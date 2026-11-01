Investigan las muertes a escopetazos de un empresario y su esposa en Esperanza, Santa Fe

Los investigadores deberán analizar los elementos recuperados durante el procedimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia de lo sucedido en las horas previas

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Un empresario de setenta y tres años y su esposa, de setenta, fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en la ciudad santafesina de Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país. Junto a los cuerpos, la Policía halló una escopeta y la Justicia abrió una causa para determinar cómo ocurrieron las muertes y si existió intervención de terceras personas.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3.40 del domingo, cuando agentes policiales llegaron a una casa de calle De las Naciones al 1.500 tras recibir un aviso sobre una situación de gravedad. Al ingresar, encontraron sin vida a los dos integrantes del matrimonio, identificados por sus iniciales como M. R. C. y N. B. N., informó El Litoral.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego. La presencia del arma en el domicilio y las características de la escena motivaron la intervención judicial y el despliegue de especialistas para relevar pruebas.

Las Naciones al 500, el lugar donde encontraron al matrimonio de Esperanza fallecido

La causa quedó en manos del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias. Por disposición del funcionario, trabajó en el lugar personal de la División Científica Forense, que realizó las pericias iniciales dentro de la propiedad.

Los investigadores deberán analizar la ubicación de la escopeta, las lesiones que presentaban las víctimas y los demás elementos recuperados durante el procedimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia de lo sucedido en las horas previas al hallazgo, señaló el medio local.

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Hasta el momento, no se informó una hipótesis definitiva. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios forenses y de las medidas de prueba ordenadas para avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon las muertes.

Entre las posibilidades bajo análisis figura que se haya tratado de una decisión previamente acordada por la pareja. Sin embargo, esa línea de investigación todavía debe ser contrastada con los peritajes y con el resto de la información incorporada al expediente.

La enfermedad de la mujer, entre los datos de la investigación

Uno de los datos incorporados a la investigación es que la mujer atravesaba esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios.

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Ese antecedente fue sumado a las actuaciones judiciales, aunque por sí solo no permite establecer qué ocurrió en el domicilio. Los investigadores deberán determinar si guarda relación con el caso o si se trata de un elemento de contexto sin incidencia directa en la mecánica de las muertes.

El hombre estaba al frente de C. Montajes, una empresa con actividad en distintos puntos de la Argentina y presencia también en el exterior. Su muerte y la de su esposa generaron impacto en la comunidad de Esperanza, donde era conocido por su trayectoria empresarial.

La investigación busca responder interrogantes centrales: quién manipuló el arma, cómo se produjeron los disparos y cuál fue la cronología dentro de la vivienda. Los resultados de las pericias serán clave para confirmar o descartar las hipótesis que evalúa la fiscalía.

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