrugada del domingo en la costa de la ciudad. El efectivo se interpuso en la trayectoria del vehículo y provocó la caída de sus ocupantes. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió en el marco de los operativos organizados para prevenir incidentes durante la “Rodada del terror”, una caravana de motociclistas convocada a través de las redes sociales con motivo de Halloween.

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En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa cómo la moto avanza por una rampa para eludir el puesto de control. En ese momento, el agente se cruza en su camino y golpea el vehículo con el cuerpo, lo que provocó que ambos ocupantes perdieran el equilibrio y cayeran al asfalto.

Mientras uno de los jóvenes intenta reincorporarse y levantar la motocicleta, el otro es reducido por los agentes que participaban del procedimiento. “Guacho, le clavó un tacle”, se escucha decir a uno de los testigos que filmaron la escena. En otro tramo de la grabación, uno de los motociclistas le reclama al efectivo: “¿Qué me chocás?”.

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La maniobra generó distintas reacciones entre quienes presenciaron el episodio y, posteriormente, entre los usuarios que compartieron las imágenes en las redes sociales.

Uno de los ocupantes de la moto le reclamó al efectivo: “¿Qué me chocás?”

El respaldo de Guillermo Montenegro al agente

Tras la difusión del video, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido y respaldó al integrante de la Patrulla Municipal que protagonizó la maniobra.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal aseguró que se había comunicado personalmente con el agente, identificado por las iniciales L.M., para conocer su estado después del procedimiento.

“Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, escribió Montenegro.

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Montenegro reivindicó a los integrantes de la Patrulla Municipal y afirmó que siempre va a respaldar a quienes visten uniforme y cumplen el deber

En su publicación, el intendente también destacó el trabajo de los agentes municipales y de los policías que participaron del operativo.

“Cuando nombramos a la ‘Patrulla Municipal’, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, sostuvo. Y agregó: “Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”.

Montenegro cerró su mensaje con una referencia al objetivo de los operativos de seguridad y control en la ciudad: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.

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