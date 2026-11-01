Crimen y Justicia

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco: investigan un posible homicidio múltiple

Las pericias preliminares detectaron cortes en tres de los menores fallecidos dentro de una vivienda. Entre las víctimas hay un bebé

Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco
Una mujer y cuatro niños fueron hallados muertos tras un incendio en Chaco
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Una mujer de 22 años y cuatro niños murieron en un incendio ocurrido en una vivienda de Quitilipi, Chaco, donde los investigadores detectaron lesiones que llevaron a abrir una causa por presunto homicidio. Un hombre de 25 años fue detenido mientras avanzan las pericias, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El hecho ocurrió este domingo, cerca de las 6, en una casa precaria del barrio Matadero, en la zona de Islas Malvinas al 1.200. Al llegar al lugar, la Policía y los bomberos encontraron el interior de la casa —construida en parte con madera y nailon— afectado por las llamas.

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Al ingresar, observaron dos menores de edad calcinados. En otro compartimiento de material, hallaron el cuerpo de una mujer adulta en el suelo y el de una menor en la cama.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo de cuatro años; y sus dos sobrinos, de cinco y cuatro años, hijos de su hermana, quien vive a pocos metros del lugar.

Las fuentes señalaron que, en la parte frontal de la vivienda, encontraron en el suelo a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, en estado inconsciente, y a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna, también inconsciente. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, acompañados por personal policial.

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El bebé, hijo de Ávalos y Aranda, ingresó al centro de salud sin signos vitales, detallaron a este medio las fuentes.

La Policía chaqueña en el lugar

Tres de los niños presentaban heridas cortantes en el cuello

La médica policial examinó los cuerpos y constató que los tres menores que estaban dentro de la vivienda tenían cortes en la zona cervical y quemaduras en distintas partes del cuerpo. El bebé, por su parte, presentaba livideces en el cuello y en la espalda.

Aranda tenía escoriaciones en la región lumbar. Ante esos hallazgos, se ordenaron autopsias para las cinco víctimas, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los estudios forenses deberán establecer si las muertes fueron provocadas por el incendio o si las lesiones detectadas tuvieron incidencia en la secuencia del hecho.

Ávalos quedó bajo custodia policial. De acuerdo con la información preliminar, un médico del hospital diagnosticó un cuadro de psicosis aguda. En cuanto a las lesiones, registró signos de escoriación en forma de lazo en la zona cervical, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas.

El Gabinete Científico del Poder Judicial realizó pericias en la vivienda y secuestró teléfonos celulares, un encendedor naranja, tramos de soga y un trozo de sábana con manchas rojizas para su análisis. Los peritos también encontraron un cuchillo marca Tramontina, de 27 centímetros de largo, con cabo de material tipo masilla y manchas similares a sangre.

El fiscal subrogante Gustavo Valero ordenó la detención del sospechoso por el presunto homicidio de las cinco víctimas. La causa seguirá con los resultados de las autopsias y de las pericias sobre los elementos incautados.

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