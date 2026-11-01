Detuvieron a una pareja con casi 13.000 pastillas de éxtasis cuando viajaba en un micro

La Gendarmería secuestró 12.927 pastillas de éxtasis ocultas en tres valijas dentro de un colectivo.

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Una pareja fue detenida tras el hallazgo de 12.927 pastillas de éxtasis ocultas en tres valijas que transportaban en un micro que viajaba desde Corrientes hacia Rosario, informaron fuentes de Gendarmería Nacional a Infobae.

El procedimiento se realizó en la Base de Patrulla Fija Puente General Belgrano, ubicada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 5. Integrantes del Escuadrón 51 “Fontana” detuvieron el colectivo durante un control preventivo y revisaron el sector de equipajes.

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Con un escáner portátil, los efectivos detectaron bultos de forma irregular dentro de tres maletas. Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de Resistencia, abrieron los equipajes y encontraron pastillas de éxtasis acondicionadas en paquetes.

Una pareja queda detenida por transportar tres valijas con comprimidos de MDMA

Los agentes identificaron como propietarios de las valijas a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Por disposición del magistrado interviniente, la fuerza secuestró el cargamento y detuvo a la pareja por infracción a la Ley 23.737, que sanciona delitos vinculados con estupefacientes.

52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica

En septiembre y en un trabajo conjunto, la Policía Federal Argentina y la Aduana secuestraron 52 kilos de la droga conocida como MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, durante un procedimiento en la Terminal de Zárate. El cargamento, valuado en USD 2,34 millones, estaba escondido en el chasis, el tanque y los asientos de una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

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La droga fue detectada con un escáner portátil durante la revisión de los equipajes del ómnibus.

La investigación había comenzado en marzo de 2026, luego de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) alertara sobre maniobras destinadas a introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de ese aviso, los investigadores siguieron a la presunta organización y la logística prevista para recibir el vehículo.

En Zárate, los agentes sometieron la camioneta a un control con rayos X. Las imágenes mostraron densidades anómalas en distintos sectores del rodado, por lo que realizaron una revisión detallada. Primero hallaron 20 kilos de una sustancia granulada y cristalina. Luego, al desmontar otras partes de la furgoneta, encontraron otros 32 kilos. Los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

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El procedimiento realizado en Chaco lo realizó personal de la Base de Patrulla Fija Puente General Belgrano, sobre la Ruta Nacional 16

La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo de Gustavo Meirovich, con participación de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Después del secuestro, la Justicia ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta.

Tres hombres —un argentino, un venezolano y un mexicano— fueron detenidos e imputados por contrabando agravado. Durante los operativos se secuestraron teléfonos, documentación y otros elementos para peritar. Además, se emitió una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado como presunto coordinador de la maniobra.

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