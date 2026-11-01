Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco: investigan un posible homicidio múltiple

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco

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Una mujer de 22 años y cuatro niños murieron en un incendio ocurrido en una vivienda de Quitilipi, Chaco, donde los investigadores detectaron lesiones que llevaron a abrir una causa por presunto homicidio. Un hombre de 25 años fue detenido mientras avanzan las pericias, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El hecho ocurrió este domingo, cerca de las 6, en una casa precaria del barrio Matadero, en la zona de Islas Malvinas al 1.200. Al llegar al lugar, la Policía y los bomberos encontraron el interior de la casa —construida en parte con madera y nailon— afectado por las llamas.

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Al ingresar, observaron dos menores de edad calcinados. En otro compartimiento de material, hallaron el cuerpo de una mujer adulta en el suelo y el de una menor en la cama.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo de cuatro años; y sus dos sobrinos, de cinco y cuatro años, hijos de su hermana, quien vive a pocos metros del lugar.

Las fuentes señalaron que, en la parte frontal de la vivienda, encontraron en el suelo a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, en estado inconsciente, y a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna, también inconsciente. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, acompañados por personal policial.

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El bebé, hijo de Ávalos y Aranda, ingresó al centro de salud sin signos vitales, detallaron a este medio las fuentes.

La Policía chaqueña en el lugar

Tres de los niños presentaban heridas cortantes en el cuello

La médica policial examinó los cuerpos y constató que los tres menores que estaban dentro de la vivienda tenían cortes en la zona cervical y quemaduras en distintas partes del cuerpo. El bebé, por su parte, presentaba livideces en el cuello y en la espalda.

Aranda tenía escoriaciones en la región lumbar. Ante esos hallazgos, se ordenaron autopsias para las cinco víctimas, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los estudios forenses deberán establecer si las muertes fueron provocadas por el incendio o si las lesiones detectadas tuvieron incidencia en la secuencia del hecho.

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Ávalos quedó bajo custodia policial. De acuerdo con la información preliminar, un médico del hospital diagnosticó un cuadro de psicosis aguda. En cuanto a las lesiones, registró signos de escoriación en forma de lazo en la zona cervical, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas.

El Gabinete Científico del Poder Judicial realizó pericias en la vivienda y secuestró teléfonos celulares, un encendedor naranja, tramos de soga y un trozo de sábana con manchas rojizas para su análisis. Los peritos también encontraron un cuchillo marca Tramontina, de 27 centímetros de largo, con cabo de material tipo masilla y manchas similares a sangre.

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El fiscal subrogante Gustavo Valero ordenó la detención del sospechoso por el presunto homicidio de las cinco víctimas. La causa seguirá con los resultados de las autopsias y de las pericias sobre los elementos incautados.