“El Gendarme”, el feroz preso de Sierra Chica detrás de una banda que usurpaba casas para vender droga

La Justicia acusa al recluso de liderar una red narco que usurpaba viviendas en Ciudad Evita para instalar bases operativas.

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El interno Claudio Nahuel Jesús “El Gendarme” Ledesma fue detenido en la cárcel de Sierra Chica por agentes de la Superintendencia AMBA Oeste I acusado de liderar una red narco que tomaba casas a la fuerza en Ciudad Evita para convertirlas en centros logísticos y operativos.

El nombre de “El Gendarme”, mencionado como integrante de la banda del capo narco de la zona Chaky Chan, no es nuevo para los investigadores. En 2015 fue detenido por el crimen de Gustavo Álvarez, un oficial de la comisaría de Virrey del Pino, pero recuperó la libertad a fines de ese año.

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En 2016 volvió a quedar bajo sospecha por una serie de homicidios. Tenía 20 años cuando lo detuvieron en San Justo, después de que escapara de un Renault 19 y fuera perseguido unas tres cuadras. La investigación lo vinculaba con los asesinatos de Paulo Ferreyra, en una casa del barrio Esperanza; Cristian Vera, que apareció calcinado, y Sergio Quiroga, baleado en Ciudad Evita, de acuerdo con el medio local El1.

Armas de fuego, municiones y chalecos antibalas incautados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la investigación contra la banda de El Gendarme.

Ledesma continuó detenido y, con los años, volvió a aparecer en informes penitenciarios por distintos episodios dentro de la cárcel. El 2 de marzo de 2022 sufrió heridas leves en las piernas durante una pelea entre internos en el patio del pabellón 3. El 31 de mayo volvió a quedar involucrado en un enfrentamiento en ese sector y resultó herido por el efecto rebote de disparos preventivos efectuados por el personal.

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El 4 de noviembre de ese año participó, junto con otros dos internos, en un intento de agresión al personal en el pabellón 1. Según las fuentes, los internos usaron elementos contundentes y punzantes; durante la intervención se arrojó gas defensivo y se efectuaron disparos preventivos. Ledesma sufrió heridas leves y escoriaciones.

Una granada de mano incautada durante la investigación a la banda investigada por narcotráfico y vinculada a El Gendarme yace sobre una superficie de madera.

Al día siguiente, el 5 de noviembre, el personal lo encontró en una celda del pabellón de separación con un trozo de tela del colchón alrededor del cuello y sujeto a una ventana. El informe describió el episodio como un intento de ahorcamiento y consignó que los agentes intervinieron para resguardar su integridad física.

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Más tarde, en diciembre de 2024, durante un allanamiento en su celda por una causa de amenazas, coacción agravada y asociación ilícita, secuestraron 12 celulares y 11 chips. En marzo de 2025, otro procedimiento en su celda terminó con el secuestro de un teléfono.

Cómo operaba la banda

Según la investigación, la organización usurpaba viviendas por la fuerza para ampliar sus puntos de venta y montar centros de logística y almacenamiento. En Ciudad Evita, uno de los puestos de expendio era conocido como “La Ventanita”: vendían la droga a través de una ventana y, de acuerdo con los investigadores, frente al lugar solían formarse largas filas de compradores.

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"La ventanita", punto de venta de El Gendarme en Ciudad Evita

La casa ubicada enfrente habría sido ocupada para funcionar como centro operativo y de custodia. La pesquisa sostiene que “El Gendarme” coordinaba la actividad desde la Unidad 2 de Sierra Chica. Desde allí se habría comunicado con otros integrantes y les habría impartido órdenes, entre ellas desalojar por la fuerza a los ocupantes de viviendas mediante amenazas con armas. Esos inmuebles luego eran usados para la logística y la distribución de drogas.

Con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, Secretaría N° 11, a cargo de Leonardo Julián Cano, se hicieron 5 allanamientos: cuatro en La Matanza y uno en la celda de Ledesma. Allí secuestraron 3 celulares con líneas activas y conexión de datos. En los domicilios encontraron dosis de pasta base y cocaína, $ 5 millones, armas, municiones, equipos de comunicación, chalecos antibalas y una granada activa. La Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense intervino para desactivarla.

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Como resultado de los procedimientos, 2 personas —un hombre de 39 años y una mujer de 22 años— fueron aprehendidas. Ledesma, alojado en Sierra Chica, quedó notificado como detenido e imputado.